X!

Tsahkna ÜRO-s: Venemaa valetas ja näitas taas oma tõelist palet

Välismaa
Välisminister Margus Tsahkna kõneles esmaspäeva õhtul ÜRO julgeolekunõukogus Eesti õhuruumi rikkumisest
Välisminister Margus Tsahkna kõneles esmaspäeva õhtul ÜRO julgeolekunõukogus Eesti õhuruumi rikkumisest Autor/allikas: UN Photo/Laura Jarriel
Välismaa

Välisminister Margus Tsahkna ütles esmaspäeval ÜRO julgeolekunõukogu kohtumisel, et Venemaa mitte üksnes ei rikkunud Eesti õhuruumi, vaid ka valetas selle kohta, näidates taas oma tõelist palet.

Tsahkna kutsus rahvusvahelist kogukonda üles avaldama Venemaale tugevat survet selleks, et lõppeks agressioon Ukraina vastu ning rahu ja julgeoleku ohustamine.

Välisministri sõnul oli esmaspäeval Eestile New Yorgis laialdane toetus, muu hulgas ühines Eesti avaldusega 50 riiki ja Euroopa Liit.

"19. septembril sisenes kolm relvastatud Venemaa hävitajat MiG-31 tahtlikult Eesti õhuruumi. Kuigi see oli juba neljas Venemaa toime pandud Eesti õhuruumi rikkumine sel aastal, leidis seekordne rikkumine aset sügavamal meie territooriumil, kestis kauem, toimus korraga kolme relvastatud lennukiga ning vaid mõne lennuminuti kaugusel meie pealinnast Tallinnast. Vene hävitajad viibisid Eesti õhuruumis kokku 12 minutit, tungides 10 kilomeetri sügavusele ja läbides meie suveräänsel territooriumil peaaegu 100 kilomeetrit. Olenemata sellest, mida väidab Venemaa, on need karmid ja kindlatel tõenditel põhinevad faktid," ütles välisminister Tsahkna.

Ta näitas ÜRO julgeolekunõukogu kohtumisel selle kohta ka tõendeid.

Välisministri sõnul rikkus Venemaa – ÜRO julgeolekunõukogu alaline liige – sellega jultunult ja hoolimatult Eesti suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, ÜRO põhikirja ja rahvusvahelist õigust.

"Oleme täna siin ÜRO julgeolekunõukogus, sest Eesti õhupiiri rikkumine ei ole üksnes meie, vaid kogu rahvusvahelise kogukonna mure. See on osa laiemast Venemaa tegutsemismustrist, mille osaks on neljandat aastat vältav agressioonisõda Ukraina vastu ja NATO liikmesriikide piiride rikkumine," ütles Tsahkna.

"Venemaa ohtlikku käitumist ei saa ega tohi taluda, sest see õõnestaks tõsiselt mitte ainult ÜRO põhikirja ja rahvusvahelist õigust, vaid looks ka äärmiselt ohtliku pretsedendi, julgustades edasist agressiooni, suurendades piirkondlikke ja globaalseid pingeid ning seades kokkuvõttes ohtu rahu ja julgeoleku kogu maailmas," rõhutas Tsahkna.

"Kutsun Venemaa Föderatsiooni veel kord selgelt ja jõuliselt üles viivitamatult lõpetama agressioonisõda suveräänse Ukraina vastu, järgima ÜRO põhikirjas sätestatud kohustusi ja lõpetama kõik provokatsioonid ja ähvardused oma naabrite suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu," sõnas välisminister.

Toimetaja: Karl Kivil

Samal teemal

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:12

Valimisprogrammides räägivad kõik erakonnad majanduse arendamise võimalustest

21:00

Itaalias puhkesid Palestiina-meelsed meeleavaldused

20:56

Lajal pidi Challengeri turniiri avamatšis omajagu vaeva nägema

20:31

Tsahkna ÜRO-s: Venemaa valetas ja näitas taas oma tõelist palet

20:27

Tallinnas avati 19 mobiiliorienteerumise rada

20:03

Super Bowli võitja tuli suurest kaotusseisust edukalt välja

19:48

Viipekeelsed uudised

19:36

Raieste koduklubi pääses Meistrite liigas otsustavasse mängu

19:24

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

19:11

Naiste hokiliigas võidutsesid HC Everest ja HK Säde

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:24

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

21.09

NATO hävitajad tõusid Läänemere kohal õhku Vene luurelennuki tõttu

21.09

Trump: kaitsen Balti riike Venemaa eest

13:33

Kreml süüdistab Eestit õhuruumi rikkumise kohta valetamises

15:34

Ida-Virumaal Pühajõel kukkus alla väikelennuk Uuendatud

10:35

ISW: Venemaa loob sõjapidamise kõrval sõdurite strateegilist reservi

16:30

Kütus kallines tanklates järsult

21.09

Tallinnast Narva sõitnud reisirongiga juhtus õnnelik õnnetus Uuendatud

07:05

Charlie Kirki mälestusteenistusel osalesid ka Trump ja JD Vance

13:03

Otse kell 16.50: Eesti õhupiiri rikkumise küsimus ÜRO julgeolekunõukogus

ilmateade

loe: sport

20:56

Lajal pidi Challengeri turniiri avamatšis omajagu vaeva nägema

20:27

Tallinnas avati 19 mobiiliorienteerumise rada

20:03

Super Bowli võitja tuli suurest kaotusseisust edukalt välja

19:36

Raieste koduklubi pääses Meistrite liigas otsustavasse mängu

loe: kultuur

19:00

Vanemuise uues lavastuses jutustab Nikolai Triik Konrad Mäe lugu

18:52

Olari Elts: nüüd on riigi kord

17:23

Kaarel B. Väljamäe avaldas luulekogu "Tumeruuge tuisukuu"

17:17

Eesti keeles ilmusid Gerald Durrelli memuaarid "Mina ise ja muud loomad"

loe: eeter

17:08

ETV2 esitleb Matsalu loodusfilmide festivali pärleid

16:31

Riina Hein: oma saatuse eest ei pääse

16:23

Laura Võigemast: ma ei väsi inimestest, kes tunnevad huvi maailma vastu

13:49

Haide Männamäe: Emma sündi ootasime seitse aastat

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (22.09.2025 18:00:00)

17:35

Pärnu rannahoone omanik soovib selle kõrvale ehitada spaahotelli

17:25

Kaspar Oja: riik peaks uurima, kuidas tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas kulude kasvu peatada

15:35

Euroopa Liidu ohtlike võõrliikide nimekirja lisandusid ka Eestis tuntud pargitatar, mink ja kanada kobras

15:25

Spordiürituste korraldajad otsivad paisuva eelarve tingimustes toetajaid

15:20

Raadiouudised (22.09.2025 15:00:00)

12:20

Välisteenistust ega välisesindusi uus eelarve koomale ei tõmba

12:20

Raadiouudised (22.09.2025 12:00:00)

10:10

Macron survestab Euroopat Vene energia importi lõpetama

10:05

Eestis on kuus kriisihooldusperet, aga vaja oleks rohkem, sest sünniperedest eraldatud laste arv kasvab

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo