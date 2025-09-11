Tervisekassa otsib 35 000 euroga endale uue juhi värbajat

Tervisekassa algatas riigihanke, et leida ettevõte, kes aitaks neile uue juhatuse esimehe värvata ning on valmis teenusepakkujale selle eest 35 000 eurot maksma.

Tervisekassa algatas kolmapäeval riigihanke "Juhatuse esimehe värbamise teenus". Teenusepakkujalt oodatakse infovahetust tervisekassa ja selle nõukogu esindajatega uue juhatuse esimehe konkursil, aga ühtlasi tuleb tal kokku panna juhatuse esimehe otsinguprofiil.

Selleks peab kaardistama ootused ja nõudmised ning tegema ülevaate ametikohast ja väljakutsetest ning töötasust.

Hanke võitjal tuleb kirjutada ja kujundada otsinguteade, levitada infot tõhusates kanalites ning tegeleda ka sihtotsinguga ehk pöörduda otse sobivate isikute poole ja neid kandideerima kutsuda.

Ühtlasi tuleb kokku panna dokumendid konkursist osavõtjate kohta, kandidaatidega suhelda ja neid eri voorudesse kutsuda, teha koos tervisekassa esindajatega valik, milliseid kandidaate intervjueerida ning viimaks kirjutada intervjuude kohta kokkuvõtted ja korraldada lõppvoor.

Viimasesse vooru jõudnud kandidaatide võimekust ja tugevust tuleb hanke võitjal samuti testida ja nende tausta kontrollida.

Hanke tehnilises kirjelduses toob tervisekassa välja, et konkursi tulemusel peab lepingupartner esitama tervisekassa nõukogule ettepaneku, mis sisaldab vähemalt kaht sobivat kandidaati. Leping hanke võitjaga kestab seni, kuni juhatuse esimehe ametikoht on täidetud.

Hanke eeldatavaks maksumuseks on ette nähtud 35 000 eurot.

Tervisekassa senine juhatuse esimees Rain Laane esitas 22. augustil lahkumisavalduse, mida nõukogu ka aktsepteeris. Laane lahkumise taga olid teravat kriitikat pälvinud tervisekassa kulukad suvepäevad, mida rahahädas asutus pidas Wagenkülli spaas ning milleks kulus 84 000 eurot pluss erisoodustusmaks.

Lisaks on küsimusi tekitanud ka valik kolida tervisekassa kontoriruumid uude Arteri kvartalisse Tallinna südalinnas ning sinna hangetega muretsetud kallis köögitehnika, muu hulgas näiteks ligi 3500 eurot maksnud köögisegisti, millest saab lasta mullivett.

Neil, kes soovivad aidata tervisekassal uut juhatuse esimeest leida, on aega hankes osalemiseks dokumendid kokku panna kuni 23. septembri keskpäevani.