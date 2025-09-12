X!

Elron hangib Tartu-Riia rongiliinile satelliitside ühenduse

Eesti
Elroni Valga-Riia katsesõit 4. veebruaril.
Elroni Valga-Riia katsesõit 4. veebruaril. Autor/allikas: Aron Urb/Elron
Eesti

Elron kuulutas välja hanke, millega soetatakse satelliitside seadmed kuuele rongile, mis hakkavad teenindama Tartu-Riia liini. Seadmed paigutatakse rongidele selle aasta lõpus või järgmise alguses.

Elron kuulutas välja hanke WiFi andmeside satelliitside ühenduse seadmete ostmiseks, et tagada internetiühendus rongides neis kohtades, kus puudub piisav mobiilne andmeside ühendus või mobiilside pole piisava läbilaskevõimega.

Hankega ostetakse kohe välja kuus satelliitside terminali. Elronile jääb optsioon sama hankega osta terminalidele ka andmesideteenust.

Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe ütles ERR-ile, et esmane plaan on panna seadmed kuuele rongile, mis hakkavad teenindama Tartu-Riia liini. Hankesse kirjutati ka optsioon, et vajadusel ja võimalusel saab Elron panna seadmed peale veel 14 rongile, lisas ta.

"Kui saame hankepakkumuste valguses lubada endale täiendavat mahtu, siis saaksime seadmed panna peale kõigile kaugliine teenindavatele Elroni diiselrongidele. See aitaks luua pakkuda andmesidet ka raudteetrassi nendes piirkondades, kus mobiilimastide vähesuse tõttu kipub andmeside kaduma või on väga kehv. Oleme mõned aastad tagasi kaardistanud – raudteetrasside ääres on hea ühenduse tagamiseks praegu puudu 25 mobiilsidemasti," lausus Mäe.

Tartu-Riia liin on esmajärjekorras seetõttu, et mobiilne andmeside Valga-Riia raudteetrassil on kohati väga nõrk.

"Aga seda on vaja nii piletimüügisüsteemi toimimiseks kui ka reisijate WiFi- kogemuse parandamiseks. Ideaalis võiks olla satelliitsidega varustatud kõik diiselrongid, mis teenindavad kaugmaareise piirkondades, kus on nõrgem 5G andmesidega katvus," ütles Mäe.

Satelliitsidet pakkuva Starlinki seadmeid müüb Eestis Elronile teadaolevalt vähemalt kolm ettevõtet. Satelliitside miinuseks võib olla ilmastikust sõltuv töökindlus.

"Oleme testinud Starlinki seadmeid meie rongidel ja see on toiminud. Tõsi, satelliitsidel on ka omad ilmastikust tulenevad väljakutsed. Samal ajal jääb toimima ka mobiilside põhine 5G lahendus. Need kaks kokku peaksidki pakkuma senisest parema lahenduse," lausus Mäe.

Elron loodab seadmed paigaldada rongidele selle aasta lõpus ja tuleva aasta alguses. Andmeside teenust hangitakse esialgu kaheks aastaks.

Kui palju see Elronile maksma läheb, selgub hankemenetluse käigus, ütles Mäe.

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:36

Trump: Kirki tapmises kahtlustatav on vahistatud Uuendatud

16:35

Uue muusika reede: Cecilia, The Weeknd, Alika, Gorillaz jpt

16:34

Kohus: Moora ei pea Pruunsilla kohta kirjutatud väidet ümber lükkama

16:28

Väikeaju minevik aitab mõista inimese eripära ja kiirendada ravimiarendust

16:24

Kubassova koduklubi sai Meistrite liiga eelringis kindla kaotuse

16:19

Pakosta ei nõustu siseministeeriumi terrorismipropaganda plaaniga

16:10

Virtsu–Kuivastu liini parvlaevad sõidavad reedel vabagraafikus Uuendatud

16:00

Galerii: Kruusmägi ja Weidinger arutlevad EKA väligaleriis ilma kui vestlusteema üle

15:59

Galerii: kunstihoone uus näitus uurib ühiskondlike normide mõju inimesele

15:56

Manchester United saatis väravavahi Türki laenule

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

15:11

Ukraina ründas droonidega Moskvat ja Venemaa naftarajatisi Uuendatud

11.09

Transpordiamet plaanib madalamat piirkiirust ja keskmise kiiruse kaameraid

11.09

Charlie Kirki atentaat: FBI avaldas kahtlusaluse foto Uuendatud

11.09

Sõja 1296 päev: Ukraina partisanid teatasid rünnakust Tuula linna sõjatehasele Uuendatud

06:41

Atonen: osa Reformierakonna juhte on täiesti vasakpoolsete vaadetega

11.09

Tervisekassa otsib 35 000 euroga endale uue juhi värbajat Uuendatud

11.09

Eksperdid: siseministeeriumi kava võib tuua kaasa meelsuskontrolli

11.09

Welt: viis Poola õhupiiri rikkunud drooni liikusid NATO baasi suunas

11.09

Südalinna teater koondab kaheksa näitlejat

13:43

Lukas soovitab vägivalda õhutanud juutuuberil Isamaas kandideerimisest loobuda Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:24

Kubassova koduklubi sai Meistrite liiga eelringis kindla kaotuse

15:56

Manchester United saatis väravavahi Türki laenule

15:52

OTSEBLOGI | Tšiilis dikteerib tempot Rovanperä, Tänak kerkis teiseks Uuendatud

15:18

Tunamullu MM-hõbeda võitnud USA sprinterile määrati pikk võistluskeeld

loe: kultuur

16:35

Uue muusika reede: Cecilia, The Weeknd, Alika, Gorillaz jpt

16:00

Galerii: Kruusmägi ja Weidinger arutlevad EKA väligaleriis ilma kui vestlusteema üle

15:59

Galerii: kunstihoone uus näitus uurib ühiskondlike normide mõju inimesele

15:40

Ekspeditsiooni "Leviaatani" väljamüüdud etendused jäävad ära

loe: eeter

15:40

Rattamatkaja: kõik Eesti vanad raudteetammid on läbi sõidetud

13:30

Põhjanabal töötav meregeoloog: siin on keskmine Eesti talv

11:45

"Terevisiooni" nädala hoidis: Tarrvi Laamanni Reggae Tarrvi kaste

10:21

Koreograaf Teet Kask: Jaapan on minu kirg

Raadiouudised

15:30

Kolonel Kiviselg: tänavune Zapad on 10-20 korda väiksem kui eelmised

15:25

Ministeerium plaanib keelata esimesse klassi minejate koolikatsed

15:25

Eesti idaosa õhuruumis kehtivad lähinädalatel õhuliikluse ajutised piirangud

15:25

Raadiouudised (12.09.2025 15:00:00)

12:45

Iru elektrijaam ei hakka seakorjuseid põletama

12:40

Balti elektrijaam läks kolmeks kuuks kapitaalremonti

12:40

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Raadiouudised (12.09.2025 12:00:00)

10:05

Teadur: kodulaenupoliitika muutmine aitaks sündimust suurendada

09:55

Autotootjad peavad Euroopa Komisjoni juhiga kriisikohtumise

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo