Läänemets: maksin teenuse eest säästudest, mida hoidsin sularahas

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna praegune esimees Lauri Läänemets ütles, et maksis 2021. aastal toimetamisteenuse eest Egle Heinsarile 5000 eurot sularahas, sest Heinsari tasu tuli tema säästudest, mida ta eelistas hoida sulas. Heinsari sõnul ütles Läänemets talle toona, et tasu tuleb rahastajatelt.

"Meil oli Eglega pikka aega hea koostöö omavahel enne, kui ta Isamaasse läks (Heinsar ei ole Isamaa liige, vaid kandideerib selle nimekirjas KOV valimistel – toim). Kõik, mida Egle osutas oma ettevõtte alt teenusena, sai korralikult tasutud," ütles Läänemets ERR-ile.

"Summad, mille eest ostsin isiklikult temalt teenust, olid kordades väiksemad, kui praegu ta väidab. Kuna eelnevalt olid olnud kohalikud valimised ja aktiivne kampaaniategevus on nimekirja eestvedajale tihti üpris kulukas, kasutasin maksmiseks oma sääste, millest tõepoolest osa oli sularahas," lausus Läänemets.

"Egle on öelnud, et ta on selle teenuse eest saadud maksud tasunud. Kui teenuse eest on tulumaks makstud, ei ole see ka ju ümbrikupalk, nagu ta väita proovib," lisas endine siseminister.

Läänemets kordas, et maksude maksmine on teenuse osutaja kohustus.

"Mulle jääb arusaamatuks, mida selle kõigega saavutada loodetakse, sest maksude maksmine on teenuse osutaja kohustus. Ning jätkuvalt, miks me räägime sellest kolm aastat hiljem, vahetult enne valimisi," lausus Läänemets.

Reedene Õhuleht kirjutas varem sotside ridadesse kuulunud, kuid nüüd Isamaa nimekirjas valimistel kandideeriva Egle Heinsari sõnade põhjal, et Läänemets maksis 2021. aastal enne partei juhiks saamist toimetamisteenuse eest 5000 eurot sularahas.

Heinsar ütles ajalehele, et leppis Läänemetsaga isiklikult kokku – talle makstakse poole kohaga töö eest 1000 eurot netos.

"Tasu pidi tulema rahastajatelt, kelle isikuid või ettevõtet mulle teada ei antud," meenutab Heinsar. "Algne kena tööpakkumine vormus aga mustalt töötamiseks [2021. aasta] augusti lõpupoole, kui töö alustamise aeg (1. september) lähedale jõudis."

Reedel andis Heinsar ERR-ile teada, et Läänemets värbas ta tööle kui töövõtja.

"Töötasus leppisime kokku 1000 eurot netos. Mingisugust teenuslepingut pole me sõlminud ei suuliselt ega kirjalikult. Kui see nii ka oleks, oleks ka sularahamakse aluseks olnud arve," ütles Heinsar.

Ta kinnitas ka, et tema ettevõte Keeletunne OÜ pole kunagi ühtegi sularahamakset vastu võtnud.

"Kõikide tehingute aluseks on arved ja raha on alati makstud ülekandega."

Heinsar lisas: "Keeletunde arve juulist 2022 oli fiktiivne, selle aluseks polnud mitte teenus veebruarist juulini, vaid see oli eelneva töötasu võlgnevuse katteks. Juhin tähelepanu, et Lauri Läänemets on väärkasutanud riigikogu kuluhüvitisi, esitades sinna kulusid, mis ei ole tõesed."

Lauri Läänemets valiti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimeheks 2022. aasta veebruaris. 18. juuli 2022 – 11. märts 2025 oli Läänemets Eesti siseminister.