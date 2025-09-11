Venemaa kutsus Poolat üles avama uuesti piiri Valgevenega

"Kutsume Varssavit üles kaaluma selliste hävitavate sammude tagajärgi ja oma otsust esimesel võimalusel üle vaatama," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova oma avalduses pärast seda, kui Poola otsustas sulgeda piiri Valgevenega ühisõppuste tõttu Venemaaga.

Ööl vastu kolmapäeva tungiti 19 korral seadusevastaselt Poola õhuruumi ning Poola õhukaitse tulistas alla vähemalt kolm võõrast drooni, teatas riigi peaminister Donald Tusk. Poola võimud sulgesid öösel Varssavi lennujaama ja panid riigi õhukaitse kõrgendatud valmisolekusse pärast teateid, et Venemaa droonid on öiste õhurünnakute laine ajal Ukrainale sisenenud ka Poola õhuruumi.

Poola peaminister nimetas sissetungi agressiooniaktiks.

Droonide sisenemise järel tõstsid Poola relvajõud riigi õhukaitse kõrgendatud valmisolekusse ning saatsid patrullima oma ja liitlaste hävitajad.

"Kolmapäevase Venemaa rünnaku ajal Ukraina sihtmärkide vastu rikkusid Poola õhuruumi korduvalt drooni-laadsed objektid," teatas Poola õhuvägi. Maapealsed õhukaitse- ja radarisüsteemid on pandud kõrgendatud valmisolekusse ning käimas on operatsioon droonide leidmiseks ja neutraliseerimiseks, lisas õhuvägi.

Vene relvajõud väitsid kolmapäeval, et öises droonirünnakus Ukrainale ei võetud sihikule Poola objekte, ehkki Poola teatas mitme oma õhuruumi tunginud drooni allatulistamisest.

"Meil ei olnud mingit kavatsust rünnata sihtmärke Poola territooriumil," ütles Vene kaitseministeerium ingliskeelses avalduses, kuid ei kinnitanud ega lükanud ümber väidet, et tema droonid sisenesid Poola õhuruumi.

"Oleme valmis pidama sel teemal konsultatsioone Poola kaitseministeeriumiga," lisati avalduses.