X!

Tsahkna: uus sanktsioonide pakett Venemaale tuleb tugev

Eesti
Foto: Jürgen Randma/riigikantselei
Eesti

Eesti välisminister Margus Tsahkna kinnitas "Välisilmas", et 19. sanktsioonide pakett Venemaale tuleb tugevam kui eelmine ning arutatakse ka tollimaksu kehtestamist. Ühtlasi rõhutas Tsahkna, et NATO reageeris Poola õhuruumi tunginud droonidele täiesti adekvaatselt ning seda nii poliitiliselt kui ka sõjaliselt.

Kas see juhtum Poolas oli kogemata või oli tegemist hübriidrünnakuga?

Kindlasti ei ole mitte midagi kogemata., Kogemata Venemaa neid droone õhku ei saatnud ja tegu ei olnud ühe juhusliku drooniga, kes eksis kuidagi NATO territooriumile, vaid tegu oli 19 drooniga ehk midagi kogemata siin ei juhtu. Venemaa on agressiivne riik, ründab Ukrainat ja testis nüüd väga selgelt ka NATO-t.

Kas tegemist oli rünnakuga Poola vastu?

Absoluutselt oli tegemist rünnakuga. Poola välisminister väga selgelt ütles, et lahingud kestsid seitse tundi. Seda, kas tahtmine oli Venemaal rünnata Poolat ja tabada mingit sihtmärki, veel uuritakse, aga fakt on see, et Venemaa agressiivse riigina saatis 19 drooni NATO territooriumile ja NATO reageeris täiesti adekvaatselt.

Eastern Sentry ehk Ida Vahimees, mis nüüd käivitati, on adekvaatne reaktsioon NATO poolt?

See on täiesti adekvaatne reaktsioon. Esimest korda ka NATO ajaloos viidi läbi NATO ühisoperatsioon, et kaitsta meie territooriume õhus ja lasti alla droone, Varem on Türgi lasknud alla ühe Venemaa hävitaja, aga see oli eelkõige Türgi enda reaktsioon, mitte NATO operatsioon ja see, et NATO kahe päeva jooksul suutis selle idatiiva missiooni välja kuulutada ja ka reaalselt praegu viib seda ellu, näitab, et NATO on täiesti adekvaatne reageerima organisatsioonina.

Poliitikud räägivad oma kõnedes, et iga sentimeetrit NATO territooriumist kaitstakse, aga siis Venemaa droonid ikkagi satuvad siia territooriumile. 

Sattusid NATO territooriumile, satuvad ka tulevikus, aga tähtis on see, et me suudame reageerida sõjaliselt ja poliitiliselt. Kaheksas kord kogu NATO ajaloos kutsuti ellu ka artikkel 4, mis tähendab siis liitlaste omavahelisi konsultatsioone ja ka ÜRO julgeolekunõukogu tegelikult arutas seda. Ka poliitilisel tasemel olid reaktsioonid kiired, väga selged ja NATO on ka käitunud vastavalt.

USA president Donald Trump kirjutas sotsiaalmeedias: "Mis sellega on, et Venemaa droonid rikuvad Poola õhuruumi?", mis väljaande Reutersi hinnangul tähendas, et riigipea ja USA valitsus põhimõtteliselt kehitasid õlgu. Miks Ameerika nii pehmelt sellele juhtumile vastas?

Kui me vaatame, et artikkel 4 alusel konsultatsioonid toimusid ja NATO vägede ülemjuhataja (SACEUR) ametit peab ka ameeriklasest kindral, siis USA NATO liikmesriigina sõjalisel ja poliitilisel tasemel ei ole sellest asjast kõrvale jäänud. See, kui Trump kommenteerib seda olukorda ühe või teise sõnaga, siis ilmselgelt talle see olukord ei meeldi, sest tema on senimaani ikkagi lootnud, et Putin alustab mingisuguseid rahuläbirääkimisi või vähemalt relvarahu teemal võtab sõna. Oleme aga ausad, et kogu maailma üldsus - eriti peale Poola rünnakut, aga ka mõned päevad varem, kui keset päeva tapeti 20 vanainimest, kes ootasid pensionide järjekorras - saab aru, et Putin mingisugust rahu ei soovi. Seetõttu ei ole Euroopas ka peaaegu ühtegi riigijuhti, keda peaks veenma, et Venemaad tuleb edasi survestada ja ka Ameerikal on üha keerulisem olukord.

Miks ei ole USA kehtestanud täiendavaid sanktsioone? Euroopa Liidus arutatakse 19. sanktsioonide paketti, et lõpetada Venemaa nafta ning gaasi tarbimine Euroopas.

Me arutame 19. sanktsioonide paketti, mis tuleb seekord päris tugev. Töö selle kallal käib. Viimase ehk 18. paketi võtsime me vastu alles mõned kuud tagasi ja Eesti eestvedamisel pandi sinna sisse ka nafta hinnale mehhanism kolmandate riikide suhtes. Tollide kehtestamist praegu EL arutab. Väga raske, nagu tavaliselt, on leida 27 liikmesriigi vahel konsensus, aga ma leian, et Euroopa on teinud päris tugevaid samme ka. Näiteks Alaska kohtumine Trumpi ja Putini vahel pigem ühendas Euroopat ja mitte ainult EL-i, vaid ka Suurbritanniat, Norrat, Islandit jne.

Kas see ühendas ka Ameerikat ja Euroopat näiteks? Ursula von der Leyen oma kõnes ütles, et Alaska kohtumise vaatepilt oli päris ebamugav.

Alaska tippkohtumise pilt oli üsna ebamugav, sest Putin toodi välja isolatsioonist ja mitte ainult Ameerika Ühendriikide silmis, et saadakse kokku maailma võimsaima presidendiga, vaid ka üle-eelmisel nädalal, kui Hiina, India, Põhja-Korea ning mitmed teised kogunesid. Putin käib pooles maailmas ringi nagu õige mees ja kindlasti seda ei ole mugav vaadata.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Välisilm", intevjueeris Joosep Värk

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:34

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama Uuendatud

22:33

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

22:33

Heiki Nabi MM-i eel: tähtis on kohe alguses käima saada Uuendatud

22:32

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha Uuendatud

22:32

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

22:29

Tsahkna: uus sanktsioonide pakett Venemaale tuleb tugev

22:09

"Välisilm": von der Leyeni kõne pälvis rohkelt kriitikat

22:06

ERR Iisraelis: Iisraeli ühiskond on sõjast väsinud

22:04

ETV spordisaade, 15. september

21:47

Poola poliitikud kritiseerivad Trumpi sõnavõttu Venemaa droonide sissetungi järel

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

21:05

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

15:28

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

22:33

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

08:37

Kuberner: Kirki tapmises kahtlustatav ei tee võimudega koostööd

10:05

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

09:02

Taro tegi terroripropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

14.09

Sõja 1299. päev:Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase Uuendatud

15:27

Valgevene teatel saabusid õppust Zapad vaatlema USA sõjaväelased

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:34

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama Uuendatud

22:33

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

22:33

Heiki Nabi MM-i eel: tähtis on kohe alguses käima saada Uuendatud

22:32

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha Uuendatud

loe: kultuur

21:29

Pärnu rahvusvahelisel ooperimuusika festivalil tuuakse lavale Francesco Cilea ooper

18:17

Ugala 106. hooaja avas Ameerika draama "Taeva kingitus"

17:56

Rakvere teatris esietendus tõestisündinud lool põhinev "Elevantmees"

15:17

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse vahel tuleb mõnikord ikka pähe

loe: eeter

17:18

Uus dokumentaalsari seab Ida-Virumaa paari silmitsi sõjaga Ukrainas

16:56

Üle 50 aasta abielus olnud Evi ja René Eespere: kõige olulisem on täielik sõprus

15:17

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse vahel tuleb mõnikord ikka pähe

15:05

Grete Lõbu: ekraanil olemine on teletöö ebameeldivaim osa

Raadiouudised

18:50

TALO soovib jätkuvalt kultuuritöötajate miinimumpalga tõusu 2065 euroni

18:35

Päevakaja (15.09.2025 18:00:00)

18:35

Taro tegi terrorismipropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

17:55

Kahanev sündide arv tõstatab küsimuse väiksemate sünnitusosakondade kestlikkusest

17:30

Turismiviisade teema ei pruugi jõuda Euroopa Liidu uude sanktsioonide paketti

15:40

Soome joogitootjale Olvi kuuluv A. Le Coq ostab Värska Originaali

15:30

Raadiouudised (15.09.2025 15:00:00)

12:55

Teisipäev tuleb sajune

12:25

Raadiouudised (15.09.2025 12:00:00)

09:50

USA ja Hiina arutavad tollimakse ning Tiktoki saatust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo