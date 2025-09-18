Jõgevamaal tuvastati sigade Aafrika katk ligi 650 seaga farmis

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) teatas neljapäeval sigade Aafrika katku (SAK) tuvastamisest Jõgevamaal ligi 650 seaga farmis. Veel kolmapäeval oli amet teatanud, et uusi katkukoldeid nädalaga lisandunud pole.

Sigade Aafrika katku (SAK) nakatumine tuvastati Põltsamaa vallas, Paju sigalas.

Katku kinnitavad laboratoorse uuringu tulemused laekusid kolmapäeval, 17. septembril. "Proovid võeti passiivse seire käigus kahelt surnud sealt. Taudi tõttu hukatakse kõik farmis peetavad sead," selgitas PTA lõuna regiooni juhtivspetsialist Urmas Pallon pressiteate vahendusel.

Ettevõttele on seatud kitsendused. Sigalast ei tohi sigu välja viia ega sisse juurde tuua, samuti on taudipunkti likvideerimiseni ranged nõuded inimeste ja transpordi liikumisele, teatas PTA.

Amet palub kõigilt ettevõtte osas mõistmist ja ametnikele töörahu olukorra lahendamisel ning lisas, et matmisotsust hetkel ei tee.

Põllumajandus- ja toiiduamet meenutas ka, et taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult PTA poolt lubatud isikud.

"Vastutustundliku käitumisega saab vähendada riske Eesti seakasvatusele. Farmi ümbruses võib liiklus olla häiritud, mistõttu vabandame võimalike ebameeldivuste pärast," märkis PTA oma pressiteates.

PTA korraldab farmi ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni, pärast mida on teatud aja möödudes võimalik ruumid sigadega taasasustada. Taudi tõttu surnud ja hukatud sigade ning ka hävitamisele kuuluva sööda eest on loomapidajal võimalik taotleda kompensatsiooni.

PTA teatel jätkatakse hukatud loomade kahjutustamist senise võimekusega, ehk ümbertöötlemine toimub AS Vireenis ja Atria Eesti ASi loomsete kõrvalsaaduste käitlemise tehases.

Viimased SAK-i kolded kodusigadel tuvastati 27. augustil Viljandimaal EKSEKO ja Piiskopi farmis. Viimases on kõik sead hukatud. EKSEKO-s toimub veel sigade hukkamine.

18. septembri seisuga on SAK tabanud 11 farmi ning nakatunuks on tunnistatud ligi 56 000 kodusiga.

Sama kuupäeva seisuga on SAK diagnoositud 168 metsseal.

Viirust levitab haigestunud loom, samuti võib haigustekitajat levitada saastunud sõiduvahendite, riiete, jalanõude, seadmete jne abil, juhul kui neid pole hoolikalt puhastatud ja seejärel desinfitseeritud.

PTA märkis, et kõik SAK-i puhangud Eesti kodusigadel alates epideemia algusest on diagnoositud suveperioodil, ajavahemikus juunist septembrini. See tähendab, et käimas on seapidajatele kõige ohtlikum periood, kus tuleb eriti tähelepanelikult järgida loomade tervislikku seisundit ja taudikahtluse tekkides kindlasti informeerida enda farmi teenindavat loomaarsti või PTA-d.