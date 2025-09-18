X!

Politico: Macron pidurdab nüüd EL-i kliimaeesmärkide seadmist

Välismaa
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Telmo Pinto
Välismaa

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni jaoks oli varem kliimamuutuste vastane võitlus väga oluline, kuid nüüd pidurdab ta hoopis EL-i kliimaeesmärkide seadmist. Sellise lähenemise tõttu sattus Macron samasse leeri Ungari, Itaalia ja Poolaga.

Euroopa Komisjon tahab 2040. aastaks süsinikuheidet vähendada 90 protsenti. Liikmesriigid pidid eesmärkide üle otsustama septembris, üksmeele otsimine 2040. aasta sihi osas aga veel käib. 

Macron on viimased kaks kuud avaldanud kolleegidele survet, et eesmärkide seadmine pandaks pausile. Macron ise kinnitab, et toetab rangeid kliimaeesmärke, kuid soovib lihtsalt rohkem aega. 

Politico hinnangul asetas selline samm Macroni ühte leeri blokeerijatega, nende hulgas on Poola, Ungari ja Itaalia. See omakorda võib EL-il raskendada Pariisi kliimaleppe täitmist. 

"Prantsuse presidendi ohtlik õnnemäng andis suurt poliitilist kasu EL-i valitsustele, mis püüavad ambitsioonikaid kliimameetmeid blokeerida," ütles Prantsuse endine diplomaat ja Pariisi kliimaleppe arhitekt Laurence Tubiana

Macron hoiatas juba juunis toimunud EL-i juhtide kohtumisel kiirustamise eest. Politico kirjutab, et tema sekkumine läks toona varem arvatust isegi veelgi kaugemale. 

Koos Donald Tuski ja Giorgia Meloniga nõudis Prantsuse president, et komisjon lükkaks 2040. aasta eesmärgi ettepaneku tegemise edasi, ütlesid kolm asjaga kursis olevat diplomaati. Üks diplomaat ütles, et Macron tegi neist selles küsimuses "kõige valjemat häält". 

Komisjon eiras nende üleskutseid ja avaldas veidi hiljem ettepaneku vähendada 2040. aastaks süsinikuheidet 90 protsenti. Macron aga ei andnud järele ning tegi tööd otsuse edasilükkamiseks.

"See samm tekitas kaose ja ajendas paljusid riike ühinema edasilükkamise üleskutsetega," ütles üks asjaga kursis olev EL-i ametnik. 

Hääletus 2040. aasta eesmärgi üle tühistati alles pärast seda, kui Prantsusmaa ja Saksamaa ühinesid üheksa teise riigiga. Berliin siiski ei taotlenud aktiivselt hääletuse edasilükkamist. 2040. aasta eesmärki hakatakse arutama oktoobris peetaval liidrite tippkohtumisel, komisjon lootis saavutada kokkuleppe neljapäeval. 

Macron ise toetas oma esimesel ametiajal (vähemalt sõnades) ambitsioonikaid kliimaeesmärke. Pärast pandeemiat on olukord aga muutunud, ta ei kritiseerinud ka USA lahkumist Pariisi kliimaleppest.

Pariisis asuva Jacques Delorsi keskuse energeetikainstituudi juht Phuc-Vinh Nguyen ütles, et oluliseks pöördepunktiks oli parempopulistide edu eelmise aasta europarlamendi valimistel. 

"Macron hakkas mõistma, et kliimamuutusi ei peeta enam prioriteediks," ütles Nguyen. 

Hiljuti lagunes kärpeplaanide tõttu veel ka Prantsuse valitsus, eelarvepuudujääk aga kasvab. 

Uus lähenemisviis asetas Macroni nüüd ühte gruppi Meloni ning Poola, Slovakkia, Ungari ja Tšehhiga. Selline lähenemine võib aga kõnetada ka kodumaist valijaskonda. 

"Probleem ei ole 90 protsendis. Asi on kindlustundes. Vajame hetkel midagi, mida on lihtne selgitada," ütles üks diplomaat, kelle riik palus otsuse edasilükkamist. Tema sõnul peavad juhid suutma selle otsuse ka valijatele maha müüa.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:20

Raadiouudised (18.09.2025 12:00:00)

12:07

HC Panter kaotas Balti liigas napilt Kiievi klubile

11:59

Politico: Macron pidurdab nüüd EL-i kliimaeesmärkide seadmist

11:56

Õpetajate, päästjate ja politseinike palgad tõusevad järgmisel aastal 10 protsenti

11:47

Barista: lihtsama kohvipildi tegemise võib igaüks ära õppida

11:44

Ajalugu teinud Soome peatreener: väikeriigid ei jõua tulemusteni koostööta

11:44

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

11:21

Mudimisvidin on vaimse tervise plaaster

11:09

Kell 14.05 "Reporteritunnis": Varblane ja Eamets majandusest ja rahandusest

11:04

Galerii: Kullar Viimse film "Torn" jõudis kinodesse

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

17.09

Swedbank vähendab pettuste tõkestamiseks osa klientide sularahalimiiti

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

17.09

Transpordiamet müüb Koidula piiripunkti jäetud omanikuta autod maha

17.09

ISW: Putini külaskäik õppusele Zapad oli signaal NATO-le

17.09

"Pealtnägija": patsiendikindlustuse ekspertarstidel võib olla huvide konflikt

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

07:18

ABC eemaldas Kimmeli saate Kirki kommentaari pärast eetrist

17.09

Venemaa võib olla sunnitud Ukraina õhurünnakute tõttu naftatootmist kärpima

17.09

Riigikontroll on aastaid juhtinud tähelepanu puudustele kaitsevaldkonnas

17.09

Leedu võimud pidasid kinni Euroopas terroriakte kavandanud rühmituse

ilmateade

loe: sport

12:07

HC Panter kaotas Balti liigas napilt Kiievi klubile

11:44

Ajalugu teinud Soome peatreener: väikeriigid ei jõua tulemusteni koostööta

10:43

Kaldvee ja Lill osalevad sel nädalavahetusel kodusel MK-etapil

10:14

100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

loe: kultuur

11:44

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

11:04

Galerii: Kullar Viimse film "Torn" jõudis kinodesse

10:15

Kadrioru galeriis avati kümne Briti kunstniku ühisnäitus "Natuur" Uuendatud

08:00

Undusk: emast elulooraamatu kirjutamine meenutas detektiivromaani tegemist

loe: eeter

11:47

Barista: lihtsama kohvipildi tegemise võib igaüks ära õppida

11:44

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

10:24

Proviisor: alkohol pakub seksuaalärevuse vastu vaid näilist leevendust

10:12

Prantsusmaalt Raplasse jalutanud rändur: teekonnal näeb natukene kõike

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (18.09.2025 09:00:00)

17.09

Päevakaja (17.09.2025 18:00:00)

17.09

Riigikogu otsustas kirikute ja koguduste seaduse muutmata kujul vastu võtta

17.09

Sotsiaalkindlustusamet hakkab pärast oma kontori sulgemist Põlvas kliente vastu võtma sealses vallamajas

17.09

Õpetajad lepiksid ka 10protsendise palgatõusuga, kui tõus ülejärgmisel aastal jätkuks

17.09

Raadiouudised (17.09.2025 15:00:00)

17.09

Ka Eestis võib tulevikus kirja või postkaardi saada pakiautomaati

17.09

Tšehhi opositsioonipartei lubab võimule tulles Ukraina toetamist tagasi tõmmata

17.09

Raadiouudised (17.09.2025 12:00:00)

17.09

Ida-Virumaal on valimistel vähem nii valijaid, kandidaate kui omavalitsusi Uuendatud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo