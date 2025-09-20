X!

Venemaa eitas Eesti õhuruumi rikkumist

Eesti
Vene hävitaja MIG-31.
Vene hävitaja MIG-31. Autor/allikas: Forsvarsmakten/HANDOUT/AFP
Eesti

Venemaa välisministeerium eitas reedest Eesti õhuruumi rikkumist, väites, et Vene lennukid tegid plaanijärgse lennu järgides rahvusvahelisi õhuruumi reegleid. USA president Donald Trump sõnas reedel, et ei ole veel üksikasjadega kursis, kuid talle sellised asjad ei meeldi.

Venemaa välisministeerium eitas reedest Eesti õhupiiri rikkumist ja teatas, et hävituslennukid tegid plaanipärast lendu. Varahommikuses teates väitis ministeerium, et lennukid järgisid rahvusvahelisi õhuruumi reegleid ega ületanud teiste riikide piire.

"Lennu ajal ei kaldunud Venemaa lennukid kõrvale kokkulepitud lennutrajektoorist ega rikkunud Eesti õhuruumi," vahendas Reuters Vene ministeeriumi väidet.

Juhtumit kommenteeris Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva ka USA president Donald Trump, kes ütles oma reedesel pressikonverentsil vastuseks ajakirjaniku küsimusele, et ei ole veel üksikasjadega kursis.

"Mulle ei meeldi see, mulle ei meeldi kui nii juhtub. See võib olla suur probleem," ütles ta ja lisas, et oskab sellest rohkem rääkida pärast seda, kui ta on detailidega kurssi viidud.

Riigikogu riigikaitsekomisjon ja väliskomisjon kogunevad laupäeval kaitseministeeriumis erakorraliseks istungiks, kutsutud on ka kaitseminister Hanno Pevkur ja välisminister Margus Tsahkna.

Vene hävitajad sisenesid reede hommikul Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi ning viibisid õhuruumis 12 minutit. Lennuvahenditel puudusid lennuplaanid ning transponderid oli välja lülitatud.

Lennukeid saatsid esmalt Soome hävitajad, millele liikusid vastu Itaalia hävitajad F-35, et eskortida piiririkkujad Eesti õhuruumist välja. Itaalia hävitajad saatsid Venemaa hävitajaid Kaliningradi oblasti piirkonnani.

Eesti valitsus taotles NATO artikkel nelja konsultatsioone. NATO pressiesindaja teatel koguneb Põhja-Atlandi Nõukogu juhtunu arutamiseks uue nädala alguses.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: Reuters, BBC

Samal teemal

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:49

Sebastian Rock: vajadus ÜRO järele pole sugugi hääbunud

09:42

Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi võit läks Ukraina

09:39

Tartu Bigbank pääses Balti superkarika finaali

09:24

Professor: hariduslik ebavõrdsus saab alguse juba koolikohtade jagamisest

09:21

Galerii: Tallinnas esines Islandi ansambel Sigur Ros

09:20

PTA pikendas Ekseko farmi ümbruse viibimiskeeldu

09:07

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

08:32

Paskotši andis Belgia kõrgliigas väravasöödu

08:21

Ukraina tabas Venemaa naftatöötlemistehaseid

08:06

Lajal, Glinka ja Malõgina pääsesid poolfinaali

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.09

Kolm Venemaa hävitajat rikkus Eesti õhuruumi Uuendatud

19.09

Õhtuleht: kas Lauri Läänemets maksis teenuste eest mustalt? Uuendatud

19.09

Michal: hävitajate alla laskmiseks on omad parameetrid

19.09

Läänemets: maksin teenuse eest säästudest, mida hoidsin sularahas

19.09

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

19.09

Sõja 1304. päev: Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

19.09

Vene hävitajad lendasid madalalt Poola naftaplatvormi kohal

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

19.09

Maksumuudatustest võidavad suurema sissetulekuga inimesed

19.09

Enok sai avapäeval kaks nulli, seitsmevõistlust juhib Hall Uuendatud

ilmateade

loe: sport

09:39

Tartu Bigbank pääses Balti superkarika finaali

09:07

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

08:32

Paskotši andis Belgia kõrgliigas väravasöödu

08:06

Lajal, Glinka ja Malõgina pääsesid poolfinaali

loe: kultuur

09:42

Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi võit läks Ukraina

09:21

Galerii: Tallinnas esines Islandi ansambel Sigur Ros

19.09

Sveta Grigorjeva: julgus lõpuni mõelda on tihti ebamugav

19.09

Tiit Ojasoo: oleme inimese primaarsed instinktid lahti ja laiali võtnud

loe: eeter

19.09

"Terevisiooni" nädala hoidis: Inge aprikoosi-kõrvitsapüree

19.09

Toiduteadlane Rain Kuldjärv: seened on supertoit

19.09

Psühholoog oma läbipõlemisest: tänaseks olen suutnud hoo maha pidurdada

19.09

Eesti Laul 2026 konkurss on avatud!

Raadiouudised

19.09

Päevakaja (19.09.2025 18:00:00)

19.09

Narvas avati Kanada ettevõtte magnetitehas

19.09

Robotiseerimine kõigile mööblitootjatele ei sobi

19.09

Raadiouudised (19.09.2025 15:00:00)

19.09

Kaasik: riik peab lähiaastail kulusid miljardi euro jagu vähendama

19.09

Tallinn lükkab Liivalaia tänava uuendamisprojekti tutvustamise edasi

19.09

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

19.09

Raadiouudised (19.09.2025 12:00:00)

19.09

Laupäev tuleb hoovihmadega

19.09

Euroopa Liit püüab koos USA-ga seada Venemaale uued sanktsioonid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo