Allikas: Ukraina droonirünnak peatas nafta väljaveo Primorski sadamast

Ukraina ründas droonidega Primorski sadamat ning julgeolekuteenistuse (SBU) allikas teatas, et nafta väljavedu sadamast on peatunud.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas juba reede hommikul, et oblasti kohal lasti alla üle 30 drooni. Drozdenko teatas siis veel, et rünnak põhjustas tulekahju Primorski sadamas asuval laeval.

SBU allikas teatas aga, et Ukraina droonid ründasid ka mitut naftapumbajaama. Pärast rünnakut puhkesid tulekahjud ning allika sõnul pidi Venemaa sadama tegevuse peatama, see võib Venemaale maksta kuni 41 miljonit dollarit päevas, vahendas The Kyiv Independent.

Primorski sadam on üks suuremaid Vene naftasadamaid Soome lahe ääres, mis teenindab Venemaa varilaevastikku. Selle kaudu liigub igal aastal ligi 60 miljonit tonni naftat ning Venemaa teenib selle käigus ligi 15 miljardit dollarit.