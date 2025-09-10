X!

USA suursaadik NATO-s avaldas liitlastele toetust

Välismaa
Matthew Whitaker
Matthew Whitaker Autor/allikas: SCANPIX/PA Images/Riccardo GIordano / ipa-agency.net
Välismaa

Poola tulistas alla Vene droonid ja USA suursaadik NATO juures Matthew Whitaker teatas kolmapäeval, et Washington toetab oma liitlasi. Tema sõnul kaitseb NATO iga tolli oma territooriumist.

"Me toetame oma NATO liitlasi nende õhuruumi rikkumiste korral ja kaitseme iga tolli NATO territooriumist," kirjutas sotsiaalmeedias Whitaker.  

NATO peasekretär Mark Rutte kommenteeris veidi varem samuti Poola õhuruumi rikkumist. Ta ütles samuti, et NATO kaitseb iga tolli oma territooriumist. 

"Täielik hindamine käib. Kuid loomulikult, olenemata sellest, kas see oli tahtlik või mitte, on see absoluutselt hoolimatu, absoluutselt ohtlik," ütles Rutte. 

"Minu sõnum Putinile on selge: lõpetage sõda Ukrainas, lõpetage sõja eskaleerimine, mille ta on nüüd sisuliselt suunanud süütute tsiviilisikute ja tsiviiltaristu vastu, lõpetage liitlaste õhuruumi rikkumine. Teadke, et oleme valmis, oleme valvsad ja kaitseme iga tolli NATO territooriumist," teatas Rutte. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times, The Guardian

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:01

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid Uuendatud

16:50

Rooba alustas hooaega Soomes kaotusega, Kombe klubi võitis lisaajal

16:21

Euroopa meister Volodin sai Saksamaa kodakondsuse ja saab olümpial võistelda

16:20

USA suursaadik NATO-s avaldas liitlastele toetust

16:09

Valimistel on kõige rohkemates omavalitsustes nimekirju EKRE-l

16:00

Koroonaviiruse levik on sarnane varasemate aastatega

15:54

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

15:25

Politsei kahtlustab siseinfo lekitamises Eesti Energia juhtivametnikku Uuendatud

15:22

Endine maailma esireket sai dopinguametniku tõukamise eest tegutsemiskeelu

15:22

Katku haigestunud sigade arv Eestis pole nädalaga tõusnud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

17:01

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid Uuendatud

09.09

Kaitseväe juhataja: Venemaa ei ole võitmatu kuue meetri pikkune hiiglane

09.09

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamises Uuendatud

11:09

Merilo: on vähetõenäoline, et Vene droonid tungisid Poola õhuruumi kogemata

09:01

Vene saatkond esitas noodi sõdurite matmispaikade "rüvetamise" pärast

09.09

Aasta aega kaine olnud Sandra Sillamaa: lapsed oleksid võinud emast ilma jääda

10:19

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaimad inimesed Käärmann ja Hinrikus Uuendatud

09.09

Iisrael ründas Kataris asuvat Hamasi juhtkonda Uuendatud

09.09

Vallavanem Taavi Aasa vangerdus viis ametist Põltsamaa lossi juhi

09.09

USA tootjalt hangitud täpsusrelvad läksid kõik garantiiremonti Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:50

Rooba alustas hooaega Soomes kaotusega, Kombe klubi võitis lisaajal

16:21

Euroopa meister Volodin sai Saksamaa kodakondsuse ja saab olümpial võistelda

15:54

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

15:22

Endine maailma esireket sai dopinguametniku tõukamise eest tegutsemiskeelu

loe: kultuur

15:19

"Klassikatähed" toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

14:56

Jazz-ansambel The Nonconceptual Art Club andis välja teise albumi

14:41

Galerii: publikurekordi teinud Station Narva kogus üle 5300 külastuse

13:42

Pildid: Vivian Säde lühifilmi "Mari, kallis" võtted jõudis lõpule

loe: eeter

15:54

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

15:20

Jupiter esitleb harivat arvutimängu "Müstiline rong"

15:19

"Klassikatähed" toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

14:11

Disainer Sandra Luks: eesti moe juurde leiavad tee paljud maailmastaarid

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (10.09.2025 15:00:00)

14:05

Prantsusmaa uueks peaministriks saab senine kaitseminister Sébastien Lecornu

12:20

Raadiouudised (10.09.2025 12:00:00)

10:50

Tootjad leiavad, et biometaani laiemat kasutuselevõttu võiks endiselt toetada

10:00

Sillamäe eesti põhikool seisab suure huvi tõttu silmitsi ruumipuudusega

09:55

Harkus avab taas uksed rekonstrueeritud Ilmakeskus

09:20

Raadiouudised (10.09.2025 09:00:00)

09.09

Päevakaja (09.09.2025 18:00:00)

09.09

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamisel

09.09

Omavalitsused korraldavad ümber osavaldade tööd

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo