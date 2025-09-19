Laupäev tuleb vihmane
Laupäeval sajab Eestis päeva esimeses poole vihma, ent õhutemperatuur kerkib kuni 19 kraadini.
Öösel pilvisus tiheneb. Kohati sajab vähest vihma, hommikupoole ööd mitmel pool hoovihma. Öö hakul puhub edela- ja läänetuul 2 kuni 7, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis, seejärel hakkab edelatuul tugevnema. Õhusooja on 9 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.
Hommikul on taevas valdavalt pilves ning mitmel pool sajab hoovihma. Tuul puhub edelast kiirusega 5 kuni 11, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 17 kraadi.
Päev tuleb pilves selgimistega. Kui ennelõunal sajab mitmel pool hoovihma, siis pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub edelast 5 kuni 10, iiliti 13, rannikul kuni 12, iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb jäädes vahemikku 15 kuni 19 kraadi.
Toimetaja: Aleksander Krjukov