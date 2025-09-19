Tallinn lükkas edasi Liivalaia tänava eskiisi esitluse

Tallinn andis teada, et lükkas edasi 25. septembriks kavandatud Liivalaia tänava eskiisi avaliku tutvustuse, sest liikluskorralduse lahendused vajavad täiendamist. Abilinnapea Kristjan Järvani (Isamaa) sõnul piirab kavandatav trammitee Stockmanni ristmiku sõidukite läbilaskvust liiga palju.

Järvan ütles ERR-ile, et eskiisi tutvustamise edasilükkamise peamiseks põhjuseks on see, et linnavalitsus sai sellel nädalal kätte Liivalaia eskiisprojektile koostatud liikuvusanalüüsi.

"Esialgsed hinnangud on murettekitavad. Kuigi Liivalaia tänaval läbilaskvus otsest probleemi ei tekita, siis tänava otspunktid ehk Pärnu maantee ristumine Liivalaiaga ja eriti Tartu maantee ristumine Liivalaiaga olukorras, kus tuleb trammitee juurde, tekib olukord, kus neid pööranguid on nii palju ja fooritsüklis peab olema nii palju takte, et läbilaskvus oleks oluliselt vähenenud. Seda me kindlasti läbi ei lase," lausus Järvan.

Järvan ütles, et kõige negatiivsem stsenaarium nägi ette lausa 50 protsenti väiksema läbilaskvuse Stockmanni ristmikul. "See kindlasti Tallinna liiklusele vastuvõetav ei ole," lausus Järvan.

Projektiga on aga kiire, sest trammitee rajamiseks kasutatav Euroopa Liidu raha - ligi 40 miljonit eurot - on antud tähtajaliselt.

"Tõepoolest, kiirus on siin peamine faktor ja tuleb teha järgnevalt analüüsid, et kas kuidagi on võimalik seda projekti muuta niimoodi, et läbilaskvus oleks tagatud. Tuleb vaadata ka need teised eskiislahendused läbi, näiteks üks eskiislahendus räägib ringristmikust Stockmanni ristmikul või on võimalik pööranguid vähendada," sõnas Järvan.

Järvan ütles, et ta on pakkunud välja ka Stockmanni ristmikul autode maa alla suunamise variandi.

"Ma arvan, et kui rääkida autotunnelitest põhisuundadele, siis ka südalinnas on see aktsepteeritav. Me näeme lääne linnades väga palju lahendusi, kus autod ongi viidud maa alla. Loomulikult see muudaks projekti kallimaks," lausus Järvan.

Kui palju kallimaks autode maa alla viimine projekti teeks, Järvan ei osanud öelda, kuid pakkus, et jutt käib kümnetest miljonitest eurodest. Euroopa Liidu rahastu on aga väga sihtotstarbeliselt mõeldud trammitee ehituseks.

Liivalaia tänav poliittüli keskmes

Liivalaia tänava rekonstrueerimise eskiisi kriitikutega on liitunud ka endine linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond), kes peale liikuvusuuringuga tutvumist ütles sotsiaalmeedias, et Liivalaia projekt tuleb peatada.

Linnapea Jevgeni Ossinovski märkis Kõlvarti avaldusele suunatud vastuses, et tellitud liikuvusuuring aitab leida parima lahenduse kõigi ristmike puhul - et ühistransport saaks kiiresti liikuda, aga et ka autode läbilaskvus oleks tagatud.

"See on tavapärane protsess nii suure objekti projekteerimisel ning eksperdid töötavad iga ristmiku lahendusega edasi, et optimaalse tulemuseni jõuda," kirjutas Ossinovski ühismeedias.

"Juba varem on Kõlvart lubanud võimule saades loobuda Pelguranna trammiprojektist. Nüüd soovib ta peatada ka Liivalaia tänava rekonstrueerimise. Selle tulemusena jääks Kesklinn ja Põhja-Tallinn ilma olulisest ühistranspordiühendusest. Liivalaia tänavale jääks rajamata tänapäevane linnaruum ning Putukaväila pikendamine Kopli kaubajaamani. Lisaks sellele aga kaotaks linn 38 miljonit eurot, mis nende taristuobjektide rajamiseks on eurovahenditest linnale ette nähtud," lausus linnapea.

Analüüsi autor K-Projekt: trammitee tuleks teha mujale

K-Projekti koostatud Liivalaia rekonstrueerimise uuring, millele Järvan viitas, tõi muuhulgas välja, et kuna ühistransport on Liivalaia tänavale kavandatud tee keskele, tähendab see autoliiklusest enamjaolt eraldatud fooritaktide vajadust.

"Kuna ühistranspordile ristmikul pöörderajad puuduvad, siis tähendab see, et ühistranspordi liiklemiseks vajaminev fooritakt on konfliktis autoliikluse suundadega ning need tuleb üksteisest eraldada. See aga vähendab fooritsüklis alles jäävat rohelise tule aega kõigile," kirjutasid analüüsi autorid.

"See on loonud olukorra, kus parima läbilaskvusega variantide juures väheneb Tartu mnt – Liivalaia ristmiku läbilaskevõime 34 protsenti ja Pärnu mnt – Liivalaia ristmiku läbilaskevõime 40 protsenti. Tartu mnt – Liivalaia ristmiku läbilaskevõime on võimalik saada 34 protsendi peale ainult siis, kui tramm pöörab Liivalaia tänavalt paremale Tartu maanteele. Täna on eskiisi koostamiseks juhis arvestada Trammi pöördega Liivalaialt vasakule südalinna suunda, mis vähendaks ka kõnealuse ristmiku läbilaskevõimet 50 protsendile," seisab analüüsis.

Analüüsi järgi põhjustaks läbilaskevõime vähendamine selles mahus Tallinna liiklusele ulatuslikke liiklusseisakuid: kokkuvõtlikult saab väita, et Liivalaia tänava läbilaskevõime vähenemisest tingitud liiklussageduste kasv tekib peaaegu kõikjal ja oht seisneb liikluse kandumises vastava liiklusmahuga ja kiirusega mitte arvestavatele tänavatele.

Analüüsi autorid on seisukohal, et kesklinna ja südalinna piirilt ei peagi nii palju sõidukeid läbi liikuma ja need tuleks kesklinnast mööda suunata, kuid tänava läbilaskvuse vähendamine nii suures mahus ei ole põhitänavate võrgustikus ilma autoliiklusele alternatiivtrajektoore loomata sobilik.

Trammi marsruudi valikul soovitavad analüüsi autorid kaaluda täna kehtiva Tallinna üldplaneeringuga kavandatud alternatiivmarsruuti, mis kulgeks Gonsiori – Estonia puiestee - Vabaduse väljak - Kaarli puiestee – Endla tänav. Selliselt jõuaks tramm kavandatava Kristiine ühistranspordisõlmeni ja tagaks sellega perspektiivse Mustamäe ja Haabersti linnaosade ühendamise võimaluse kesklinnaga. Ühtlasi on selleks marsruudiks vajalik taristu kuni Laikmaa – Gonsiori ristmikuni välja ehitatud ning jätaks võimaluse ka perspektiivsele Laagna tee trammitrassile.

"Kokkuvõttes võimaldaks üldplaneeringu järgne trammimarsruut viia ellu rööbastranspordi võrgustiku laienemise plaane ning linnaosade vahelise põhitänavate võrgustiku funktsioneerimine autotranspordile säiliks. Liivalaia tänava rekonstrueerimisel vajab eelkõige rajamist kaasaegne kõigi liiklejagruppidega arvestav liiklusruum," võtsid autorid teema kokku.