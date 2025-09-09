Teisipäeval esitasid viimased erakonnad oma nimekirjad kohalikeks valimisteks

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et erakonna ridades läheb pealinnas valimistele 266 inimest ja tegu on ekspertidega.

"Transport, kommunaal, haridus, sotsiaal. Meil on nii vanad tegijad kui ka uued nimed," lausus Kõlvart.

Kõlvart kandideerib esinumbrina Lasnamäel, Lauri Laats Mustamäel ja Jana Toom Haaberstis. Paljud teised erakonnad nimetavad just Keskerakonda oma suurimaks konkurendiks.

"Ma arvan, et me oleme täna kõik konkurendid, aga oluline on see, et peale valimisi oleks võimalik ka koostöö nii koalitsioonis kui ka opositsioonis," sõnas Kõlvart.

"Tühja neist konkurentidest. Kõige olulisem on minna ja seista oma valija ees," ütles Parempoolsete linnapeakandidaat Tallinnas Lavly Perling.

Perling lisas, et Parempoolsete konkurendid võiksid olla Reformierakond ja Isamaa.

"Eks nad on sealt paremalt poolt ära läinud - kes populistlikuks, kes vasakpoolseks, aga eks me reaalsuses Reformierakonna ja Isamaa valijate üle konkureerime," ütles Perling.

Parempoolsed lähevad esimest korda kohalikele valimistele. Pealinnas on neil 104 kandidaati. Näiteks Nõmmel on esinumber Siim Kiisler, Lasnamäel Mart Kuusk ning Lavly Perling ise kandideerib Kesklinnas. Nimekirja panid nad teele elektrooniliselt. Eesti 200 ridades astub valimisvõitlusesse sada inimest. Pealinnas on kandideerimas ka kolm ministrit ja kuus riigikogu liiget.

"Esinumbrite seas on meil Kesklinnas Hendrik Terras, Mustamäel Irja Lutsar. Mina isiklikult kandideerin Lasnamäel," sõnas Eesti 200 linnapeakandidaat Tallinnas Aleksei Jašin.

Eesti 200 on pärast valimisi valmis tegema koostööd kõigi erakondadega, välja arvatud ühega.

"Meie kõige suurem väärtus, millest me ei loobu on läbipaistvus ja korruptsioonivabadus. Tallinn, pealinn peab aastal 2025 ka selliseks jääma ja seetõttu oleme ühe konkreetse erakonna ka välistanud," lausus Jašin.

Reformierakonna poolt läheb Tallinnas valimistele 106 kandidaati, EKRE-st 88, Isamaast 182, erakonnast KOOS 20 ja Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast 170 kandidaati. Vabaerakond Aru Pähe saadab valimistele 9 ning Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid 16 kandidaati.

Tallinlaste Valimisliit esitas neli kandidaati, Plaan B valimisliit seitse ja Valimisliit haridusreformi tühistamise ja venekeelse hariduse taastamise eest samuti neli kandidaati.

Üksikkandidaatidena kandideerivad kohalikel valimistel Alan Kanarbik, Aleksander Gumenjuk, Aleksandr Petrov, Eleanor Pruvli, Hendrik Tiido, Jevgeni Soots, Joosep Tiks, Konstantin Tšernõšov, Kristiina-Sandra Saumann, Sandra Sirge, Sergei Svjatušenko, Taavi Karjel ja Vsevolod Jürgenson.