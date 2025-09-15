ERR Iisraelis: Iisraeli ühiskond on sõjast väsinud

Iisrael valmistub uueks suuroperatsiooniks Gazas ja klaarib Ühendriikidega oma rünnakut Kataris, mille käigus tapeti kuus Hamasi läbirääkimiste delegatsiooni liiget. Iisraeli ühiskond on sõjast väsinud, peaminister Benjamin Netanyahu jätkab aga paremäärmuslaste toel sama hooga.

Tel Avivi kunstimuuseumi ette on ehitatud koopia tunnelist, mille sarnastes hoiab Hamas veel praegugi Gazas pantvange.

Samal ajal valmistub Iisrael uueks suurrünnakuks, Gaza City ülevõtmiseks. Kriitikud Iisraelis ütlevad, et see tähendab pantvangidele surmaotsust, mõtte on hukka mõistnud ka suur osa maailmast.

"Aasta tagasi võttis Iisrael üle Rafah. Rafah`s oli miljon elanikku. Siis ütles maailm, oodake, see on hullumeelne plaan, kuidas te seda teete? Ja Iisrael tegi selle ära. Väga läbimõeldult, etapiviisiliselt, evakueerides eelnevalt elanikkonna. See oli edukas ettevõtmine ja ma tuletan teile meelde, et me leidsime sealt mõned pantvangid. Gaza City saab olema sarnane. Evakuatsioon on juba alanud ja enne ei minda sisse, kui kõik on sealt lahkunud. Hamas teeb samal ajal sedasama asja, mis ta tegi Rafah´s, pannes teedele takistusi, et inimesed ei saaks lahkuda," rääkis Ameerika Juudikomitee direktor Avital Leibovich.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu vastased meeleavaldused toimuvad Tel Avivis igal nädalal. Kas eelkõige ikkagi vaid pantvangide toetuseks ja peaministri korruptsioonijuhtumite vastu või ka Gazas kannatavatele palestiinlaste toetuseks?

"Ausalt öeldes ikka pigem esimestel põhjustel. Viimaste aegadeni ei ole Iisraeli meedia kannatusi Gazas väga palju näidanud," ütles Brandeisi ülikooli professor Yehudah Mirsky.

Netanyahu on olnud võimul 17 aastat. Praegu hoiab teda postil liit paremäärmuslastega, kes toetavad USA presidendi Donald Trumpi öeldud mõtet, et Gaza tuleks palestiinlastest tühjaks teha.

"Netanyahu on tõenäoliselt parim elusolev Iisraeli sotsioloog, sest ta oskab igal hetkel välja lugeda ühiskonna meelsust, kui kaugele ollakse nõus minema ja kui kaugele tema ise on nõus minema. Ta meenutab mulle Ameerika presidenti Richard Nixonit, kellel oli hämmastav võime mängida inimeste kõige mustemate hirmudega," lausus Mirsky.

Eran Lerman on töötanud Netnyahu meeskonnas.

"Kahjuks on ta praeguses valitsuses muutunud sõltuvaks inimestest, kellega ma arvan, et ta tegelikult täielikult nõus ei ole. Ja kelle poliitilisest toetusest ta on sõltuv," nentis Lerman.

"Ja see on teatud määral tragöödia. Ma töötasin aastaid tema heaks. Ta hoolitses alati selle eest, et tema koalitsioonis oleksid ka tsentristid ja vasatsentristid, et valitsuse poliitika oleks tasakaalus ning seda toetaks kriisi tingimustes suhteliselt lai üksmeel," lisas ta.

Praeguses kriisis on Iisrael väga lõhestatud.

"Riik on ka väga kurnatud, sest Iisrael toetub suuresti reservistide armeele. Nii palju sõdimist ja surma on inimeste õlgadel, kes on maha jätnud oma ärid, doktori programmid, naised ja lapsed. Iisraeli armee juht on kritiseerinud avalikult Gaza City ülevõtmise käsku. Sõjavägi on öelnud, et me oleme sõjalises plaanis teinud Gazas juba ära kõik selle, mida me teha saame," lausus Mirsky.

Lerman ei toeta üldlevinud arvamust, et sõja lõputu jätkumine oleks Netanyahule kasulik, kuna see hoiab teda võimul.

"Ma ei usu, et Iisraelis on võimalik valimised ära jätta. Isegi Suurbritannia läks valimiskastide juurde aprillis 1945. Ma ei usu, et valimised 2026. aastal edasi lükatakse. Kui ta läheb valimistele olukorras, kus see sõda on endiselt lahendamata, pantvangid on endiselt vabastamata, siis see kõik ei ole tema huvides," ütles Lerman.

Iisraeli poole vaatest on Hamasi võimule jäämine sõjajärgses Gazas võimatu. Samas ei usalda nad alternatiivina Läänekalda Palestiina omavalitsust.

"Palestiina omavalitsus, see pole mitte ainult nõrk, vaid ka sügavalt korrumpeerunud. Kui nemad praegu Gazasse üle viia olukorras, kus tuleb hakata kõike üles ehitama, siis me avaks selgelt tee läbikukkumisele. Meil on vaja pikka üleminekuperioodi, teistsuguse juhtimisega, soovitatavalt mitmerahvuselist, mis toetaks kohalikke Palestiina liidreid, et luua sild praeguse katastroofi ja parema tuleviku vahel," lausus Lerman.

Inimesed Läänekalda linnas Jeninis ütlesid aga ERR-ile, tõsi vaid kaamera taga, et toetavad jätkuvalt Hamassi.

"Kahjuks on palestiinlaste ühiskonnal jätkuvalt tugev kalduvus samastada ennast totalitaarsete jõududega, mis lubavad neile tulevikku Iisraeli riigita. See pole islam religiooni mõttes. See on hübriid moodsast totalitarismist ja religioonist. Nad usuvad totalitaarset fantaasiat. See on väga ohtlik," märkis Lerman.

Hiljuti raputasid maailma Iisraeli rünnakud Hamasi läbirääkimiste delegatsioonile Kataris, kus on ligi 8000 USA sõdurit. USA president Donald Trump väitis, et see tuli talle üllatusena.

"Vaadake, Iisrael on suveräänne riik ja seetõttu on tal õigus teha oma otsuseid, et ennast kaitsta," ütles Leibovich.

Jeruusalemma tänavatel on raske tajuda, et käimas on sõda.

Tel Avivi rannal nauditakse elu: mängitakse palli, tantsitakse koos ja valmistutakse ennast kaitsma. Seal harjutavad 17-aastased noored roomamist, mis peab saama selgeks juba enne sõjaväkke minekut.

"Mina usun, et rahu tuleb ühiskonna seest. Siinsed inimesed ja ma usun, et inimesed Gazas, inimesed Iisraelis on väsinud sellest olukorrast, palju on hirmu," ütles Tel Avivi elanik Orly.

"Mina ei karda Palestiina riiki, ma ei karda. See võtab aega, see ei juhtu kohe, aga me peame võimaldama neile seda riiki. See ei toimu kohe, aga me peame sellest rääkima ja andma neile lootuse ja meie loodame ka," lausus Tel Avivi elanik Moshe.