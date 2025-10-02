X!

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

NATO peasekretär Mark Rutte käis eelmise aasta oktoobris Tallinnas, kus kohtus peaminister Kristen Michaliga.
NATO peasekretär Mark Rutte käis eelmise aasta oktoobris Tallinnas, kus kohtus peaminister Kristen Michaliga. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Venemaa hiljutised õhuruumi rikkumised NATO idapoolsetes riikides on tekitanud alliansis vaidlusi sel teemal, kuidas neile vastata ning sellest annab tunnistust ka Eesti peaministri Kristen Michali ja NATO peasekretäri Mark Rutte vahel toimunud sõnasõda artikkel nelja protseduuri käivitamise üle, kirjutas USA väljaanne Fox News.

Rutte ja Michal pidasid üleeelmisel nädalal maha vaidluse, kui Eesti soovis alliansis korraldada artikkel nelja konsultatsioonid pärast seda, kui kolm Vene hävitajat 19. septembril Eesti õhuruumi rikkusid, teatas Fox News. Väljaanne viitab kolmele anonüümsust palunud Euroopa ametnikule, kelle sõnul leidis Rutte, et liiga sagedane artikkel nelja käivitamine lahjendab alliansi jõudu. Üks allikas väitis koguni, et Rutte tõstis Michaliga rääkides tema peale häält, kui leidis, et NATO peaks olema ettevaatlik liiga sagedase häire tõstmise suhtes.

Rutte leidis, et artikkel nelja käivitamine alati, kui Venemaa rikub mõne liitlase suveräänsust – kas droonide või hävitajatega õhupiiri ületades, küberrünnakuid korraldades või mõnel muul viisil – kaotab kiiresti selle meetme mõju.

NATO pressiesindaja kinnitas Fox Newsile Rutte ja Michali telefonivestlust ja lisas, et alliansi peasekretär toetas Eestit kogu protsessi vältel.

Ka Eesti valitsuse pressiesindaja Rasmus Ruuda ütles ERR-ile, et Michal ja Rutte rääkisid pärast Vene sõjalennukite toime pandud õhupiiririkkumist, mille käigus peasekretär väljendas Eestile toetust ja peaminister tänas NATO-t tegutsemise eest. "Peasekretäri hilisemad avalikud kommentaarid kinnitasid seda," märkis Ruuda.

Fox News meenutas, et enne Eesti palvet käivitada artikkel nelja protseduur oli nädalapäevad varem sama algatanud Poola, mille õhuruumi olid tunginud paarkümmend Vene drooni.

Fox News tõi välja, et alates NATO loomisest 1949. aastal on artikkel nelja protseduuri, mis näeb ette konsultatsioonide pidamist ennast ohustatuna tundva liitlase palvel, ainult üheksa korda.

Väljaanne tsiteerib samas ka Leedu parlamendiliiget ja endist NATO abipeasekretäri Giedrimas Jeglinskas, kes meenutas, et artikkel nelja protseduur on märku andmiseks, et allianss võtab toimunut tõsiselt. "Me võime käivitada artikkel nelja iga nädal, aga ma arvan, et see ainult nõrgendaks meid, kuna me ei suudaks tõeliselt vastata neile agressiooniaktidele, mida Venemaa korraldab meie vastu," tõdes Jeglinskas.  

Fox News märkis, et NATO hoiatus Venemaale pärast Eesti palvet oli siiski üsna otsekohene, teatades, et igale edasisele rikkumisele reageeritakse kõigi vajalike kaitsemeetmetega.

Eesti algatas artikkel nelja protseduuri NATO-s 19. septembril, kuna samal päeval sisenes ilma loata Eesti õhuruumi kolm Venemaa hävituslennukit MIG-31, mis viibisid Eesti õhuruumis ligi 12 minutit.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Fox News

