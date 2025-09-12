X!

Kaitsevägi tahab Tartu-Helsingi õhuühenduse jätkumist vaatamata lennupiirangule

Eesti
Vahetus Eesti õhuväe ülem.
Vahetus Eesti õhuväe ülem. Autor/allikas: Mil.ee
Eesti

Kaitsevägi tegutseb selle nimel, et Tartu ja Helsingi vaheline lennuühendus ei kannataks hoolimata sellest, et Eesti idapiiril kehtestatud öise lennupiirangu ala sisse jääb ka Tartu, ütles õhuväe ülem. Möödunud ööl jäi Helsingi-Tartu-Helsingi reis piirangu tõttu ära.

"Me teeme kõik endast oleneva, et Tartu lennuväli jääks opereerima," ütles õhuväe ülem, brigaadikindral Riivo Valge reedel ERR-ile.

Kaitsevägi andis neljapäeva õhtul teada, et nende ettepanekul kehtestatakse Eesti idaosa õhuruumis ajutine lennukeeluala, et võimaldada tõhusamat õhupiiri rikkumistele reageerimist. Põhjast lõunasse Pedassaare-Võrtsjärve idakalda joonest Eesti idapiirini ulatuv lennupiiranguala kõrgusega kuni 6000 meetrit on aktiivne kella kaheksast õhtul kuni seitsmeni hommikul. Selle ajavahemiku sisse jääb aga kell 00.45 Helsingist saabuv ja kell 6.00 uuesti sinna tagasi startiv Finnairi lend.

Kommenteerides seda, et möödunud öösel jäi Tartu ilma lennuühenduseta, ütles Valge: "See oli nende otsus. Meiega koordineerides oleks nad saanud oma lennu teostada, kuid see oli nende otsus seda lendu mitte teha. Me oleme vastu võtnud info, et Tartu jaoks on see lennutegevus ülioluline ja praegu juba töö käib, et see liinilend jätkaks edaspidi häireteta."

Küsimusele, kas ja kuidas kompenseeritakse nendele inimestele kahjud, kes nendel aegadel lennata ei saanud, vastas õhuväe üle, et see on lennufirma vastutus.

Tema sõnul ei ole kaitsevägi piirangu teemal lennuettevõtetega otse suhelnud, kuid teavitused, mis puudutavad õhuruumi piiranguid ja kaitseväe tegevusi, lähevad ka lennuettevõtetele. 

Brigaadikindral rõhutas, et tegemist ei ole lennukeelutsooni, vaid piirangualaga.

"Me ei keela kogu lennutegevust, kuid me piirame lennutegevust, mis inimkeeli tähendab seda, et need, kes meiega ühendust võtavad ja ära põhjendavad oma lennutegevuse nagu eile öösel näiteks politsei ja piirivalveamet, kes otsis taga ühte kadunud isikut oma drooniga, sai suhtluses meiega oma lennud teostada," rääkis ta.

Valge sõnul kasutatakse lennupiirangut selleks, et seireoperaatoril oleks vähem objekte õhus jälgida ja intsidendi korral vähem koordineerimist, et rahumeelseid õhusõidukeid sealt piirkonnast välja juhtida või maanduma sundida.

Valge: piiranguala lihtsustab droonide avastamist

Õhuväe ülem põhjendas lennupiirangu ala kehtestamist sellega, et madalal lendavaid droone on keeruline avastada ning alas lendamist piirates on seda lihtsam teha.

"Nagu sündmused näitavad Poolas ja mujal, on NATO-l terves regioonis raskusi madalal lendavate ründevahendite tuvastamisega. Ja et tuvastus oleks efektiivsem, siis alliansi idatiib rakendab selliseid lennupiirangu alasid just eesmärgiga, et seireoperaatoritel oleks võimalikult lihtne avastada neid võimalikke – kas segamise teel või tahtlikult, see on iseküsimus – Eestisse sattuvaid droone," rääkis kindral Valge reedel korraldatud pressikonverentsil.

Õhuväe ülem märkis, et piiranguala kehtestatakse sarnaselt Läti, Leedu ja Soomega. "Ala kehtestamine ei tähenda, et see on aktiivne ehk siis aktiveerimine ja teavitamine, et selline ala meil on, on kaks eri asja. Ja selle aktiivsena hoidmine sõltub hästi palju ka kaitseväe vastumeetmetest, mida me hakkame ellu viima ja juba ka viime," rääkis Valge.

Kaitseväe Peastaabi pressijaoskonna ülem major Taavi Karotamm rõhutas oma kirjalikus kommentaaris ERR-ile, et kaitseväe üldine ohuhinnang sõjalise ohu osas ei ole muutunud ning otsene sõjaline oht Eesti suunas ei ole lähiajal muutunud.

Küll aga on viimastel nädalatel kasvanud õhupiiri rikkumistest tulenevad riskid, lisas ta. "Ajutise piiranguala põhjuseks on Venemaa sõjategevus Ukraina vastu, mille tõttu satub NATO õhuruumi erinevaid lennuvahendeid," ütles Karotamm.

Õhuväe ülem Valge tunnistas samas, et lennupiirangu kehtestamise üheks põhjuseks võib pidada ka just alanud Vene-Valgevene ühisõppusi Zapad: "Ei saa välistada, kindlasti on meie jaoks faktor, kui meie piiride lähedal on tegutsemas rohkem vägesid, see on üks argument."

Küsimusele, kui kauaks piirang kehtima jääb, vastas Valge: "Praegu on seda raske hinnata, me läheneme sellele küsimusele jooksvalt. Kui on teada, et oht püsib, siis oleme valmis ka sellele reageerima."

Valge kutsus inimesi, kes märkavad taevas midagi kahtlast, kasutama mobiilirakendust Ole Valmis, millega tehtud pilt jõuab kohe õhuväe kätte ja see saab hinnata, milliste vahenditega seda identifitseerida.

Karotamm ütles ERR-ile, et kaitsevägi ei ole pidanud lennupiirangu kehtestamiseks rakendama tavapärasest erinevaid meetmeid, kuid see kehtestati tavapärasest kiiremini. "Kaitsevägi tänab transpordiametit ja Lennuliiklusteenistuse AS-i operatiivse koostöö eest," lisas peastaabi pressijaoskonna ülem.

Toimetaja: Mait Ots, Konstantin Sviridovski

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:36

Trump: Kirki tapmises kahtlustatav on vahistatud Uuendatud

16:35

Uue muusika reede: Cecilia, The Weeknd, Alika, Gorillaz jpt

16:34

Kohus: Moora ei pea Pruunsilla kohta kirjutatud väidet ümber lükkama

16:28

Väikeaju minevik aitab mõista inimese eripära ja kiirendada ravimiarendust

16:24

Kubassova koduklubi sai Meistrite liiga eelringis kindla kaotuse

16:19

Pakosta ei nõustu siseministeeriumi terrorismipropaganda plaaniga

16:10

Virtsu–Kuivastu liini parvlaevad sõidavad reedel vabagraafikus Uuendatud

16:00

Galerii: Kruusmägi ja Weidinger arutlevad EKA väligaleriis ilma kui vestlusteema üle

15:59

Galerii: kunstihoone uus näitus uurib ühiskondlike normide mõju inimesele

15:56

Manchester United saatis väravavahi Türki laenule

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

15:11

Ukraina ründas droonidega Moskvat ja Venemaa naftarajatisi Uuendatud

11.09

Transpordiamet plaanib madalamat piirkiirust ja keskmise kiiruse kaameraid

11.09

Charlie Kirki atentaat: FBI avaldas kahtlusaluse foto Uuendatud

11.09

Sõja 1296 päev: Ukraina partisanid teatasid rünnakust Tuula linna sõjatehasele Uuendatud

06:41

Atonen: osa Reformierakonna juhte on täiesti vasakpoolsete vaadetega

11.09

Tervisekassa otsib 35 000 euroga endale uue juhi värbajat Uuendatud

11.09

Eksperdid: siseministeeriumi kava võib tuua kaasa meelsuskontrolli

11.09

Welt: viis Poola õhupiiri rikkunud drooni liikusid NATO baasi suunas

11.09

Südalinna teater koondab kaheksa näitlejat

13:43

Lukas soovitab vägivalda õhutanud juutuuberil Isamaas kandideerimisest loobuda Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:24

Kubassova koduklubi sai Meistrite liiga eelringis kindla kaotuse

15:56

Manchester United saatis väravavahi Türki laenule

15:52

OTSEBLOGI | Tšiilis dikteerib tempot Rovanperä, Tänak kerkis teiseks Uuendatud

15:18

Tunamullu MM-hõbeda võitnud USA sprinterile määrati pikk võistluskeeld

loe: kultuur

16:35

Uue muusika reede: Cecilia, The Weeknd, Alika, Gorillaz jpt

16:00

Galerii: Kruusmägi ja Weidinger arutlevad EKA väligaleriis ilma kui vestlusteema üle

15:59

Galerii: kunstihoone uus näitus uurib ühiskondlike normide mõju inimesele

15:40

Ekspeditsiooni "Leviaatani" väljamüüdud etendused jäävad ära

loe: eeter

15:40

Rattamatkaja: kõik Eesti vanad raudteetammid on läbi sõidetud

13:30

Põhjanabal töötav meregeoloog: siin on keskmine Eesti talv

11:45

"Terevisiooni" nädala hoidis: Tarrvi Laamanni Reggae Tarrvi kaste

10:21

Koreograaf Teet Kask: Jaapan on minu kirg

Raadiouudised

15:30

Kolonel Kiviselg: tänavune Zapad on 10-20 korda väiksem kui eelmised

15:25

Ministeerium plaanib keelata esimesse klassi minejate koolikatsed

15:25

Eesti idaosa õhuruumis kehtivad lähinädalatel õhuliikluse ajutised piirangud

15:25

Raadiouudised (12.09.2025 15:00:00)

12:45

Iru elektrijaam ei hakka seakorjuseid põletama

12:40

Balti elektrijaam läks kolmeks kuuks kapitaalremonti

12:40

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Raadiouudised (12.09.2025 12:00:00)

10:05

Teadur: kodulaenupoliitika muutmine aitaks sündimust suurendada

09:55

Autotootjad peavad Euroopa Komisjoni juhiga kriisikohtumise

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo