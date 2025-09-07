X!

Hindrek Riikoja kandideerib Isamaa nimekirjas Tallinna linnavolikokku

Eesti
Ajakirjanik Hindrek Riikoja.
Ajakirjanik Hindrek Riikoja. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Isamaa nimekirjas kandideerib Nõmmel Tallinna linnavolikokku ajakirjanik, endine Kuku Raadio ja Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja.

"Ma olen aastakümneid meedias arvanud ja kritiseerinud. Ühel hetkel saad aru, et ainult rääkimisest ei piisa, vaid kui tahad muutust ellu viia, tuleb ise käed külge panna. Tallinnast räägitakse väga palju kui Eesti pealinnast, aga tegelikult on see 400 000 inimese jaoks kodulinn ja ma soovin aidata kaasa Tallinna koduseks tegemisel," kommenteeris ajakirjanik Hindrek Riikoja otsust kandideerida.

"Ma olen lasterikka pere isa ja Isamaa on erakond, kes hoiab pereväärtusi. Samuti näen ma, et Isamaa mõtleb sellele, kuidas mahuksid linnaruumi ära kõik liiklejad, mitte ei pea autojuhid kõikjal tegema ruumi teistele. Isamaas aetakse mõistuspärast poliitikat," lisas Riikoja.

Isamaa esimees ja Tallinna linnapeakandidaat Urmas Reinsalu tõdes, et Riikoja lisandumine valimisnimekirja näitab, et Isamaa tasakaalukat poliitikat hinnatakse.

"Isamaa eest lähevad valimistel välja nii kogenud poliitikud, kodukonnaaktivistid kui ka inimesed, kelle jaoks on need valimised esimesed. Hindrek on meie nimekirja laiapõhjalisusest hea näide ja ma ootan temaga koos Nõmmel kampaania tegemist," ütles Reinsalu.

Toimetaja: Johanna Alvin

