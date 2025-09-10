USA suursaadik NATO-s avaldas liitlastele toetust

Poola tulistas alla Vene droonid ja USA suursaadik NATO juures Matthew Whitaker teatas kolmapäeval, et Washington toetab oma liitlasi. Tema sõnul kaitseb NATO iga tolli oma territooriumist.

"Me toetame oma NATO liitlasi nende õhuruumi rikkumiste korral ja kaitseme iga tolli NATO territooriumist," kirjutas sotsiaalmeedias Whitaker.

NATO peasekretär Mark Rutte kommenteeris veidi varem samuti Poola õhuruumi rikkumist. Ta ütles samuti, et NATO kaitseb iga tolli oma territooriumist.

"Täielik hindamine käib. Kuid loomulikult, olenemata sellest, kas see oli tahtlik või mitte, on see absoluutselt hoolimatu, absoluutselt ohtlik," ütles Rutte.

"Minu sõnum Putinile on selge: lõpetage sõda Ukrainas, lõpetage sõja eskaleerimine, mille ta on nüüd sisuliselt suunanud süütute tsiviilisikute ja tsiviiltaristu vastu, lõpetage liitlaste õhuruumi rikkumine. Teadke, et oleme valmis, oleme valvsad ja kaitseme iga tolli NATO territooriumist," teatas Rutte.