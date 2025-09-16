Tallinna-Tartu raudteeliini tööd lükkuvad veelgi edasi

Eesti Raudtee suured ehitustööd Tartu suunas on jõudnud lõppfaasi, kuid uute liiklusjuhtimissüsteemide sisselülitamine Tapa jaamas lükkub edasi. Seetõttu pikendatakse Tartu suunalist graafikut nädala võrra edasi senikaua, kui töövõtja saab oma töödega lõpetatud.

"Kahetsusväärselt on lepingupartner Siemens Mobility OY meid teavitanud, et nad ei jõua tähtaegselt oma töödega valmis. Ohutusega seonduva dokumentatsiooni tegemine võtab veel siiski aega, kuna töövõtja teeb esmakordselt Siemensi tehnoloogia ja nende Ukraina alltöövõtja poolse rööbasahelate tehnoloogia koostoime dokumenteerimist," ütles Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann.

Zimmermann teatas ka augusti lõpus, et kuna Eesti Raudtee on jõudnud lõpuni suuremate ehitustöödega Tartu suunas, kuid Tapa uute liiklusjuhtimissüsteemide sisselülitamine lükkus edasi kolm nädalat. See tähendas, et senine rongigraafik, kus sõit liinil Tallinn-Tartu kestab ligi kolm tundi, pidi kehtima veel 19. septembrini. Nüüd on selgunud, et see lükkus veel nädala võrra edasi.

Tema sõnul on ohutu raudteeliikluse tagamiseks parim lahendus hetkel edasi minna kehtiva liiklusgraafikuga kuniks töövõtja saab tagada kindluse, et tööd on lõpetatud. Alles peale seda saab Eesti Raudtee sisse lülitada Tapa jaama uue liiklusjuhtimissüsteemi, mis võimaldab raudteel kiirusi tõsta.

Eesti Raudtee vabandab raudtee kasutajate ees tekkinud olukorra pärast ning palub jälgida reisijatevedu korraldava Elroni kodulehte, kus on täpsem informatsioon kehtivatest sõidugraafikutest ja ka nende võimalikest muudatustest.