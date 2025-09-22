X!

USA liitlaste otsus Palestiinat riigina tunnustada vallandas vabariiklaste kriitika

Välismaa
Prantsuse president Emmanuel Macron, Kanada peaminister Mark Carney, USA president Donald Trump ja Briti peaminister Keir Starmer tänavu juunis G7 riikide tippkohtumisel Kanadas.
Prantsuse president Emmanuel Macron, Kanada peaminister Mark Carney, USA president Donald Trump ja Briti peaminister Keir Starmer tänavu juunis G7 riikide tippkohtumisel Kanadas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / SUZANNE PLUNKETT
Välismaa

USA Vabariikliku partei mõjukad liikmed kritiseerisid Ühendkuningriigi, Kanada ja Austraalia pühapäeval tehtud otsust tunnustada Palestiina riiki. Pühapäeva õhtul teatas oma tunnustamisotsusest lisaks ka Portugal.

Kolme lääneriigi otsus on pannud USA presidendi Donald Trumpi ja Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu vastasseisu oma lähedaste liitlastega, märkis sel teemal ülevaate teinud väljaanne Axios. Lisaks võivad veel mitmed riigid, sealhulgas Prantsusmaa, eelseisval ÜRO Peaassambleel Palestiina riiki tunnustada.

Trump viitas lahkarvamusele Ühendkuningriigiga selles küsimuses juba oma eelmise nädala riigivisiidi ajal, öeldes Briti peaministri Keir Starmeriga peetud ühisel pressikonverentsil: "Mul on selles küsimuses peaministriga erimeelsus."

Kuid Trumpi on selles toetanud ka paljud teised mõjukad vabariiklased, märkis Axios.

Nii liitus parempoolsete häältega, kes mõistsid otsuse hukka, USA endine suursaadik ÜRO-s Nikki Haley, kes süüdistas kolme Palestiinat tunnustanud riiki Hamasile järeleandmises. Ta väitis, et USA liitlased on rohkem mures Hamasi meele järele olemise kui pantvangide vabastamise ja sõja lõpetamise pärast.

USA Kongressi Esindajatekoja väliskomisjoni esimees, Florida vabariiklane Brian Mast ütles: ""Palestiina riigi" tunnustamine on tühi signaal oma vooruslikkusest, mis premeerib ainult Hamasi lihunikke ja vägistajaid."

Lõuna-Carolinast valitud vabariiklasest senaator Lindsey Graham süüdistas "niinimetatud tsiviliseeritud maailma", kes "premeerib tänapäeva religioosseid natse" meelevaldse nimetusega.

Eelmisel nädalal allkirjastasid üle 20 Grahami ja Masti vabariiklasest kolleegi kirja Starmerile, Austraalia peaministrile Anthony Albanesele, Prantsusmaa presidendile Emmanuel Macronile ja Kanada peaministrile Mark Carneyle, milles nad nimetasid nende plaani hoolimatuks.

Ka USA välisminister Marco Rubio on nimetanud samuti seda sammu hoolimatuks ja Hamasi 2023. aasta 7. oktoobril korraldatud terrorirünnaku järel löögiks näkku Iisraelile.  

Samas vastas Macron, kelle riik peaks sel nädalal ühinema enam kui 140 teisega Palestiina riikluse tunnustamisel, et Hamasi eesmärk ei ole absoluutselt Palestiina riigi loomine.

"Hamasi eesmärk on hävitada Iisrael, veenda võimalikult palju inimesi, et neil pole võimalust saavutada rahu ja stabiilsust ning täpsemalt Palestiina riiki, ning tappa võimalikult palju Iisraeli inimesi," ütles Macron pühapäeval eetris olnud intervjuus CBS Newsile.

Sõja lõpetamiseks ja Hamasi isoleerimiseks on tema sõnul tunnustusprotsess ja sellega kaasnev rahuplaan eeltingimus.

Starmer nõudis videos, milles teatas Ühendkuningriigi ametlikust tunnustamisest Palestiina riigile, kõigi Hamasi käes olevate Iisraeli pantvangide viivitamatut vabastamist. Hamasi kirjeldas ta kui jõhkrat terroriorganisatsiooni, millel ei saa olla mingit rolli Gaza tulevases valitsemises. "Üleskutse tõelisele kahe riigi lahendusele on täielik vastand nende vihkamist täis visioonile," rõhutas Starmer.

Carney kordas seda seisukohta oma avalduses, milles öeldi, et tunnustamine annab võimu neile, kes otsivad rahumeelset kooseksisteerimist ja Hamasi lõppu. "See ei legitimeeri terrorismi mingil moel ega ole selle eest ka tasu," seisis tema avalduses, milles lisati, et see ei kahjusta mingil moel Kanada vankumatut toetust Iisraeli riigile.

Kriitikaga tunnustamisotsusele ei ole reageerinud mitte ainult Ameerika poliitilise paremtiiva hääled, aga ka teiste riikide parempoliitikud.

Briti äärmusparempoolse Reformierakonna liige Nigel Farage nimetas peaminister Starmeri otsust valeks ja ütles, et see on tasu Hamasi terroristidele.

Kanada konservatiivide juht Pierre Poilievre – keda Carney liberaalid aprillikuu valimistel võitsid – ütles juulis, et see otsus legitimeerib Hamasi.

Iisrael alustas septembri alguses maavägede pealetungi Gaza linna okupeerimiseks, mis eeldatavasti suurendab peaaegu kaks aastat kestnud sõjas hukkunute arvu ja süvendab humanitaarkriisi enklaavis. Hamasi kontrolli all oleva Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel on hukkunud palestiinlaste arv ületanud 65 000 piiri.

Portugal teatas, et tunnustab Palestiina riiki

Portugali välisminister Paulo Rangel teatas pühapäeval, et riik tunnustab nüüd ametlikult Palestiina riiki.

"Palestiina riigi tunnustamine on Portugali välispoliitika fundamentaalse, püsiva ja põhilise suuna teostus," ütles Rangel ajakirjanikele Portugali esinduses ÜRO peakorteris New Yorgis.

Ta ütles, et Portugal pooldab kahe riigi lahendust kui ainsat teed õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks.

Rangeli sõnul on relvarahu on kiireloomuline vajadus ja ta lisas, et Hamasil ei saa olla mingit võimu Gazas ega väljaspool seda ning nõudis kõigi pantvangide vabastamist.

Rangel ütles ka, et Palestiina riigi tunnustamine ei kustuta Gaza humanitaarkatastroofi ning ta mõistis hukka ka seal valitseva näljahäda, hävingu ja Iisraeli asunduste laiendamise Läänekaldal.

Portugal tunnustas Palestiinat samal päeval, kui seda tegid Ühendkuningriik, Kanada ja Austraalia.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Axios, Reuters

Samal teemal

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:41

Bohemians sai Tšehhi kõrgliigas Sinjavski väravasöödu toel võidu

09:25

Raadiouudised (22.09.2025 09:00:00)

09:25

Galerii: Vabaduse galeriis avati Reet Varblasele pühendatud grupinäitus

09:22

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

09:14

Peeter Kaasik: metsavendadest Saksa okupatsiooni ajal

09:10

Keeleminutid. Tervitused ja hüvastijätud 18. sajandil

09:09

Konontšuk ja Bursaspor jõudsid Meistrite liiga alagrupist võidu kaugusele

08:59

Rene Varek: auto kui vabaduse ikoon

08:52

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:48

USA liitlaste otsus Palestiinat riigina tunnustada vallandas vabariiklaste kriitika

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies Uuendatud

21.09

Tallinnast Narva sõitnud reisirongiga juhtus õnnelik õnnetus Uuendatud

21.09

Trump: kaitsen Balti riike Venemaa eest

21.09

NATO hävitajad tõusid Läänemere kohal õhku Vene luurelennuki tõttu

21.09

Trump nõuab Afganistanilt Bagrami õhuväebaasi tagastamist Uuendatud

20.09

Soome kaitseväe juhataja Venemaa hävitajatest: see oli test

21.09

Ida-Virumaal Pühajõel kukkus alla väikelennuk Uuendatud

09:22

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

20.09

Kaitsevägi avaldas joonise õhuruumi rikkunud lennukite liikumistrajektooriga

ilmateade

loe: sport

09:41

Bohemians sai Tšehhi kõrgliigas Sinjavski väravasöödu toel võidu

09:09

Konontšuk ja Bursaspor jõudsid Meistrite liiga alagrupist võidu kaugusele

08:40

Balti superkarikal triumfeeris Rae Spordikool/Viaston

08:08

Poolak ja Timmusk ei jõudnud MM-il poolfinaali

loe: kultuur

09:25

Galerii: Vabaduse galeriis avati Reet Varblasele pühendatud grupinäitus

09:10

Keeleminutid. Tervitused ja hüvastijätud 18. sajandil

08:32

Keelesäuts. Veelkord promptist ja viibast

08:23

Minu elu muutnud raamat | Andra Teede ja "Lõputu juuli"

loe: eeter

21.09

ETV2 teemaõhtu on pühendatud "Rahva oma kaitse" 30. sünnipäevale

21.09

Malmsten filmist "Ühemõõtmeline mees": 80-ndate õhustikus viibimine tore ei olnud

21.09

Sten-Olle: teen muusikat sellepärast, et lahedate inimestega ühes toas olla

21.09

Männamäe ja Tross: kui me teadnuks, et niimoodi läheb, siis Piipu ja Tuutu poleks

Raadiouudised

21.09

Politsei tunnistab probleemi purjus tõukeratturitega

21.09

Päevakaja (21.09.2025 18:00:00)

20.09

Laupäeval peeti üle Eesti Metsarahvapäeva

20.09

Tuberkuloosihaigeid on Eestis vähe, kuid mure on ravimiresistentsusega

20.09

Kehv turbahooaeg võib tõsta köögivilja hinda

20.09

Päevakaja (20.09.2025 18:00:00)

19.09

Päevakaja (19.09.2025 18:00:00)

19.09

Narvas avati Kanada ettevõtte magnetitehas

19.09

Robotiseerimine kõigile mööblitootjatele ei sobi

19.09

Raadiouudised (19.09.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo