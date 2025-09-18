SALK: hinnang perede toimetulekule ja riigi majandusolukorrale on eeldatust parem

Konjunktuuriinstituudi tarbijaküsitlused näitavad, et inimeste hinnang perede toimetulekule ja riigi majandusolukorrale on endiselt madal. Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) analüüsist aga selgus, et tulemusi on halvendanud metoodika muutus ja tegelikult on olukord palju parem.

Viimasel ajal on mitmed analüütikud täheldanud majanduse elavnemist, kuid konjunktuuriinstituudi ehk EKI küsitluste järgi on tarbijate kindlustunde indikaator ikkagi äärmiselt madal. Seda arvutatakse inimeste hinnangute põhjal, mis on antud perede majanduslikule olukorrale olevikus ja tulevikus, ostuvõimekusele ja riigi majanduse olukorrale. Konjunktuuriinstituut läks 2022. aasta mais telefonikõnedelt üle veebiküsitlusele.

"Võtame alguseks 2022. aasta aprill-mai, kui küsitlusviisi muudatus aset leidis. Siis on hinnatud õigesti ja tegelikult ei olnud sel ajal meil ühtegi kvartalit, kui me oleks saanud öelda, et majandus kasvas. Sinna perioodi jäävad väga kiired hinnatõusud. Meil on konkurentsivõime langus ja meil on kõige madalam majandususalduse indeks Euroopa Liidu riikide seas," sõnas konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp.

Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) analüüs selgitas, et just üleminek veebiküsitlusele näitab sügava languse jätkumist. SALK võttis oma arvutuste aluseks riigikantselei elanikkonna küsitluse ja enda uuringud ning sai hoopis parema tulemuse.

"See metoodika muutus on n-ö elevant ruumis. See mõjutab väga tugevalt seda, kuidas need vastused muutusid. Sellel perioodil - 2022. aasta keskelt kuni 2023. aastani - võib öelda, et nende kahe aasta toimetuleku numbrites, kuidas konjunktuuriinstituut arvutab, on see erinevus selle perioodil selline -12 kuni -20 punkti," lausus SALK-i andmeanalüütik Kaido Keerma.

Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog ütles, et majandusnäitajate ja tarbijate kindlustunde vahel alati seost pole.

"Et selgitada välja puhtalt metoodika mõju, siis peaks olema keskkond stabiilne. Puhtalt väita, et see langus, mida väidetakse - kümme protsendipunkti - oli metoodika tõttu, seda ei saa täiesti kindlalt väita. Kogu Eesti elanikkonda ümbritsev keskkond oli ju tohutus muutuses," ütles Voog.

Raudsepa sõnul SALK-i arvutused olukorda ei muuda.

"Ikkagi 2023. aasta algusest oleks meil täiesti erinev trend teistest. Langustrend. Ikkagi me oleks naaberriikidega võrreldes kõige madalama näitajaga riik ja ikkagi oleks me teistest kaugel maas," sõnas Raudsepp.