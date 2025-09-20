Venemaa eitas Eesti õhuruumi rikkumist

Venemaa välisministeerium eitas reedest Eesti õhuruumi rikkumist, väites, et Vene lennukid tegid plaanijärgse lennu järgides rahvusvahelisi õhuruumi reegleid. USA president Donald Trump sõnas reedel, et ei ole veel üksikasjadega kursis, kuid talle sellised asjad ei meeldi.

Venemaa välisministeerium eitas reedest Eesti õhupiiri rikkumist ja teatas, et hävituslennukid tegid plaanipärast lendu. Varahommikuses teates väitis ministeerium, et lennukid järgisid rahvusvahelisi õhuruumi reegleid ega ületanud teiste riikide piire.

"Lennu ajal ei kaldunud Venemaa lennukid kõrvale kokkulepitud lennutrajektoorist ega rikkunud Eesti õhuruumi," vahendas Reuters Vene ministeeriumi väidet.

Juhtumit kommenteeris Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva ka USA president Donald Trump, kes ütles oma reedesel pressikonverentsil vastuseks ajakirjaniku küsimusele, et ei ole veel üksikasjadega kursis.

"Mulle ei meeldi see, mulle ei meeldi kui nii juhtub. See võib olla suur probleem," ütles ta ja lisas, et oskab sellest rohkem rääkida pärast seda, kui ta on detailidega kurssi viidud.

Riigikogu riigikaitsekomisjon ja väliskomisjon kogunevad laupäeval kaitseministeeriumis erakorraliseks istungiks, kutsutud on ka kaitseminister Hanno Pevkur ja välisminister Margus Tsahkna.

Vene hävitajad sisenesid reede hommikul Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi ning viibisid õhuruumis 12 minutit. Lennuvahenditel puudusid lennuplaanid ning transponderid oli välja lülitatud.

Lennukeid saatsid esmalt Soome hävitajad, millele liikusid vastu Itaalia hävitajad F-35, et eskortida piiririkkujad Eesti õhuruumist välja. Itaalia hävitajad saatsid Venemaa hävitajaid Kaliningradi oblasti piirkonnani.

Eesti valitsus taotles NATO artikkel nelja konsultatsioone. NATO pressiesindaja teatel koguneb Põhja-Atlandi Nõukogu juhtunu arutamiseks uue nädala alguses.