Riikoja: kui valituks osutun, astun ka erakonda

Isamaa ridades Tallinnas kohalikel valimistel kandideeriv ajakirjanik Hindrek Riikoja lubab valituks osutudes ka erakonda astuda. Seda, kas ta ka riigikogu valimistel osaleb, ei osanud Riikoja veel öelda.

Kas initsiatiiv poliitikasse minna tuli teilt endalt või erakonna poolt?

Kui mul siin jaanipäeva paiku teekond Maalehes otsa sai, siis kohati mõneti natukene ootamatult, aga jah, mitmed erakonnad minuga ühendust võtsid, minuga rääkisid ja sai pikalt ja põhjalikult kaalutud. Isamaa tundus kõige sobivam variant.

Nii et erakonna poolt tuli initsiatiiv?

Jah.

Aga miks te just Isamaa valisite? Miks ta tundus kõige sobivam variant?

Eks selle poliitmaastikuga on ju natukene see lugu või heas mõttes häda, et ühtegi ideaalset erakonda ei ole. Aga viimased 20 aastat mul on olnud võimalus avalikult oma arvamust avaldada erinevates raadiosaadetes, ajaleheartiklites, erinevates podcast´ides.

Ja ma olen ise suure pere isa, sestap läheb mulle väga selgelt korda kõik, mis puudutab lapsi, mis puudutab suuri peresid. Kogu maksupoliitika küsimus. Neid teemasid on väga palju, mille eest Isamaa seisab, on võidelnud ja mis ka minule muret valmistavad.

Kas see tähendab seda, et tulite ajakirjandusest ära pikemaks ajaks ja kavatsete kandideerida ka riigikogu valimistel?

Mis riigikogu valimisi puudutab, siis ma igaks juhuks sündmustest ette ei rutta. Poliitikas ei ole ju kunagi midagi päris kindlat ja peab vaatama, kas kohalikel valimistel valijatel minu vastu mingisugust usaldust üldse on. Küll aeg annab arutust.

Mis ajakirjandusse tagasipöördumist puudutab, siis eks seegi paistab, mis tulevik toob. Ajakirjandusmaastik on natukene ju muutunud. Kui 20 aastat tagasi oli täiesti võimatu minna ajakirjandusest poliitikasse ja hiljem ajakirjandusse tagasi, siis nüüd on need suhtumised pisut muutunud. Aga küll aeg annab arutust.

Nii et kohalikud valimised on selline proovikivi ja saab näha, kuidas see poliitikas nii-öelda kanna kinnitamine võiks käia. Aga millisest ametist te end leida soovite? Linnavolikogu koht ei saa ju olla täis ametikoht.

Jällegi, eks aeg annab arutust. Kuna mind koondati, siis mul on pisut võimalust ringi vaadata ja mõelda. Eks ma elus teinud olen väga erinevaid asju. Ja kui ma päris ausalt tunnistan, siis mind väga võlub mõte sellest, et teha tööd või teist, kus päev otsa oma kätega midagi teed ja kus päeva lõpuks on ikkagi näha ka kohe, mis tehtud on.

Aga lootus on ka siis linnastruktuurides mingit tööd leida, kui Isamaa peaks kuidagimoodi võimu juurde saama?

Ma selle peale ei ole küll absoluutselt mõelnud.

Praegu te Isamaasse ei kuulu. Kas kavatsete ka erakonda astuda?

Kui ma volikokku valituks osutun, siis ma kindlasti liitun erakonnaga. Kui on soov tegutseda poliitikas, tuleb seda teha ausalt ja avalikult.