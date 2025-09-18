X!

SALK: hinnang perede toimetulekule ja riigi majandusolukorrale on eeldatust parem

Eesti
Foto: Rene Suurkaev / ERR
Eesti

Konjunktuuriinstituudi tarbijaküsitlused näitavad, et inimeste hinnang perede toimetulekule ja riigi majandusolukorrale on endiselt madal. Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) analüüsist aga selgus, et tulemusi on halvendanud metoodika muutus ja tegelikult on olukord palju parem.

Viimasel ajal on mitmed analüütikud täheldanud majanduse elavnemist, kuid konjunktuuriinstituudi ehk EKI küsitluste järgi on tarbijate kindlustunde indikaator ikkagi äärmiselt madal. Seda arvutatakse inimeste hinnangute põhjal, mis on antud perede majanduslikule olukorrale olevikus ja tulevikus, ostuvõimekusele ja riigi majanduse olukorrale. Konjunktuuriinstituut läks 2022. aasta mais telefonikõnedelt üle veebiküsitlusele.

"Võtame alguseks 2022. aasta aprill-mai, kui küsitlusviisi muudatus aset leidis. Siis on hinnatud õigesti ja tegelikult ei olnud sel ajal meil ühtegi kvartalit, kui me oleks saanud öelda, et majandus kasvas. Sinna perioodi jäävad väga kiired hinnatõusud. Meil on konkurentsivõime langus ja meil on kõige madalam majandususalduse indeks Euroopa Liidu riikide seas," sõnas konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp.

Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) analüüs selgitas, et just üleminek veebiküsitlusele näitab sügava languse jätkumist. SALK võttis oma arvutuste aluseks riigikantselei elanikkonna küsitluse ja enda uuringud ning sai hoopis parema tulemuse.

"See metoodika muutus on n-ö elevant ruumis. See mõjutab väga tugevalt seda, kuidas need vastused muutusid. Sellel perioodil - 2022. aasta keskelt kuni 2023. aastani - võib öelda, et nende kahe aasta toimetuleku numbrites, kuidas konjunktuuriinstituut arvutab, on see erinevus selle perioodil selline -12 kuni -20 punkti," lausus SALK-i andmeanalüütik Kaido Keerma.

Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog ütles, et majandusnäitajate ja tarbijate kindlustunde vahel alati seost pole.

"Et selgitada välja puhtalt metoodika mõju, siis peaks olema keskkond stabiilne. Puhtalt väita, et see langus, mida väidetakse - kümme protsendipunkti - oli metoodika tõttu, seda ei saa täiesti kindlalt väita. Kogu Eesti elanikkonda ümbritsev keskkond oli ju tohutus muutuses," ütles Voog.

Raudsepa sõnul SALK-i arvutused olukorda ei muuda.

"Ikkagi 2023. aasta algusest oleks meil täiesti erinev trend teistest. Langustrend. Ikkagi me oleks naaberriikidega võrreldes kõige madalama näitajaga riik ja ikkagi oleks me teistest kaugel maas," sõnas Raudsepp.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:28

Narvas õpitakse uute kunstikaartide abil eesti keelt

19:27

Adamson-Ericu muuseumi uus näitus uurib inimeseks olemist tänapäeva kiires maailmas

19:19

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:09

Tartu 2024 põhiprogrammi kuulnud sündmused kogusid üle 1,3 miljoni külastuse

18:58

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:58

Team Estonia saab riigilt kaks miljonit eurot lisaraha

18:46

Raudsep: kultuuritöötajad jäävad Eesti keskmisest palgast endiselt väga kaugele

18:40

SALK: hinnang perede toimetulekule ja riigi majandusolukorrale on eeldatust parem

18:38

Ametlik: Jose Mourinho naasis kodumaale

18:35

Kultuuritöötajad loodetud palgatõusu ei saanud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

13:33

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

17.09

Swedbank vähendab pettuste tõkestamiseks osa klientide sularahalimiiti

16:45

Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

07:18

ABC eemaldas Kimmeli saate Kirki kommentaari pärast eetrist

16:36

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

17.09

Transpordiamet müüb Koidula piiripunkti jäetud omanikuta autod maha

17.09

Leedu võimud pidasid kinni Euroopas terroriakte kavandanud rühmituse

17.09

"Pealtnägija": edukas looduskaitse tegi Botswanas elevandist nuhtlusliigi

17.09

"Pealtnägija": patsiendikindlustuse ekspertarstidel võib olla huvide konflikt

ilmateade

loe: sport

18:58

Team Estonia saab riigilt kaks miljonit eurot lisaraha

18:38

Ametlik: Jose Mourinho naasis kodumaale

18:15

Eesti tennisetippudel oli võidukas mängupäev

17:54

Viljandi HC alustab teekonda Balti liigas

loe: kultuur

19:28

Narvas õpitakse uute kunstikaartide abil eesti keelt

19:27

Adamson-Ericu muuseumi uus näitus uurib inimeseks olemist tänapäeva kiires maailmas

19:09

Tartu 2024 põhiprogrammi kuulnud sündmused kogusid üle 1,3 miljoni külastuse

18:46

Raudsep: kultuuritöötajad jäävad Eesti keskmisest palgast endiselt väga kaugele

loe: eeter

16:22

Mihkel Zilmer: mesi ja suhkur on parimad looduslikud magusained

13:33

Andro Mänd: oleme lasknud elul kesklinnast ära minna

11:47

Barista: lihtsama kohvipildi tegemise võib igaüks ära õppida

11:44

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (18.09.2025 18:00:00)

18:35

Tartu2024 korraldamisele kulus ligi 12 miljonit eurot rohkem kui algselt planeeritud

18:35

Opositsioon: valitsus üritab enne valimisi palgatõusuga valijaid ära osta

18:35

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu

18:30

Euroopa Liit lükkas edasi uue kliimaeesmärgi seadmise

15:25

Raadiouudised (18.09.2025 15:00:00)

14:15

Kliimaministeeriumi tahab korduvaid liiklusrikkujaid paremini ohjata

14:10

Tartus tegutsev Sihtasutus Tampere maja lõpetab aasta lõpus oma tegevuse

14:10

Eestlased ostavad üha vähem toidupooodidest tööstuskaupu

14:10

Taani jättis USA kõrvale Gröönimaa suurimalt sõjaväeõppuselt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo