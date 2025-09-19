X!

Maksumuudatustest võidavad suurema sissetulekuga inimesed

Majandus
Kristen Michal ja Jürgen Ligi.
Kristen Michal ja Jürgen Ligi. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Valitsuse viimased suuremad maksumuudatused annavad peamise võidu just suurema sissetulekuga osale ühiskonnast. Küsimus jääb, kui kaua saavad maksulangetused suure eelarvepuudujäägi tingimustes jätkuda.

Kui Eesti täiskasvanud inimesed sissetuleku järgi kümneks grupiks jagada, nii et madalama sissetulekuga grupid on vasakul ja suuremaga paremal, võib vaadata kuidas tulevaks aastaks suuremad maksumuutused erinevatele sissetulekugruppidele mõju avaldavad. Esmalt juulist tõusnud käibemaks mõjus negatiivsemalt madalamates tulugruppides, sest vaesemad tarbivad kogu oma tulu ära, aga rikkamad ka säästavad ja seega nende tulust käibemaks on madalama osakaaluga.

joonis 1. Käibemaksu tõusu mõju inimeste tulule detsiiliti 2026. aastal, muutus protsentides; allikas rahandusministeerium

Järgmisest aastast kehtima hakkav ühtne 700 euro suurune tulumaksuvabastus peamiselt tõstab suurema sissetulekuga osa ühiskonna tulusid, sest madalama sissetulekuga inimesed juba praegu vähemalt osaliselt saavad maksuvaba tulu kasutada.

Joonis 2. Ühtse 700-eurose maksuvaba tulu kehtestamise mõju inimeste tulule detsiiliti 2026. aastal, muutus protsentides; allikas rahandusministeerium

Mis tuleb

Neid kahte koos vaadata olukord on isegi rohkem suurema sissetulekuga tuludetsiilide kasuks.

Joonis 3. Käibemaksu tõusu ja ühtse 700-eurose maksuvaba tulu kehtestamise mõju inimeste tulule detsiiliti 2026. aastal, muutus protsentides; allikas rahandusministeerium

Eelnev plaan

Eelneva plaani kohaselt pidi olukorda kompenseerima ka järgmisest aastast tulumaksumäära kahe protsendipunkti suurune tõus, mis oleks rikkamate võitu pisut vähendanud.

Tabel 1. Algselt plaanitud muudatuste koosmõju inimeste tulule detsiiliti 2026. aastal, muutus protsentides; allikas rahandusministeerium

Joonis 4. Algselt plaanitud käibemaksu tõusu, ühtse 700-eurose maksuvaba tulu kehtestamise ja tulumaksu kaheprotsendipunktilise tõusu koosmõju inimeste tulule detsiiliti 2026. aastal, muutus protsentides; allikas rahandusministeerium

Aga selle plaani otsustas valitsus eile ära jätta, mistõttu rakendub kava, kus suurema sissetulekuga tuludetsiilid võidavad rohkem.

Lõplik tulemus

Tabel 2. Käibemaksu tõusu ja ühtse 700-eurose maksuvaba tulu kehtestamise koosmõju inimeste tulule detsiiliti 2026. aastal, muutus protsentides; allikas rahandusministeerium

Eesti Panga vanemökonomist Alari Paulus ütles, et kolmest muudatusest võidavad rohkem suurema sissetulekuga inimesed.

"Kui rääkida nende kolme maksumuudatuse jaotuslikest mõjudest, siis summa summaarum on nendel regressiivne mõju. Mida tähendab regressiivne mõju? See tähendab seda, et suuremat kasu saavad suuremat sissetulekuga leibkonnad, kui vähesema sissetulekuga leibkonnad," rääkis Paulus.

Reformierakondlasest rahandusminister Jürgen Ligi ütleb, et maksude mõju sissetulekugruppidele võrrelda on meelevaldne ja et igal juhul maksab jõukam inimene absoluutsummas makse rohkem kui vaene, kes samas osakaalult sissetuleku suhtes rohkem makse maksab. Ning vaesed saavad rohkem teenuseid.

"Vaesed maksavad oma sissetulekust igal juhul suurema osa ära. Maksavadki ära. Elavad tihti peost suhu ja ongi probleem," rääkis Ligi.

"Maksust toodetavatest asjadest sõltub vaene rohkem, sest tal on tõenäoliselt sotsiaalkulusid, sotisaaltoetustele juurdepääs, seal on tõenäoliselt ühistranspordi kasutus, mida jõukam ei kasuta ja tal on abi solidaarsest meditsiinist," lisas ta.

Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles, et ühtlase maksuvaba tulu kehtestamisega plaanis valitsus aidata kesklassi ja nüüd tulumaksumäära tõusu ärajätmine on mõeldud ühtlase.

"Ilu vaataja silmis. Kui tulumaksumäär jääb samaks, siis ei muutu ju tegelikult mitte kellelegi midagi. Aga teisest küljest seadust me peame muutma, nii et kogu ühiskond saab oma tulu ise arvutada. Kellel on kaks protsenti kogu tema tulust. See mõjub kõigile ühtemoodi," märkis Michal

Siiski SKP-st 4,5 protsendilise eelarvepuudujäägi korral ei pruugi maksulangetused kuigi kestvad olla, viitas Paulus Eesti Pangast.

"Me teame kõik, et tegelikult meie riigieelarve on üsna suures miinuses, defitsiidis, mis tähendab seda, et see olukord ei ole jätkusuutlik pikaajaliselt. Me ei saa suurt defitsiiti püsivalt ja pikaajaliselt hoida. Ehk siis me peaksime nagunii midagi tegema. Aga nüüd ongi poliitiliste valikute küsimus, mida see muud oleks, mida teha," ütles Paulus.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

Samal teemal

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:06

Sveta Grigorjeva: julgus lõpuni mõelda on tihti ebamugav

19:05

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

18:55

Tiit Ojasoo: oleme inimese primaarsed instinktid lahti ja laiali võtnud

18:55

Rasmus Mägi Tokyos: ütlen julgelt, et olen vabatahtlik

18:48

Võrumaal võtavad ettevõtted hoogu, et tootmist rohkem robotiseerida

18:45

Päevakaja (19.09.2025 18:00:00)

18:30

Narvas avati Kanada ettevõtte magnetitehas

18:17

ROK: Venemaa ja Valgevene sportlased võistlevad Milanos neutraalsetena

18:04

Maksumuudatustest võidavad suurema sissetulekuga inimesed

17:48

Kolm Venemaa hävitajat rikkus Eesti õhuruumi Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10:00

Õhtuleht: kas Lauri Läänemets maksis teenuste eest mustalt? Uuendatud

17:48

Kolm Venemaa hävitajat rikkus Eesti õhuruumi Uuendatud

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

19:05

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

16:43

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

13:27

Läänemets: maksin teenuse eest säästudest, mida hoidsin sularahas

18.09

Sõja 1303. päev: Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

18.09

Läti rannikult leiti drooni rusud

18.09

Kaupmees: inimesed on hakanud tööstuskaupu poodide asemel veebist ostma

07:06

Kantar Emor: Reformierakond pööras sügava languse tõusule

ilmateade

loe: sport

18:55

Rasmus Mägi Tokyos: ütlen julgelt, et olen vabatahtlik

18:17

ROK: Venemaa ja Valgevene sportlased võistlevad Milanos neutraalsetena

17:47

Enok nullidest: iga halb asi on millegi jaoks hea

16:43

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

loe: kultuur

19:06

Sveta Grigorjeva: julgus lõpuni mõelda on tihti ebamugav

18:55

Tiit Ojasoo: oleme inimese primaarsed instinktid lahti ja laiali võtnud

17:20

Otse kell 19: Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi finaalkontsert

16:50

Loomingu Raamatukogus ilmus Aliis Aalmanni luulekogu "Pääsulinn"

loe: eeter

14:36

"Terevisiooni" nädala hoidis: Inge aprikoosi-kõrvitsapüree

13:19

Toiduteadlane Rain Kuldjärv: seened on supertoit

12:15

Psühholoog oma läbipõlemisest: tänaseks olen suutnud hoo maha pidurdada

12:01

Eesti Laul 2026 konkurss on avatud!

Raadiouudised

15:50

Robotiseerimine kõigile mööblitootjatele ei sobi

15:25

Raadiouudised (19.09.2025 15:00:00)

12:50

Kaasik: riik peab lähiaastail kulusid miljardi euro jagu vähendama

12:40

Tallinn lükkab Liivalaia tänava uuendamisprojekti tutvustamise edasi

12:30

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

12:30

Raadiouudised (19.09.2025 12:00:00)

12:25

Laupäev tuleb hoovihmadega

09:55

Euroopa Liit püüab koos USA-ga seada Venemaale uued sanktsioonid

09:50

Elektrilevi saab tormikatkestusi kriisireservi toel kiiremini kõrvaldada

09:50

Kantar Emor: Keskerakond ei saa Tallinnas ainuvõimu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo