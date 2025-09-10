Ursula von der Leyen väljendas solidaarsust Poolaga

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pidas kolmapäeval Euroopa Parlamendi täiskogu ees oma selle ametiaja esimese aastakõne ning väljendas ka solidaarsust Poolaga.

Von der Leyen mõistis oma kõnes hukka Poola õhuruumi rikkumise.

"Just täna nägime hoolimatut ja enneolematut Poola ja Euroopa õhuruumi rikkumist. Euroopa on Poolaga täielikult solidaarne," ütles von der Leyen.

Ta ütles, et Euroopa Liit peab avaldama Venemaale suuremat survet ning tõi välja, et EL peab tõhustama Moskva-vastaseid sanktsioone.

"Me vajame rohkem sanktsioone. Me pöörame erilist tähelepanu Venemaa fossiilkütuste kiiremale järkjärgulisele kaotamisele. Me vaatame varilaevastikku ja kolmandaid riike," rääkis von der Leyen.

Ta kutsus veel üles toetama EL-i eesliiniriikide piirikaitset.

"Pole kahtlustki, et Euroopa idatiib tagab kogu Euroopa julgeoleku Läänemerest Musta mereni. Seepärast peame investeerima selle toetamisse idatiiva seireprogrammi (Eastern Flank Watch) kaudu," ütles von der Leyen.

"Eelmisel nädalal nägin seda oma silmaga, kui külastasin eesliinil asuvaid liikmesriike. Nemad teavad kõige paremini, millist ohtu Venemaa endast kujutab," ütles ta kolmapäeval Euroopa Parlamendi liikmetele.

Von der Leyen rääkis veel, et püüab läbi suruda sanktsioone Iisraeli äärmuslastest ministritele. Ta teatas ettepanekust peatada osaliselt Euroopa Liidu ja Iisraeli assotsiatsioonileping.

"Gazas toimuv on raputanud maailma südametunnistust. Inimesi tapetakse, kui nad toitu anuvad. Emad hoiavad süles elutuid imikuid. Need pildid on lihtsalt katastroofilised," rääkis von der Leyen.

Assotsiatsioonilepingu peatamist on nõudnud mitmed riigid, nagu Hispaania. Samas Saksamaa, Ungari ja Tšehhi pole sellist sammu toetanud.