Elron hangib Tartu-Riia rongiliinile satelliitside ühenduse

Elron kuulutas välja hanke, millega soetatakse satelliitside seadmed kuuele rongile, mis hakkavad teenindama Tartu-Riia liini. Seadmed paigutatakse rongidele selle aasta lõpus või järgmise alguses.

Elron kuulutas välja hanke WiFi andmeside satelliitside ühenduse seadmete ostmiseks, et tagada internetiühendus rongides neis kohtades, kus puudub piisav mobiilne andmeside ühendus või mobiilside pole piisava läbilaskevõimega.

Hankega ostetakse kohe välja kuus satelliitside terminali. Elronile jääb optsioon sama hankega osta terminalidele ka andmesideteenust.

Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe ütles ERR-ile, et esmane plaan on panna seadmed kuuele rongile, mis hakkavad teenindama Tartu-Riia liini. Hankesse kirjutati ka optsioon, et vajadusel ja võimalusel saab Elron panna seadmed peale veel 14 rongile, lisas ta.

"Kui saame hankepakkumuste valguses lubada endale täiendavat mahtu, siis saaksime seadmed panna peale kõigile kaugliine teenindavatele Elroni diiselrongidele. See aitaks luua pakkuda andmesidet ka raudteetrassi nendes piirkondades, kus mobiilimastide vähesuse tõttu kipub andmeside kaduma või on väga kehv. Oleme mõned aastad tagasi kaardistanud – raudteetrasside ääres on hea ühenduse tagamiseks praegu puudu 25 mobiilsidemasti," lausus Mäe.

Tartu-Riia liin on esmajärjekorras seetõttu, et mobiilne andmeside Valga-Riia raudteetrassil on kohati väga nõrk.

"Aga seda on vaja nii piletimüügisüsteemi toimimiseks kui ka reisijate WiFi- kogemuse parandamiseks. Ideaalis võiks olla satelliitsidega varustatud kõik diiselrongid, mis teenindavad kaugmaareise piirkondades, kus on nõrgem 5G andmesidega katvus," ütles Mäe.

Satelliitsidet pakkuva Starlinki seadmeid müüb Eestis Elronile teadaolevalt vähemalt kolm ettevõtet. Satelliitside miinuseks võib olla ilmastikust sõltuv töökindlus.

"Oleme testinud Starlinki seadmeid meie rongidel ja see on toiminud. Tõsi, satelliitsidel on ka omad ilmastikust tulenevad väljakutsed. Samal ajal jääb toimima ka mobiilside põhine 5G lahendus. Need kaks kokku peaksidki pakkuma senisest parema lahenduse," lausus Mäe.

Elron loodab seadmed paigaldada rongidele selle aasta lõpus ja tuleva aasta alguses. Andmeside teenust hangitakse esialgu kaheks aastaks.

Kui palju see Elronile maksma läheb, selgub hankemenetluse käigus, ütles Mäe.