ÜRO uurijad süüdistasid Iisraeli genotsiidi toimepanemises

Välismaa
ÜRO sõltumatu rahvusvaheline uurimiskomisjoni juht Navi Pillay
ÜRO sõltumatu rahvusvaheline uurimiskomisjoni juht Navi Pillay Autor/allikas: SCANPIX/AFP/FABRICE COFFRINI
Välismaa

ÜRO uurijad süüdistasid teisipäeval Iisraeli Gazas genotsiidi toimepanemises eesmärgiga hävitada sealsed palestiinlased ning heitsid Iisraeli peaministrile ja teistele tippametnikele ette sõja õhutamist.

ÜRO sõltumatu rahvusvaheline uurimiskomisjon (COI), mis ei esinda ÜRO-d ja on pälvinud Iisraeli karmi kriitikat, leidis, et Gazas toimub genotsiid ja see jätkub.

Komisjon, mille ülesanne on uurida inimõiguste olukorda okupeeritud Palestiina aladel, avaldas oma viimase raporti ligi kaks aastat pärast sõja puhkemist Gazas, mis järgnes Hamasi brutaalsele rünnakule Iisraeli vastu 7. oktoobril 2023.

Sõja algusest saadik on Gazas Hamasi juhitava Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel hukkunud kümneid tuhandeid palestiinlasi.

Suur enamik Gaza elanikest on vähemalt korra ümber asustatud ja massiline ümberasustamine jätkub, kuna Iisrael suurendab jõupingutusi Gaza linna üle kontrolli haaramiseks. ÜRO on seal välja kuulutanud näljahäda.

COI järeldas, et Iisraeli võimud ja väed on alates 2023. aasta oktoobrist toime pannud "neli viiest genotsiidiaktist", mis on loetletud 1948. aasta genotsiidivastases konventsioonis.

Komisjon jõudis raportis järeldusele, et peaminister Benjamin Netanyahu, Iisraeli president Isaac Herzog ning endine kaitseminister Yoav Gallant on õhutanud genotsiidi toime panema.

"Vastutus nende julmuste eest lasub Iisraeli võimudel kõrgeimal tasemel," ütles 83-aastane komisjoni juht Navi Pillay. Ta on Lõuna-Aafrika Vabariigi endine kohtunik.

Komisjon ei ole õigusorgan, kuid selle raportid võivad avaldada diplomaatilist survet ja olla tõenditeks hilisemas kohtumenetluses. Pillay ütles, et komisjon teeb koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröriga.

ÜRO ise ei ole olukorda Gazas genotsiidiks nimetanud. Iisrael mõistis raporti hukka ning nõudis komisjoni viivitamatut laialisaatmist. Ajaleht The Telegraph kirjutab, et USA lükkab samuti raporti tagasi, tõenäoliselt teevad seda ka teised ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, The Telegraph

