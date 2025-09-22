Tsahkna ÜRO-s: Venemaa valetas ja näitas taas oma tõelist palet

Välisminister Margus Tsahkna ütles esmaspäeval ÜRO julgeolekunõukogu kohtumisel, et Venemaa mitte üksnes ei rikkunud Eesti õhuruumi, vaid ka valetas selle kohta, näidates taas oma tõelist palet.

Tsahkna kutsus rahvusvahelist kogukonda üles avaldama Venemaale tugevat survet selleks, et lõppeks agressioon Ukraina vastu ning rahu ja julgeoleku ohustamine.

Välisministri sõnul oli esmaspäeval Eestile New Yorgis laialdane toetus, muu hulgas ühines Eesti avaldusega 50 riiki ja Euroopa Liit.

"19. septembril sisenes kolm relvastatud Venemaa hävitajat MiG-31 tahtlikult Eesti õhuruumi. Kuigi see oli juba neljas Venemaa toime pandud Eesti õhuruumi rikkumine sel aastal, leidis seekordne rikkumine aset sügavamal meie territooriumil, kestis kauem, toimus korraga kolme relvastatud lennukiga ning vaid mõne lennuminuti kaugusel meie pealinnast Tallinnast. Vene hävitajad viibisid Eesti õhuruumis kokku 12 minutit, tungides 10 kilomeetri sügavusele ja läbides meie suveräänsel territooriumil peaaegu 100 kilomeetrit. Olenemata sellest, mida väidab Venemaa, on need karmid ja kindlatel tõenditel põhinevad faktid," ütles välisminister Tsahkna.

Ta näitas ÜRO julgeolekunõukogu kohtumisel selle kohta ka tõendeid.

Välisministri sõnul rikkus Venemaa – ÜRO julgeolekunõukogu alaline liige – sellega jultunult ja hoolimatult Eesti suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, ÜRO põhikirja ja rahvusvahelist õigust.

"Oleme täna siin ÜRO julgeolekunõukogus, sest Eesti õhupiiri rikkumine ei ole üksnes meie, vaid kogu rahvusvahelise kogukonna mure. See on osa laiemast Venemaa tegutsemismustrist, mille osaks on neljandat aastat vältav agressioonisõda Ukraina vastu ja NATO liikmesriikide piiride rikkumine," ütles Tsahkna.

"Venemaa ohtlikku käitumist ei saa ega tohi taluda, sest see õõnestaks tõsiselt mitte ainult ÜRO põhikirja ja rahvusvahelist õigust, vaid looks ka äärmiselt ohtliku pretsedendi, julgustades edasist agressiooni, suurendades piirkondlikke ja globaalseid pingeid ning seades kokkuvõttes ohtu rahu ja julgeoleku kogu maailmas," rõhutas Tsahkna.

"Kutsun Venemaa Föderatsiooni veel kord selgelt ja jõuliselt üles viivitamatult lõpetama agressioonisõda suveräänse Ukraina vastu, järgima ÜRO põhikirjas sätestatud kohustusi ja lõpetama kõik provokatsioonid ja ähvardused oma naabrite suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu," sõnas välisminister.