Kohus: Moora ei pea Pruunsilla kohta kirjutatud väidet ümber lükkama

2023. aasta 14. aprillil postitas Twitteri kasutaja "ebamugavusvalitsus" sinna diagrammi, kus oli kujutatud erakonnale Isamaa suuremad annetused teinud isikute nimesid ning neist suurima, 500 000-eurose summaga paistis silma Parvel Pruunsild.

Samal kuupäeval kirjutas Erik Moora postitusele kommentaari: "Eesti suurim poliitiline korruptsioon". Lisaks vastas ta ühe kasutaja küsimusele, milles väidetav korruptsioon seisnes, et "esiteks, eks tuleb kaasa ka hüvesid".

Sama aasta 11. juulil esitas Pruunsild Harju maakohtule Moora vastu hagiavalduse ebaõigete andmete ümber lükkamiseks ja mittevaralise kahju hüvitise väljamõistmiseks.

Neljapäeval otsustas maakohus hagiavalduse rahuldamata jätta ning mõistis Pruunsillalt Moora kasuks välja ka menetluskulud, mida oli kogunenud 5833 eurot ja 80 senti.

Pruunsild tõi oma kaebuses välja, et diagrammist ja sellele tehtud Moora kommentaaridest nähtuvalt omistab viimane Pruunsillale Eesti ajaloos suurimate korruptiivsete tegude toimepanemist, kuid tegu on ebakohase väärtushinnanguga või alternatiivselt ebaõige faktiväitega.

Lisaks märkis Pruunsild hagiavalduses, et Moora väitel on Pruunsild saanud Isamaalt rahalise toetuse eest hüvesid, mis on vale ja kahjustab hageja mainet.

Samuti tõi Pruunsild välja, et avaldatud andmed põhjustasid talle moraalset kahju, sest Moora on avalikkuses tuntud ja autoriteetne – ta on Eesti Ekspressi endine peatoimetaja ning esitleb end ka politoloogina.

Moora ütles kohtule selgituseks, et andmete avaldamise kontekst ei võimalda tuletada, nagu oleks Pruunsild samastatav erakonnaga Isamaa. Hinnang "Eesti suurim poliitiline korruptsioon" oli Moora sõnul avaldatud diagrammi kohta, mis sisustab Isamaa toetajaid ja seda ei saa omistada talle.

Samuti märkis Moora, et ta ei avaldanud, nagu toetaks Pruunsild Isamaad hüvede saamiseks ning et hüve ei tähenda ainult materiaalset kasu või korruptsioonikuritegu.

Kohus: juurdepääsu tipp-poliitikutele võib pidada hüveks

Kohus põhjendas otsust hagiavaldus rahuldamata jätta sellega, et kohtu hinnangul ei ole võimalik diagrammist koosmõjus kommentaariga viidatud väidet tuletada.

"Kostja kommentaar on küll avaldatud hageja nime sisaldava diagrammi alla, kuid andmete kogumist ei ole võimalik järeldada, et hageja oleks kostja hinnangul ebaseadusliku või taunitava teo toime pannud. Käsitletav kostja kommentaar on väga üldine, kindlate tegude või etteheidetega sisustamata," seisab resolutsioonis.

Kokkuvõtlikult on kohus seisukohal, et vaidlusaluses teabeallikas ei avaldanud Moora väidet, et Pruunsild on pannud toime Eesti ajaloo suurima korruptsiooniteo.

Kohtu resolutsioon toob välja, et Pruunsild on Isamaa liige ja annetas erakonnale diagrammis märgitud 500 000 eurot.

"Hagejal on olnud teise pensionisamba reformi algataja ja pooldaja, ta on toetanud reformi läbiviimist /.../ Ka erakonna Isamaa valimislubadus ja nõue valitsuse kokkupanemisel oli, et inimesed saaksid tulevikus oma raha teisest pensionisambast välja võtta. Ehk erakond asus poliitilisel tasemel mh hageja vaateid realiseerima," seisab kohtudokumendis.

Ka ei vaidlustanud Pruunsild Moora väidet, et ettevõtja suhtleb paljude, sealhulgas Isamaa poliitikutega.

"Seega vastab tõele kostja väide, et hagejal on juurdepääs erakonna Isamaa tipp-poliitikutele. Hagejal on olnud mõju riiklikule perepoliitikale. Hageja on toetanud riigipoolset sündimise tõstmise poliitikat. Näiteks annetas hageja 2024. aastal kolmele erakonnale, sh erakonnale Isamaa, kokku miljon eurot, kuna need on toetanud Isamaa peretoetuste eelnõu vastuvõtmist," tõi kohus välja.

Need asjaolud kogumis kinnitavad kohtu hinnangul, et Isamaale tehtud annetused on andnud Pruunsillale kui erakonna suurimale toetajale võimaluse viia erakonna vahendusel riiklikul tasemel ellu oma vaateid. Asja materjalidest ei nähtu, et Pruunsild oleks annetuste tegemise eelduseks seadnud Isamaale teatud nõudmisi või et ta oleks nõudnud erakonnalt annetuste eest vastuteenet.

"Samas puudub alus kahelda, et erakond arvestab oma poliitika kujundamisel ja poliitiliste otsuste tegemisel suurima annetaja seisukohti. Kohus leiab, et otsest juurdepääsu erakonna tipp‑poliitikutele, võimalust tuua erakonna tipp‑poliitikute ette oma seisukohad, milliseid erakond võib asuda riigi tasandil realiseerima, võib pidada hüveks, mida hageja saab erakonnale Isamaa tehtud annetuste vastu," seisab resolutsioonis.

Kohus resümeeris, et eeltoodust tulenevalt vastas vaidlusalune faktiväide tõele ning tegelikkusele vastava väite avaldamine ei ole õigusvastane.

Kohtuotsust saab 30 päeva jooksul edasi kaevata.