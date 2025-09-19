X!

Laupäev tuleb vihmane

Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Laupäeval sajab Eestis päeva esimeses poole vihma, ent õhutemperatuur kerkib kuni 19 kraadini.

Öösel pilvisus tiheneb. Kohati sajab vähest vihma, hommikupoole ööd mitmel pool hoovihma. Öö hakul puhub edela- ja läänetuul 2 kuni 7, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis, seejärel hakkab edelatuul tugevnema. Õhusooja on 9 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommikul on taevas valdavalt pilves ning mitmel pool sajab hoovihma. Tuul puhub edelast kiirusega 5 kuni 11, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 17 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Kui ennelõunal sajab mitmel pool hoovihma, siis pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub edelast 5 kuni 10, iiliti 13, rannikul kuni 12, iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb jäädes vahemikku 15 kuni 19 kraadi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

