Vilniuses sõlmiti Rail Balticu elektrifitseerimise miljardilepe

Esimene rong Ülemiste Linda terminalis
Esimene rong Ülemiste Linda terminalis Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Vilniuses sõlmiti Rail Balticu elektrifitseerimislepe, mis on suurim Euroopas ja üks suuremaid maailmas. Raamleppe järgi tehakse töid 1,77 miljardi euro eest.

Rail Balticu elektrifitseerimislepe sõlmiti sümboolses kohas – Vilniuse energia- ja tehnoloogiamuuseumis. Tegu on esimese kiirraudtee leppega, mis toimib kõigile Balti riikidele ühiselt.

Hispaania ettevõtete Cobra ja Elecnor loodud ühisfirma Cobelec Rail Baltica esindajad lubasid, et Eestisse, Lätti ja Leetu tuuakse maailmas uusim tehnoloogia, kasutatakse suuremahulisi staatilisi sagedusmuundureid. Elektrifitseeritakse 870 kilomeetrit raudteed.

Aastaks 2030 koostatud eelarve jääb alla miljardi ja selle est peaks ühe rööpapaari elektriga varustatud saama. Kogu seda raha aga veel ei ole.

"Rahastus kogu ehitustsükli jaoks pole veel Euroopa Liidu poolt tagatud, kuigi eeldatavasti töötavad liikmesriigid Eesti, Leedu ja Läti selle kallal, et saavutada võimalikult suurt rahastust Euroopa Liidu poolt selle projekti jaoks. Täna on olemas rahastus projekteerimise osa jaoks. Tegu on raamlepinguga, mis tähendab, et siis, kui raha saadakse, viiakse ellu ka ehitustöid," lausus RB Rail juhatuse esimees Marko Kivila.

"Tehnoloogiline lahendus on Baltimaade peale kokku. Töid tehakse lõikude kaupa ja seda saavad riigid ise valida. Näiteks Ülemiste-Pärnu, Pärnu-Ikla, Ikla-Riia. Neid lõike saab lepingu sees valida," ütles Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Toimetaja: Marko Tooming

