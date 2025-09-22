Oviir: Läänemetsa sularaha asja arutamine ei kuulu ERJK pädevusse

"Praeguse seisuga selle info põhjal, mis on avalikest vahenditest kättesaadav, siis mulle tundub, et ta ei ole meie komisjoni pädevuse teema, sest meie komisjon ju eelkõige tegeleb sellega, kuidas erakondi või poliitikuid rahastatakse, mitte sellega, kuidas nemad oma toimetamisi rahastavad," ütles Oviir.

"Seal on ainult üks aspekt, mille puhul meie siis uurime. Et need teenused, mida poliitikud või erakonnad saavad, peavad olema turutingimustel. Välja arvatud juhul, kui see on eraisiku nii-öelda annetus. Aga muidu on siis klassika, et turutingimustel. Ja praegu ei ole ükski osapooltest tõstatanud, nagu see teenuse eest makstav summa poleks olnud turutingimustel. Ehk siis need kaks peamist alust, mida meie kontrollime ja mille järgi me järelevalvet teeme ja ka üritame siis maksimaalses ulatuses tagada läbipaistvuse. Praegu avaldatud info põhjal need ei puuduta seda," lisas ta.

Oviiri sõnul ei ole praeguse seisuga ka ühtki avaldust seoses Läänemetsa tegevusega laekunud. Kui mõni peaks laekuma, siis tuleb see arutamisele ka järgmisel komisjoni korralisel koosolekul 23. oktoobril.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna praegune esimees Lauri Läänemets ütles, et maksis 2021. aastal toimetamisteenuse eest Egle Heinsarile sularahas, sest Heinsari tasu tuli tema säästudest, mida ta eelistas hoida sulas. Heinsari sõnul ütles Läänemets talle toona, et tasu tuleb rahastajatelt.