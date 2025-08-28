X!

Tallinna-Tartu liinil sõidavad rongid aeglaselt veel kolm nädalat

Eesti
Elroni rong
Elroni rong Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kuigi Elron ei pea rongireisijaid 1. septembrist enam asendusbussidega vedama, ei taastu rongiliikluse senine kiirus veel vähemalt kolm nädalat. Eesti Raudtee sõnul on puudu uue turvangusüsteemi ohutust tõendav dokumentatsioon, mis ei saabu enne 19. septembrit.

Eesti Raudtee on jõudnud lõpuni suuremate ehitustöödega Tartu suunas, kuid Tapa uute liiklusjuhtimissüsteemide sisselülitamine lükkus edasi kolm nädalat. See tähendab, et senine rongigraafik, kus sõit liinil Tallinn-Tartu kestab ligi kolm tundi, kehtib veel 19. septembrini.

"Meil oli kokkulepe töövõtjaga, et esimeses etapis pidi valmima Tapa jaama uus turvangusüsteem selle nädala jooksul ning meil oli info, et saame uue liiklusjuhtimissüsteemi kasutusele võtta alates septembrist. Selle teadmisega me ka toimetasime ja see oleks võimaldanud septembri algusest taastada kiirused Tartu suunal varasemale tasemele," ütles Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann.

"Kahetsusväärselt on meie lepingupartner Siemens Mobility OY meid alles nüüd teavitanud, et kuigi tööd on füüsiliselt valmis ja mõlema poolt testitud, siis ohutusega seonduva dokumentatsiooni kättesaamine viibib kuni 19. septembrini. Enne selle kättesaamist ei ole meil luba süsteemi sisse lülitada," selgitas Zimmermann.

Zimmermanni sõnul oli tegemist ettenägematute riskide realiseerumisega, kus reisijatevedu korraldav Elron ei saa veel kolm nädalat uue graafiku järgi sõita ning kasutusele peab jääma seni kehtinud rongigraafik, kus on siiski taastatud täismahus Tartu liini rongid ja puudub vajadus asendusbusse kasutada.

"Hetke variantidest oli see kõige parem ohutu raudteeliikluse tagamiseks Tartu suunal. Uue graafiku peale saame üle minna alates 22. septembrist," lisas Zimmermann.  

Turvangusüsteemide (CCS) moderniseerimise projekt eesmärk on välja vahetada vananenud ja tööjõumahukad liiklusjuhtimise tehnoloogiad, mis oluliselt pärsivad võimalusi raudtee toimepidevuse tagamiseks.

See projekt hõlmab suurema osa Eesti Raudtee raudteelõikudest ning uuendusprogramm on kavas läbi viia kolmes etapis.

Tööd toimuvad esimeses faasis liinidel Tartu–Valga, Tapa–Tartu, Tapa–Narva ja Tartu–Koidula ning teises faasis Tallinn–Tapa ja Valga–Koidula liinidel.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:24

Akkermann läheks edasi tulumaksu tõusuga ja automaksu ei kaotaks Uuendatud

16:15

Statistikaamet ei saa reedeks õiget palgastatistikat valmis Uuendatud

16:12

Eesti mõttesportlased jätkasid MM-il kullakorjet

16:05

USA astub samme üliõpilaste ja ajakirjanike riigis viibimise piiramiseks

15:55

Vene ulatuslikus õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

15:55

Tallinna-Tartu liinil sõidavad rongid aeglaselt veel kolm nädalat

15:51

Kaljuvere alustas uut hooaega isikliku rekordiga

15:40

Läti keskmine palk oli teises kvartalis 1808 eurot

15:35

Saksa välisminister: EL-i Kiievi esinduse ründamine ei saa jääda tagajärgedeta

15:28

Janar Jäätma: korrakaitseseadusest ja andmete töötlemise õiguslikust alusest

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.08

Statistikaamet: arvutasime teise kvartali keskmise kuupalga valesti Uuendatud

27.08

Sõja 1281. päev: Levivad teated Moskvat varustava naftajuhtme purunemisest plahvatuses Uuendatud

15:55

Vene ulatuslikus õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale Uuendatud

08:22

Teismelise migrandi hukkumine vallandas Šveitsi linnas rahutused

27.08

Kaubikus elava viieliikmelise pere ema: kogume raha päris oma kodu jaoks

27.08

Trump ründas Sorost

06:56

Teadlane: ministeeriumi ettepanekud sündimuse suurendamiseks on mõistlikud

14:31

Uute katkupuhangute tõttu läheb hukkamisele ligi 30 000 siga Uuendatud

27.08

Rheinmetall avas Saksamaal Euroopa suurima mürsutehase Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:12

Eesti mõttesportlased jätkasid MM-il kullakorjet

15:51

Kaljuvere alustas uut hooaega isikliku rekordiga

15:19

Galerii | Olümpiapäev tõi sadu lapsi ja peresid sportima

14:57

Mölder langes Tuneesias konkurentsist

loe: kultuur

14:59

Galerii: Draakoni galeriis uus näitus kõneleb haavatavusest ja vastupanust

14:47

Kumu Dokumentaali sügishooaja avafilmi fookuses on juust

14:38

Kellerteater toob oktoobris lavale Paul Piigi kirjutatud trilleri

13:42

Galerii: Hobusepea galeriis avatud näitus kõrvutab erinevaid kunstipraktikaid

loe: eeter

13:00

Mikael Meema: koomikud on tihti ühed kõige tõsisemad inimesed

12:02

Arstid diagnoosivad Eestis üha enam puukborrelioosi

10:36

Tallinna Toomkiriku katus särab peagi uues vaskkuues

09:15

Filmi "Täiuslikud võõrad" režissöör Arun Tamm: mind inspireerisid tugevad näitlejad

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (28.08.2025 15:00:00)

12:50

Veneetsia festivali filmid peegeldavad ohtlikku aega

12:45

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

12:25

Raadiouudised (28.08.2025 12:00:00)

10:00

Kraavide kinniajamine Alam-Pedja metsades tekitab kohalike seas küsimusi

10:00

Sotsiaalministeeriumil valmisid sündimuse suurendamise ettepanekud

09:55

FBI uurib Minneapolise tulistamist kui vihakuritegu

09:50

Kohati sajab hoovihma

09:30

Raadiouudised (28.08.2025 09:00:00)

27.08

Riigieelarve läbirääkimistel hakatakse aruatama nii tulumaksutõusu ärajätmist kui automaksu tühistamist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo