Reede tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool on sajune

Reede öösel jõuab sajune madalrõhulohk Lääne-Eesti kohale ja nihkub päeval aeglaselt ida poole, õhtuks jõuab Peipsi äärde. Merelt aga liigub õhtu poole saartele uusi vihmahooge ning kohati pole välistatud äike. Rannikuvetes puhub jätkuvalt vali kagu- ja lõunatuul.

Reedel öösel pilvisus Lääne-Eestis tiheneb ja sajab vihma, Ida-Eestis on ilm vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub mõõdukas kagu- ja lõunatuul, puhanguti kuni 13, saartel ja läänerannikul kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Hommikul vihmasajud Lääne-Eestis jätkuvad, Ida-Eestis püsib veel sajuta ilm. Kagutuul puhub 5-9, puhanguti kuni 12, Lääne-Eesti saarestikus 7-13, puhanguti kuni 19 m/s. Õhusoe jääb vahemikku 13 kuni 18 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool on sajune. Õhtu poole on saartel kohati ka äikest. Kagu- ja lõunatuul puhub 5-10, iiliti 17 m/s. Sooja on 16 kuni 20, sajupilvede all kõigest 13 kuni 15 kraadi.

Laupäev toob mitmele poole hoovihmasid, mis harvenevad pärastlõunal. Pühapäeval sajab rohkem just Lääne-Eestis, ida pool on kohatisi hoovihmasid. Nädalavahetuse öine keskmine õhutemperatuur on 14, päevane 19-20 kraadi. Tuul pisut vaibub.

Esmaspäeva öösel laieneb vihmasadu Peipsi äärde ja kui ennelõuna on veel vihmane, siis pärastlõunaks sajuhood harvenevad. Teisipäeval on hoovihmasid taas rohkem. Öösel on 10 kuni 16, päeval 16 kuni 21 kraadi.