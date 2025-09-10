X!

Eesti sealihaga isevarustatuse tase langeb järgmisel aastal 39 protsendini

Majandus
Sead.
Sead. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Majandus

Eesti sealihaga isevarustatuse tase langeb järgmisel aastal 39 protsendini. Tekkinud tühimiku poelettidel täidab vähemalt paariks aastaks importliha. Kuna tootmise taastamine on raske, peavad tarbijad importtoodetega leppima.

Kümme aastat tagasi, sigade Aafrika katku esimese puhangu ajal, kahanes Eestis sealihaga isevarustatus 100 protsendilt 73 protsendini. Ja sinna see jäigi. Praeguse katku tõttu väheneb see järgmisel aastal omakorda 72 protsendilt 39 protsendini, näitavad põllumajandus-kaubanduskoja arvestused. Isevarustatuse languse tõttu sealiha import kahekordistub.

"See tühimik, mis tekib, tuleb täita impordiga, ka täna lihatööstused otsivad võimalusi importi suurendada ja see on reaalsus. Ka paremate stsenaariumite puhul taastumine võtab paar aastat kindlasti," ütles põllumajandus-kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants-Hannes Viira.

Coopi kaupluste  värske sealiha on täies ulatuses kodumaine. Kuid mis saab siis, Eesti liha isevarustatus väheneb?

"Täna on meie tarnijad meile kinnitanud, et katsuvad seda taset hoida. See on tõenäoline, et töödeldud liha osas on ka rohkem Eestist väljastpoolt tulnud toormega tooteid. Mingis mõttes paratamatus on, et juhtub ka seda, et kampaaniapakkumisi värske liha osas ei ole samal tasemel kui varasemalt," lausus Coopi keskühistu ostudirektor Oliver Rist.

Rimi müügist annab juba praegu poole värske välismaine sealiha. Rimi ostujuht Marilin Jürisson ütles, et Eesti lihatootmise vähenemine võib tuua kaasa ka Eesti liha tarbimise languse.

"Kui Eesti tootjatel tootmine väheneb, siis nii paraku see tõesti on. Tarbija on äärmiselt hinnatundlik, selleks peab midagi väga muutuma, et tarbija hakkaks eelistama kodumaist võrreldes hinnaga. Nii et see võib jääda impordi kasuks," lausus Jürisson.

Toodangu vähenemise tõttu jääb seakasvatajatel järgmisel aastat saamata müügitulu 42 miljoni euro eest. Kuna seakasvatus eelmisest katkuperioodist täiel määral ei taastunud, siis tekib küsimus, kas ta sel korral suudab seda teha, ütles Viira.

"Ma arvan, et see olukord või kontekst on natuke teine. Kui meil toona tegutses üle tuhande seakasvataja, kellest 95 protsenti sisuliselt lõpetasid tegevuse. Ja ka need uued bioohutusnõued, mis kehtestati, osutusid neile liiga suureks, nad ei tulnud sellega kaasa. Täna sektoris tegutsevad siiski suuremad ettevõtted, tugevamad ettevõtted. Meelsus tootmist taastada kindlasti on olemas," ütles põllumajandus-kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants-Hannes Viira.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:44

Eesti sealihaga isevarustatuse tase langeb järgmisel aastal 39 protsendini

18:42

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid Uuendatud

18:41

Soomlasi käib Eestis vähem ja välisturism pole taastunud

18:40

Tartu Ülikool kavatseb vähendada ingliskeelset arstiõpet

18:38

Türgi koondise oluline lüli jookseb poolfinaali eel ajaga võidu

18:35

Päevakaja (10.09.2025 18:00:00)

17:59

Täringujalgpalli Eesti meister selgub novembri alguses

17:56

Belgia võib saata sõdurid Brüsseli tänavatele kuritegevuse vastu võitlema

17:55

Täna suvel peatus soomlasi Tallinnas oodatust vähem

17:49

Umbusaldusavaldus sotsiaalminister Karmen Jollerile kukkus läbi

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

18:42

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid Uuendatud

09.09

Kaitseväe juhataja: Venemaa ei ole võitmatu kuue meetri pikkune hiiglane

11:09

Merilo: on vähetõenäoline, et Vene droonid tungisid Poola õhuruumi kogemata

09:01

Vene saatkond esitas noodi sõdurite matmispaikade "rüvetamise" pärast

09.09

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamises Uuendatud

10:19

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaimad inimesed Käärmann ja Hinrikus Uuendatud

09.09

Aasta aega kaine olnud Sandra Sillamaa: lapsed oleksid võinud emast ilma jääda

09.09

USA tootjalt hangitud täpsusrelvad läksid kõik garantiiremonti Uuendatud

13:06

Venemaa korraldas Ukrainale suure õhurünnaku Uuendatud

11:59

Vseviov: sihilik droonide saatmine NATO õhuruumi oleks märkimisväärne eskalatsioon

ilmateade

loe: sport

18:38

Türgi koondise oluline lüli jookseb poolfinaali eel ajaga võidu

17:59

Täringujalgpalli Eesti meister selgub novembri alguses

17:28

Sulgpalli olümpiavõitja kahtleb olulises reeglimuudatuses

16:50

Rooba alustas hooaega Soomes kaotusega, Kombe klubi võitis lisaajal

loe: kultuur

15:19

"Klassikatähed" toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

14:56

Jazz-ansambel The Nonconceptual Art Club andis välja teise albumi

14:41

Galerii: publikurekordi teinud Station Narva kogus üle 5300 külastuse

13:42

Pildid: Vivian Säde lühifilmi "Mari, kallis" võtted jõudis lõpule

loe: eeter

15:54

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

15:20

Jupiter esitleb harivat arvutimängu "Müstiline rong"

15:19

"Klassikatähed" toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

14:11

Disainer Sandra Luks: eesti moe juurde leiavad tee paljud maailmastaarid

Raadiouudised

17:35

Uusi SAKi koldeid nädalaga lisandunud ei ole

17:35

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid

16:00

Koroonaviiruse levik on sarnane varasemate aastatega

15:20

Raadiouudised (10.09.2025 15:00:00)

14:05

Prantsusmaa uueks peaministriks saab senine kaitseminister Sébastien Lecornu

12:20

Raadiouudised (10.09.2025 12:00:00)

10:50

Tootjad leiavad, et biometaani laiemat kasutuselevõttu võiks endiselt toetada

10:00

Sillamäe eesti põhikool seisab suure huvi tõttu silmitsi ruumipuudusega

09:55

Harkus avab taas uksed rekonstrueeritud Ilmakeskus

09:20

Raadiouudised (10.09.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo