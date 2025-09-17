X!

Neljapäeval sajab hoovihma ja võib äikest olla

Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Eelolevaks ööks meil sajuhood hõrenevad, ranniku lähedal on neid enam, sisealadel vaid üksikuid. Päeval muutub võrdlemisi niiske ja soe õhumass ebastabiilseks, areneb rünksajupilvi ja neist tuleb hoovihma. Algab edelatuule tõus, sest energiat lisab Shetlandi saartele lähenev uus keeris. See laieneb servaga üle Läänemere. Õhtuks katab tihe vihmasadu saared ja liigub edasi mandrile.

Eeloleval ööl on Lääne-Eestis pilvi, millest mõni annab vihmahoo ja öö hakul on ka äikeseoht. Ida pool suuremat sadu ei tule. Puhub lõunakaare, saartel läänekaare tuul 3-8, rannikul iiliti 13 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi.

Hommikul vaheldub Lääne-Eestis selgem taevas rünksajupilvedega, millest kohati tuleb vihmahooge. Ida pool on pilvisem, aga suurema sajuta ilm. Lõuna- ja edelatuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 10 kuni 15 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Sajab hoovihma, kohati võib äikest olla. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, läänerannikul iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Lähiajal püsib keskmisest soojem ilm. Öine miinimum püsib 10 kraadi ümbruses, päevasoe jääb pisut alla 20, nädalavahetusel kerkib 20 kraadi ümbrusse.

Reede öösel suundub tihe vihmasadu üle maa, päeval tuleb mõnes kohas hoog vihma. Õhtu on selgem ja suurema sajuta.

Laupäeva varahommikuks jõuavad Hiiumaale ja looderannikule uued vihmapilved ning liiguvad päeva peale idapiiri poole.

Pühapäeval tuleb laialdasse sajusse üürike paus, aga üksikutest hoovihmadest ikka pääsu pole.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

