USA liitlaste otsus Palestiinat riigina tunnustada vallandas vabariiklaste kriitika

USA Vabariikliku partei mõjukad liikmed kritiseerisid Ühendkuningriigi, Kanada ja Austraalia pühapäeval tehtud otsust tunnustada Palestiina riiki. Pühapäeva õhtul teatas oma tunnustamisotsusest lisaks ka Portugal.

Kolme lääneriigi otsus on pannud USA presidendi Donald Trumpi ja Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu vastasseisu oma lähedaste liitlastega, märkis sel teemal ülevaate teinud väljaanne Axios. Lisaks võivad veel mitmed riigid, sealhulgas Prantsusmaa, eelseisval ÜRO Peaassambleel Palestiina riiki tunnustada.

Trump viitas lahkarvamusele Ühendkuningriigiga selles küsimuses juba oma eelmise nädala riigivisiidi ajal, öeldes Briti peaministri Keir Starmeriga peetud ühisel pressikonverentsil: "Mul on selles küsimuses peaministriga erimeelsus."

Kuid Trumpi on selles toetanud ka paljud teised mõjukad vabariiklased, märkis Axios.

Nii liitus parempoolsete häältega, kes mõistsid otsuse hukka, USA endine suursaadik ÜRO-s Nikki Haley, kes süüdistas kolme Palestiinat tunnustanud riiki Hamasile järeleandmises. Ta väitis, et USA liitlased on rohkem mures Hamasi meele järele olemise kui pantvangide vabastamise ja sõja lõpetamise pärast.

USA Kongressi Esindajatekoja väliskomisjoni esimees, Florida vabariiklane Brian Mast ütles: ""Palestiina riigi" tunnustamine on tühi signaal oma vooruslikkusest, mis premeerib ainult Hamasi lihunikke ja vägistajaid."

Lõuna-Carolinast valitud vabariiklasest senaator Lindsey Graham süüdistas "niinimetatud tsiviliseeritud maailma", kes "premeerib tänapäeva religioosseid natse" meelevaldse nimetusega.

Eelmisel nädalal allkirjastasid üle 20 Grahami ja Masti vabariiklasest kolleegi kirja Starmerile, Austraalia peaministrile Anthony Albanesele, Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile ja Kanada peaministrile Mark Carneyle, milles nad nimetasid nende plaani hoolimatuks.

Ka USA välisminister Marco Rubio on nimetanud samuti seda sammu hoolimatuks ja Hamasi 2023. aasta 7. oktoobril korraldatud terrorirünnaku järel löögiks näkku Iisraelile.

Samas vastas Macron, kelle riik peaks sel nädalal ühinema enam kui 140 teisega Palestiina riikluse tunnustamisel, et Hamasi eesmärk ei ole absoluutselt Palestiina riigi loomine.

"Hamasi eesmärk on hävitada Iisrael, veenda võimalikult palju inimesi, et neil pole võimalust saavutada rahu ja stabiilsust ning täpsemalt Palestiina riiki, ning tappa võimalikult palju Iisraeli inimesi," ütles Macron pühapäeval eetris olnud intervjuus CBS Newsile.

Sõja lõpetamiseks ja Hamasi isoleerimiseks on tema sõnul tunnustusprotsess ja sellega kaasnev rahuplaan eeltingimus.

Starmer nõudis videos, milles teatas Ühendkuningriigi ametlikust tunnustamisest Palestiina riigile, kõigi Hamasi käes olevate Iisraeli pantvangide viivitamatut vabastamist. Hamasi kirjeldas ta kui jõhkrat terroriorganisatsiooni, millel ei saa olla mingit rolli Gaza tulevases valitsemises. "Üleskutse tõelisele kahe riigi lahendusele on täielik vastand nende vihkamist täis visioonile," rõhutas Starmer.

Carney kordas seda seisukohta oma avalduses, milles öeldi, et tunnustamine annab võimu neile, kes otsivad rahumeelset kooseksisteerimist ja Hamasi lõppu. "See ei legitimeeri terrorismi mingil moel ega ole selle eest ka tasu," seisis tema avalduses, milles lisati, et see ei kahjusta mingil moel Kanada vankumatut toetust Iisraeli riigile.

Kriitikaga tunnustamisotsusele ei ole reageerinud mitte ainult Ameerika poliitilise paremtiiva hääled, aga ka teiste riikide parempoliitikud.

Briti äärmusparempoolse Reformierakonna liige Nigel Farage nimetas peaminister Starmeri otsust valeks ja ütles, et see on tasu Hamasi terroristidele.

Kanada konservatiivide juht Pierre Poilievre – keda Carney liberaalid aprillikuu valimistel võitsid – ütles juulis, et see otsus legitimeerib Hamasi.

Iisrael alustas septembri alguses maavägede pealetungi Gaza linna okupeerimiseks, mis eeldatavasti suurendab peaaegu kaks aastat kestnud sõjas hukkunute arvu ja süvendab humanitaarkriisi enklaavis. Hamasi kontrolli all oleva Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel on hukkunud palestiinlaste arv ületanud 65 000 piiri.

Portugal teatas, et tunnustab Palestiina riiki

Portugali välisminister Paulo Rangel teatas pühapäeval, et riik tunnustab nüüd ametlikult Palestiina riiki.

"Palestiina riigi tunnustamine on Portugali välispoliitika fundamentaalse, püsiva ja põhilise suuna teostus," ütles Rangel ajakirjanikele Portugali esinduses ÜRO peakorteris New Yorgis.

Ta ütles, et Portugal pooldab kahe riigi lahendust kui ainsat teed õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks.

Rangeli sõnul on relvarahu on kiireloomuline vajadus ja ta lisas, et Hamasil ei saa olla mingit võimu Gazas ega väljaspool seda ning nõudis kõigi pantvangide vabastamist.

Rangel ütles ka, et Palestiina riigi tunnustamine ei kustuta Gaza humanitaarkatastroofi ning ta mõistis hukka ka seal valitseva näljahäda, hävingu ja Iisraeli asunduste laiendamise Läänekaldal.

Portugal tunnustas Palestiinat samal päeval, kui seda tegid Ühendkuningriik, Kanada ja Austraalia.