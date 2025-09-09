Parempoolsed tutvustasid Tallinna esinumbreid

Parempoolsete Tallinna nimekirjas kandideerib volikokku enam kui 100 inimest. Erakonna Tallinna programmi fookus on vähem makse ja rohkem vabadust.

"Parempoolsetes lähevad valimistele kandidaadid, kes on midagi oma kätega üles ehitanud. Nüüd on nad valmis oma aega ja kogemusi rakendama Tallinna elanike heaks, kõigis linnaosades. Meie nimekirjas pole ei broilereid ega peibutusparte, vaid ainult oma ala tipud, kes on valmis Tallinna juhtimisel õla alla panema," ütles Perling.

Parempoolsete piirkondade esinumbrid Tallinnas on: erakonna esimees Lavly Perling (Kesklinn), jalgpallur ja ettevõtja Rimo Hunt (Kristiine), ettevõtja ja maailmarändur Mart Kuusk (Lasnamäe), ettevõtja ja majandusteadlane Merle Raun (Mustamäe), AI-ettevõtja Lembit Loo (Haabersti), endine minister ja riigikogu liige Siim Kiisler (Nõmme), Postimehe endine peatoimetaja Marti Aavik (Pirita), filmimees ja kaitse-ekspert Ilmar Raag (Põhja-Tallinn).

Lisaks neile leiab Parempoolsete nimekirjast teiste seas loomaarst Tiina Toometi, moekunstniku ja ettevõtja Katrin Kuldma, IT-valdkonna juhi Tarmo Linnamägi, arhitekt Rein Murula, kirjanik Mai Loogi, meelelahutusettevõtja Urmas Kolsari jt.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisnädal on 13. oktoobrist kuni 19. oktoobrini.