Rumeenia teatas juba teise võõrdrooni allatulistamisest

Rumeenia võimude teatel leidis laupäevane juhtum aset hõredalt asustatud piirkonnas Ukraina piiri lähedal.

Esimese drooni, mille rususid uurinud Rumeenia prokuratuuri eksperdid tuvastasid kui Venemaa päritolu drooni, tulistas riik alla reedel. See oli esimene kord, kui Rumeenia relvajõud seda oma riigis tegid pärast kümneid õhuruumi rikkumisi, mis on seotud Vene agressioonisõjaga Ukraina vastu. Küll aga tulistas Balti õhuturbemissioonil olnud Rumeenia hävitaja 19. mail Kesk-Eestis alla siia sattunud drooni.

President Nicușor Dan teatas sotsiaalmeedias, et teine droon tulistati alla kell 8.30 Doonau deltas, Sfântu Gheorghe linnast kümme kilomeetrit läänes.

Kaitseministeeriumi teatel avastati õhuruumi rikkumine radariga kell 8.22 ning õhku saadeti kaks hävituslennukit F-16.

Ministeerium ei täpsustanud laupäevase drooni päritolu. Prokurörid ütlesid, et reedel alla tulistatud droon oli Venemaa päritolu.

Rumeenia, millel on Ukrainaga 650 kilomeetri pikkune maismaapiir, on teatanud, et Venemaa droonid on pärast seda, kui Moskva alustas pärast täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse sealsete Doonau-äärsete sadamate ründamist, rikkunud Rumeenia õhuruumi ligikaudu 30 korral.

Mais tabas Venemaa droon Ukraina piiri lähedal Kagu-Rumeenias Galați linnas korterelamut, vigastades kahte inimest. See oli Ukraina sõja ajal esimene kord, kui NATO riigis tabas rünnak tihedalt asustatud piirkonda ja põhjustas inimeste vigasaamist.

Reedel ütles Rumeenia armee kindralstaabi ülem Gheorghiță Vlad, et Venemaa rünnakud Ukraina sadamalinna Odessa ümbruses on enne saagikoristusperioodi sagenenud, ning need suurendavad survet Musta mere olulistele energia- ja kaubateedele.