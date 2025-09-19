X!

Tallinn lükkas edasi Liivalaia tänava eskiisi esitluse

Eesti
Liivalaia trammi illustratsioon.
Liivalaia trammi illustratsioon. Autor/allikas: Tallinna strateegiakeskus
Eesti

Tallinn andis teada, et lükkas edasi 25. septembriks kavandatud Liivalaia tänava eskiisi avaliku tutvustuse, sest liikluskorralduse lahendused vajavad täiendamist. Abilinnapea Kristjan Järvani (Isamaa) sõnul piirab kavandatav trammitee Stockmanni ristmiku sõidukite läbilaskvust liiga palju.

Järvan ütles ERR-ile, et eskiisi tutvustamise edasilükkamise peamiseks põhjuseks on see, et linnavalitsus sai sellel nädalal kätte Liivalaia eskiisprojektile koostatud liikuvusanalüüsi.

"Esialgsed hinnangud on murettekitavad. Kuigi Liivalaia tänaval läbilaskvus otsest probleemi ei tekita, siis tänava otspunktid ehk Pärnu maantee ristumine Liivalaiaga ja eriti Tartu maantee ristumine Liivalaiaga olukorras, kus tuleb trammitee juurde, tekib olukord, kus neid pööranguid on nii palju ja fooritsüklis peab olema nii palju takte, et läbilaskvus oleks oluliselt vähenenud. Seda me kindlasti läbi ei lase," lausus Järvan.

Järvan ütles, et kõige negatiivsem stsenaarium nägi ette lausa 50 protsenti väiksema läbilaskvuse Stockmanni ristmikul. "See kindlasti Tallinna liiklusele vastuvõetav ei ole," lausus Järvan.

Projektiga on aga kiire, sest trammitee rajamiseks kasutatav Euroopa Liidu raha - ligi 40 miljonit eurot - on antud tähtajaliselt.

"Tõepoolest, kiirus on siin peamine faktor ja tuleb teha järgnevalt analüüsid, et kas kuidagi on võimalik seda projekti muuta niimoodi, et läbilaskvus oleks tagatud. Tuleb vaadata ka need teised eskiislahendused läbi, näiteks üks eskiislahendus räägib ringristmikust Stockmanni ristmikul või on võimalik pööranguid vähendada," sõnas Järvan.

Järvan ütles, et ta on pakkunud välja ka Stockmanni ristmikul autode maa alla suunamise variandi.

"Ma arvan, et kui rääkida autotunnelitest põhisuundadele, siis ka südalinnas on see aktsepteeritav. Me näeme lääne linnades väga palju lahendusi, kus autod ongi viidud maa alla. Loomulikult see muudaks projekti kallimaks," lausus Järvan.

Kui palju kallimaks autode maa alla viimine projekti teeks, Järvan ei osanud öelda, kuid pakkus, et jutt käib kümnetest miljonitest eurodest. Euroopa Liidu rahastu on aga väga sihtotstarbeliselt mõeldud trammitee ehituseks.

Liivalaia tänav poliittüli keskmes

Liivalaia tänava rekonstrueerimise eskiisi kriitikutega on liitunud ka endine linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond), kes peale liikuvusuuringuga tutvumist ütles sotsiaalmeedias, et Liivalaia projekt tuleb peatada.

Linnapea Jevgeni Ossinovski märkis Kõlvarti avaldusele suunatud vastuses, et tellitud liikuvusuuring aitab leida parima lahenduse kõigi ristmike puhul - et ühistransport saaks kiiresti liikuda, aga et ka autode läbilaskvus oleks tagatud.

"See on tavapärane protsess nii suure objekti projekteerimisel ning eksperdid töötavad iga ristmiku lahendusega edasi, et optimaalse tulemuseni jõuda," kirjutas Ossinovski ühismeedias.

"Juba varem on Kõlvart lubanud võimule saades loobuda Pelguranna trammiprojektist. Nüüd soovib ta peatada ka Liivalaia tänava rekonstrueerimise. Selle tulemusena jääks Kesklinn ja Põhja-Tallinn ilma olulisest ühistranspordiühendusest. Liivalaia tänavale jääks rajamata tänapäevane linnaruum ning Putukaväila pikendamine Kopli kaubajaamani. Lisaks sellele aga kaotaks linn 38 miljonit eurot, mis nende taristuobjektide rajamiseks on eurovahenditest linnale ette nähtud," lausus linnapea.

Analüüsi autor K-Projekt: trammitee tuleks teha mujale

K-Projekti koostatud Liivalaia rekonstrueerimise uuring, millele Järvan viitas, tõi muuhulgas välja, et kuna ühistransport on Liivalaia tänavale kavandatud tee keskele, tähendab see autoliiklusest enamjaolt eraldatud fooritaktide vajadust.

"Kuna ühistranspordile ristmikul pöörderajad puuduvad, siis tähendab see, et ühistranspordi liiklemiseks vajaminev fooritakt on konfliktis autoliikluse suundadega ning need tuleb üksteisest eraldada. See aga vähendab fooritsüklis alles jäävat rohelise tule aega kõigile," kirjutasid analüüsi autorid.

"See on loonud olukorra, kus parima läbilaskvusega variantide juures väheneb Tartu mnt – Liivalaia ristmiku läbilaskevõime 34 protsenti ja Pärnu mnt – Liivalaia ristmiku läbilaskevõime 40 protsenti. Tartu mnt – Liivalaia ristmiku läbilaskevõime on võimalik saada 34 protsendi peale ainult siis, kui tramm pöörab Liivalaia tänavalt paremale Tartu maanteele. Täna on eskiisi koostamiseks juhis arvestada Trammi pöördega Liivalaialt vasakule südalinna suunda, mis vähendaks ka kõnealuse ristmiku läbilaskevõimet 50 protsendile," seisab analüüsis.

Analüüsi järgi põhjustaks läbilaskevõime vähendamine selles mahus Tallinna liiklusele ulatuslikke liiklusseisakuid: kokkuvõtlikult saab väita, et Liivalaia tänava läbilaskevõime vähenemisest tingitud liiklussageduste kasv tekib peaaegu kõikjal ja oht seisneb liikluse kandumises vastava liiklusmahuga ja kiirusega mitte arvestavatele tänavatele.

Analüüsi autorid on seisukohal, et kesklinna ja südalinna piirilt ei peagi nii palju sõidukeid läbi liikuma ja need tuleks kesklinnast mööda suunata, kuid tänava läbilaskvuse vähendamine nii suures mahus ei ole põhitänavate võrgustikus ilma autoliiklusele alternatiivtrajektoore loomata sobilik.

Trammi marsruudi valikul soovitavad analüüsi autorid kaaluda täna kehtiva Tallinna üldplaneeringuga kavandatud alternatiivmarsruuti, mis kulgeks Gonsiori – Estonia puiestee - Vabaduse väljak - Kaarli puiestee – Endla tänav. Selliselt jõuaks tramm kavandatava Kristiine ühistranspordisõlmeni ja tagaks sellega perspektiivse Mustamäe ja Haabersti linnaosade ühendamise võimaluse kesklinnaga. Ühtlasi on selleks marsruudiks vajalik taristu kuni Laikmaa – Gonsiori ristmikuni välja ehitatud ning jätaks võimaluse ka perspektiivsele Laagna tee trammitrassile.

"Kokkuvõttes võimaldaks üldplaneeringu järgne trammimarsruut viia ellu rööbastranspordi võrgustiku laienemise plaane ning linnaosade vahelise põhitänavate võrgustiku funktsioneerimine autotranspordile säiliks. Liivalaia tänava rekonstrueerimisel vajab eelkõige rajamist kaasaegne kõigi liiklejagruppidega arvestav liiklusruum," võtsid autorid teema kokku.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Indrek Kiisler

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:59

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

12:50

Kaasik: riik peab lähiaastail kulusid miljardi euro jagu vähendama

12:50

Võimud evakueerisid Berliinis ilmasõja aegse pommi tõttu tuhandeid inimesi

12:45

Kiviselg: Zapadi jaoks meie lähistele toodud Vene väed liiguvad tagasi

12:45

Tallinn lükkas edasi Liivalaia tänava eskiisi esitluse

12:44

Enok sai MM-il kõrgushüppes nulli

12:41

Rootsi riik annab tuumaenergia projektidele 20 miljardit eurot laenu

12:40

Tallinn lükkab Liivalaia tänava uuendamisprojekti tutvustamise edasi

12:30

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

12:30

Raadiouudised (19.09.2025 12:00:00)

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

18.09

Sõja 1303. päev: Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

10:00

Õhtuleht: kas Lauri Läänemets maksis teenuste eest mustalt? Uuendatud

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

18.09

Kaupmees: inimesed on hakanud tööstuskaupu poodide asemel veebist ostma

18.09

Läti rannikult leiti drooni rusud

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

18.09

Ülevaade: kes lisaks poliitikutele omavalitsuste volikogudesse pürgivad?

12:59

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:44

Enok sai MM-il kõrgushüppes nulli

12:15

VAATA OTSE | Enok jätkab Tokyo MM-il seitsmevõistlust Uuendatud

12:08

Uuring: pealöök kahjustab hobijalgpalluri aju ka peapõrutuseta

11:57

Welco nõukogu esimees treenerite palgatõusust: nad rõõmust lakke ei hüpanud

loe: kultuur

12:11

Von Krahli hooaja avab Juhan Ulfsaki ja trupi ühistöö "Tagasiside"

12:02

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia pälvis Sveta Grigorjeva

11:53

Droonifotograaf Kaupo Kalda: iga pilt või video on selle hetke peatamine igaveseks

08:35

Sinijärve raamatusoovitused: Aliis Aalmanni algus novellikirjanikuna on vägev

loe: eeter

12:15

Psühholoog oma läbipõlemisest: tänaseks olen suutnud hoo maha pidurdada

12:01

Eesti Laul 2026 konkurss on avatud!

12:00

Eesti Laul 2026. In English

12:00

Laulukonkursi "EESTI LAUL 2026" reglement

Raadiouudised

12:25

Laupäev tuleb hoovihmadega

09:55

Euroopa Liit püüab koos USA-ga seada Venemaale uued sanktsioonid

09:50

Elektrilevi saab tormikatkestusi kriisireservi toel kiiremini kõrvaldada

09:50

Kantar Emor: Keskerakond ei saa Tallinnas ainuvõimu

09:40

Mitmel pool sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (19.09.2025 09:00:00)

18.09

Kultuuritöötajad loodetud palgatõusu ei saanud

18.09

Tartu2024 korraldamisele kulus ligi 12 miljonit eurot rohkem kui algselt planeeritud

18.09

Päevakaja (18.09.2025 18:00:00)

18.09

Opositsioon: valitsus üritab enne valimisi palgatõusuga valijaid ära osta

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo