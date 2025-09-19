Föderaalreservi intressikärpest hoolimata võttis nafta hind suuna alla

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes 17 senti ehk 0,3 protsenti ja reede hommikul oli selle hind 67,27 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava nafta WTI hind on umbes 63,38 dollarit barreli kohta, vahendas Reuters.

Samas leevendas föderaalreserv kolmapäeval esimest korda sel aastal rahapoliitikat ning langetas intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra. Madalamad laenukulud tavaliselt suurendavad nõudlust nafta järele ja tõstab seetõttu ka hindu.

Energiaagentuurid on aga andnud märku, et nõudlus on vähenemas.

"Turg on lõksus vastuoluliste signaalide vahel," kommenteeris naftahindade langust finantsfirma Phillip Nova analüütik Priyanka Sachdeva.

Viimased andmed näitavad veel, et USA tööturg jaheneb. Languse märke täheldatakse ka USA ehitussektoris. Samal ajal on globaalsel naftaturul vähenenud mure võimalike tarnehäirete pärast.