Tallinna-Tartu liinil sõidavad rongid aeglaselt veel kolm nädalat

Kuigi Elron ei pea rongireisijaid 1. septembrist enam asendusbussidega vedama, ei taastu rongiliikluse senine kiirus veel vähemalt kolm nädalat. Eesti Raudtee sõnul on puudu uue turvangusüsteemi ohutust tõendav dokumentatsioon, mis ei saabu enne 19. septembrit.

Eesti Raudtee on jõudnud lõpuni suuremate ehitustöödega Tartu suunas, kuid Tapa uute liiklusjuhtimissüsteemide sisselülitamine lükkus edasi kolm nädalat. See tähendab, et senine rongigraafik, kus sõit liinil Tallinn-Tartu kestab ligi kolm tundi, kehtib veel 19. septembrini.

"Meil oli kokkulepe töövõtjaga, et esimeses etapis pidi valmima Tapa jaama uus turvangusüsteem selle nädala jooksul ning meil oli info, et saame uue liiklusjuhtimissüsteemi kasutusele võtta alates septembrist. Selle teadmisega me ka toimetasime ja see oleks võimaldanud septembri algusest taastada kiirused Tartu suunal varasemale tasemele," ütles Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann.

"Kahetsusväärselt on meie lepingupartner Siemens Mobility OY meid alles nüüd teavitanud, et kuigi tööd on füüsiliselt valmis ja mõlema poolt testitud, siis ohutusega seonduva dokumentatsiooni kättesaamine viibib kuni 19. septembrini. Enne selle kättesaamist ei ole meil luba süsteemi sisse lülitada," selgitas Zimmermann.

Zimmermanni sõnul oli tegemist ettenägematute riskide realiseerumisega, kus reisijatevedu korraldav Elron ei saa veel kolm nädalat uue graafiku järgi sõita ning kasutusele peab jääma seni kehtinud rongigraafik, kus on siiski taastatud täismahus Tartu liini rongid ja puudub vajadus asendusbusse kasutada.

"Hetke variantidest oli see kõige parem ohutu raudteeliikluse tagamiseks Tartu suunal. Uue graafiku peale saame üle minna alates 22. septembrist," lisas Zimmermann.

Turvangusüsteemide (CCS) moderniseerimise projekt eesmärk on välja vahetada vananenud ja tööjõumahukad liiklusjuhtimise tehnoloogiad, mis oluliselt pärsivad võimalusi raudtee toimepidevuse tagamiseks.

See projekt hõlmab suurema osa Eesti Raudtee raudteelõikudest ning uuendusprogramm on kavas läbi viia kolmes etapis.

Tööd toimuvad esimeses faasis liinidel Tartu–Valga, Tapa–Tartu, Tapa–Narva ja Tartu–Koidula ning teises faasis Tallinn–Tapa ja Valga–Koidula liinidel.