X!

Tartumaa jahimehed tahavad kährikute küttimiseks vabamaid käsi

Eesti
Jahimehed.
Jahimehed. Autor/allikas: ERR
Eesti

Tartumaa jahimehed sooviksid öösihiku ja kunstliku valgusallika lubamist ka kährikkoerte küttimisel. Jahimeeste hinnangul on kährikkoerad väga tõneäoliselt Sigade Aafrika katku suurteks levitajateks, kuid kährikutele omane öine eluviis piirab praegu nende edukat küttimist.

Sigade Aafrika katku (SAK) tõkestamiseks tuleb vähendada metssigade arvukust. Seetõttu on jahimeestele metssigade küttimisek tehtud mitmeid leevendusi - lubatud on kasutada öösihikut, koeri ja riik on tellinud ka termodroone, mis aitaks metssigu paremini põllukultuuride seest tuvastada. SAK-i leviku pidurdamiseks tuleks aga Tartumaa jahimeeste hinnangul lubada kõrguspiiranguta öösihiku ja kuntsliku valgusallika kasutamist ka kährikkoerte küttimisel, sõnab Tartu jahindusklubi tegevjuht Tõnu Peterson.

"Meie arvates kährikkoer on väga oluline faktor, kes levitab metsas seakatku, toob seda meile koju kätte, õunapuu alla – kährikud käivad õunu söömas – seatalitaja võtab hommikul ja paneb ühe õuna tasku ja läheb sigalasse tööle. Või siis poevadki läbi võrkaia sigalate territooriumitele, kannavad sinna katkupisiku. Selline kartus on ja kähriku arvukus on suur praegu," rääkis Peterson.

Kährik on võõrliik, keda praegu võib küttida piiramatult, sõnab keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Tanel Türna

"Kährikut me Eestisse ei taha, [kuna] meie vaatest on tegemist invasiivse võõrliigiga. Hetkel võivad jahimehed küttida kährikut varitsusjahi korras – kui nad teda näevad, siis võivad teda lasta," selgitas Türna.

Probleem ongi aga selles, et kährikud on öise eluviisiga ja ajaaken, mil neid on näha, on praegu väike, tõdes Peterson.

"Öösihik annaks selle võimaluse, ressurssi ja aega vähem kulutades nende arvukust alla tuua. See on üks võimalus, mille peale me oleme mõelnud," ütles ta.

Türna sõnul on keskkonnaametil õigus lubada erandkorras öösihiku ja kunstliku valgusallikaga sõiduki kasutamist ulukite seas leviva ohtliku haiguse tõkestamiseks. Loa andmiseks on vaja aga põllumajandus- ja toiduameti (PTA) hinnangut, kas kährik põhjustab ohtlikku taudi levikut või mitte

"Kui PTA kinnitab, et kährik võib seda riski põhjustada, saame nendega koostöös edasi minna," märkis Türna.

PTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda sõnul on kährikutel Sigade Aafrika katkuga seoses kahetine roll – kährik levitab, aga ka puhastab loodust SAK-ist.

"Kährik kui raipesööja tegelikult sööb ka SAK-i tõttu hukkunud sigade korjuseid ja siin võib öelda, et ta tegelikult puhastab keskkonda viirusest. Teine muidugi, kui kährik on viirusega kokku puutunud ja ta satub farmi territooriumile jõuab ka viirus farmi territooriumile. Muidugi, mis on esmane, siis farmi territooriumi kaitsmine on loomapidaja ülesanne. Nii et kahetine roll, kumb on kandvam, tahab veel kaalumist," rääkis Kalda ja lisas, et lähipäevil kohtub amet ka jahimeestega.

Kährikute arvukuse kohta sõnas Türna, et see on viimastel aastatel püsinud pigem stabiilsena.

"Kährik ei ole väga väärtuslik saak jahimehe jaoks, eriti praegusel ajal. Talvisel ajal on tema karusnahal siiski mingi väärtus, aga Eestis on hetkel karusnaha pärast küttimine üldse madalseisus. Tegelikult me ju anname oma jahimeestele rohkem nagu isegi kohustuse, et me ootame nende abi erinevate uluksõraliste ja muude isenditega populatsioonide ohjamisel ja kährik on osa sellest tööst," selgitas Türna.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:01

Tartumaa jahimehed tahavad kährikute küttimiseks vabamaid käsi

06:50

Kuubat tabanud elektrikatkestus jättis pea kogu saare elektrita

05:30

Tulistaja tappis Utah ülikoolis toimunud üritusel Charlie Kirki Uuendatud

05:20

Zelenski: Ukraina kindlustas endale uued õhutõrjesüsteemid

04:49

Terroristliku propaganda jälgimine võib muutuda Eestis karistatavaks

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

10.09

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid Uuendatud

10.09

Alevil on olümpiaks plaan paigas: ma ei mõtle 10 km peale nii palju kui 50 km peale

10.09

Reinsalu: olen Pevkurile öelnud, et usaldust saaks taastada uus valitsuse liige

10.09

ETV spordisaade, 10. september

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

10.09

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid Uuendatud

10.09

Merilo: on vähetõenäoline, et Vene droonid tungisid Poola õhuruumi kogemata

10.09

Vene saatkond esitas noodi sõdurite matmispaikade "rüvetamise" pärast

09.09

Kaitseväe juhataja: Venemaa ei ole võitmatu kuue meetri pikkune hiiglane

10.09

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaimad inimesed Käärmann ja Hinrikus Uuendatud

10.09

Sõja 1295. päev: Venemaa korraldas Ukrainale suure õhurünnaku Uuendatud

10.09

Politsei kahtlustab siseinfo lekitamises Eesti Energia juhtivametnikku Uuendatud

10.09

Vseviov: sihilik droonide saatmine NATO õhuruumi oleks märkimisväärne eskalatsioon

10.09

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

10.09

Kaljulaid: kõik erakonnad peaksid Tallinnas EKRE-le pöialt hoidma

ilmateade

loe: sport

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

10.09

Alevil on olümpiaks plaan paigas: ma ei mõtle 10 km peale nii palju kui 50 km peale

10.09

ETV spordisaade, 10. september

10.09

HC Panter kaotas Balti liigas mullusele hõbedameeskonnale

loe: kultuur

10.09

VAT teatris esietendub Priit Pärna stsenaariumil põhinev "Tõusvad viiuldajad"

10.09

Ida-Virumaal käivad ülilühifilmide põnevusseriaali võtted

10.09

"Klassikatähed" toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

10.09

Jazz-ansambel The Nonconceptual Art Club andis välja teise albumi

loe: eeter

10.09

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

10.09

Jupiter esitleb harivat arvutimängu "Müstiline rong"

10.09

"Klassikatähed" toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

10.09

Disainer Sandra Luks: eesti moe juurde leiavad tee paljud maailmastaarid

Raadiouudised

10.09

Päevakaja (10.09.2025 18:00:00)

10.09

Täna suvel peatus soomlasi Tallinnas oodatust vähem

10.09

Uusi SAKi koldeid nädalaga lisandunud ei ole

10.09

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid

10.09

Koroonaviiruse levik on sarnane varasemate aastatega

10.09

Raadiouudised (10.09.2025 15:00:00)

10.09

Prantsusmaa uueks peaministriks saab senine kaitseminister Sébastien Lecornu

10.09

Raadiouudised (10.09.2025 12:00:00)

10.09

Tootjad leiavad, et biometaani laiemat kasutuselevõttu võiks endiselt toetada

10.09

Sillamäe eesti põhikool seisab suure huvi tõttu silmitsi ruumipuudusega

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo