Vance ja Miller lubasid Kirki tapmise eest kättemaksu

Välismaa
USA asepresident JD Vance
USA asepresident JD Vance Autor/allikas: SCANPIX/AFP/DOUG MILLS
Välismaa

Tulistaja tappis hiljuti konservatiivse aktivisti Charlie Kirki, kuid kahtlusaluse motiiv pole veel teada. USA asepresident JD Vance ja Valge Maja personaliülema asetäitja Stephen Miller aga leiavad, et Kirki mõrvas on süüdi vasakpoolsed terroristlikud võrgustikud, lubasid kättemaksu ning ähvardasid selleks kasutada föderaalvalitsuse ressursse.

Esmaspäeval asus Vance isiklikult juhtima Kirki taskuhäälingusaadet, saatesse tuli külla ka Miller. Mõlemad olid Kirki sõbrad ning lubasid aktivisti tapmise eest kättemaksu. 

Vance juhtis saadet oma kabinetist, mis asub täitevvõimule kuuluvas hoones. Vance kritiseeris teravalt neid inimesi, kes avalikult rõõmustavad Kirki tapmise üle. Ta leidis, et need inimesed tuleb häbiposti lüüa. 

"Kui näete kedagi Charlie mõrva tähistamas, kutsuge ta välja. Ja kurat, helistage tema tööandjale. Me ei usu poliitilisse vägivalda, aga me usume viisakusse ja poliitilise mõrva tähistamises pole mingit viisakust," rääkis Vance. 

Kirki mõrva kommenteeris ka Miller, kes on enda jaoks süüdlased juba kindlaks teinud. Ta rääkis vasakpoolsetest poliitilistest organisatsioonidest. 

"See on ulatuslik siseriiklik terroriliikumine. Jumal olgu minu tunnistajaks, me kasutame kõiki justiitsministeeriumi, sisejulgeolekuministeeriumi ja kogu selle valitsuse ressursse, et tuvastada, lammutada ja hävitada need võrgustikud, et muuta Ameerika taas Ameerika rahva jaoks turvaliseks. See juhtub ja me teeme seda Charlie nimel," rääkis Miller. 

Vance rääkis, et soovib riigis ühtsust, kuid selleks tuleb tagasi tõrjuda vasakpoolsed isikud ja rühmitused. Ta kirjeldas neid kui poliitilise vägivalla toetajaid ja õigustajaid. 

Vance tõi näitena välja uuringufirma YouGovi küsitlusest pärit numbrid, milles 24 protsenti väga liberaalseteks peetavatest inimestest ütles, et nende jaoks on vastuvõetav rõõmustada neile vastumeelse poliitilise tegelase surma üle. Vance'i sõnul on väga konservatiivseteks peetavate inimeste seas see näitaja vaid kolm protsenti. Samas on mitmed uuringud seadnud nende numbrite täpsuse kahtluse alla.

"See ei ole mõlema poole probleem. Kui ühel poolel ongi probleem, siis teisel poolel on palju suurem ja pahatahtlikum probleem, see on tõde, mida tuleb öelda. Kuigi meie poolel on kindlasti omad hullud, siis see on statistiline fakt, et enamik Ameerika hulludest on äärmusvasakpoolsuse uhked liikmed," rääkis Vance. 

Telekanal NBC News tõi aga esile, et poliitilist vägivalda esineb mõlemal poolel. Juunis tapeti USA Minnesota osariigis demokraadist poliitik ja tema abikaasa. Võimude teatel oli tegemist poliitiliselt motiveeritud mõrvaga. 

USA võimud vahistasid hiljuti Kirki tapmises kahtlustatava Tyler Robinsoni, väidetava tulistaja motiiv pole ametlikult veel teada. USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juht Kash Patel ütles siiski esmaspäeval telekanalile  Fox News antud intervjuus, et Robinsoni teod olid etteplaneeritud ja lähtusid tema poliitilistest, vasakpoolsetest veendumustest.

Vance suunas veel oma raevu vasakpoolse väljaande The Nation pihta ning süüdistas seda alusetult Kirki laimamises. Ta kordas Trumpi väiteid ning tõstis esile George Sorose. Vance väitis, et Soros aitab rahastada väljaannet.

Ajakirja pressiesindaja aga teatas, et pole kunagi saanud raha Soroselt või Avatud Ühiskonna Fondilt. Fondi pressiesindaja teatas, et organisatsioon on Kirki kohutava mõrva hukka mõistnud. 

Lisaks Millerile osalesid saates veel Valge Maja personaliülem Susie Wiles, pressiesindaja Karoline Leavitt ja Tucker Carlson. Vance kutsus veel inimesi üles lööma kaasa Kirki loodud poliitilise organisatsiooni tegevuses.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: NBC News

