X!

Paunvere väljanäitusel sai imetleda ka 40-kilost kõrvitsat

Eesti
40-kilone kõrvits Paunvere väljanäitusel.
40-kilone kõrvits Paunvere väljanäitusel. Autor/allikas: ERR
Eesti

Palamusel suurel Paunvere väljanäitusel said inimesed laupäeval laadamelu keskel imetleda ka toredate viguritega köögivilju, uhkeid daaliavanne ja laste poolt meisterdatud aia-ning loodussaadustest eksponaate.

Nii nagu laatadel ikka müüdi ka Paunvere suurel väljanäitusel ja laadal kõike – ilusatest unistustest saunade- ja elumajadeni välja. Ostu- ja müügitehingute kõrval pälvis tähelepanu siiski ka nunnunäitus, huvitavate loodus- ja loovuse viljadega

Enim oligi nunnunäitusel eksponaate lastelt, eriti kohalikelt lasteaiarühmadelt

"Algselt mul oli lihtne idee, et kõrvitsamehike, et paneme silmad ja suu, võib-olla samblast juuksed ka pähe. Aga see ongi tore, et anda lastele materjalid ja laste loovus iseenesest hakkas tööle ja tavalisest kõrvitsamehikesest sai hoopis elevant," rääkis Palamuse lasteaia Kaarepere rühma õpetaja Mirjam.

Tundus, et ka kõige nõudlikum osa publikust hindas väljapanekul kastist välja lähenemisi. Nii jäi Lisettele ja Tanelile enim silma eksponaat "Koolibuss"

Kõige kõrgemaks vaatamisväärsuseks oli näitusel aga nelja meetri kõrgune päevalill, mis pärit sealtsamast Palamuselt Tootsi peenralt. Kõige kaugem vaatamisväärsus – 40 kilogrammi kaaluv kõrvits – pärines aga Türi linnast. Kusjuures kõrvitsa omanik kasvatas oma aias seesuguseid köögivilju tänavu teist korda elus

"Tahtsin näidata kõigile, kui ilus ta on. Mõni kõrvits on teinekord keeruka kujuga, aga tema on väga kaunis nagu modellkõrvits. Kompostihunniku peal, see  on seal kasvatatud, ei mingeid väetisi, ikka enda hool ja armastus. Palju paisid, sellepärast ta ongi selline lapik, palju juua, mõni musi ka ja kõik," rääkis hiigelkõrvitsa omanik Annika.

Suur Paunvere väljanäitus ja laat Palamusel toimus tänavu 26. korda.

Toimetaja: Marko Tooming

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:30

Viipekeelsed uudised

21:21

Paunvere väljanäitusel sai imetleda ka 40-kilost kõrvitsat

21:15

Üle Eesti peeti taas metsarahvapäeva

21:15

Pühapäev tuleb suviselt soe, seejärel hakkab ilm jahenema

21:12

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse Uuendatud

20:50

Werder kaotas koduväljakul, Kane säras kübaratrikiga

20:40

Laupäeval peeti üle Eesti Metsarahvapäeva

20:40

Tuberkuloosihaigeid on Eestis vähe, kuid mure on ravimiresistentsusega

20:40

Kehv turbahooaeg võib tõsta köögivilja hinda

20:31

Soome kaitseväe juhataja Venemaa hävitajatest: see oli test

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.09

Kolm Venemaa hävitajat rikkus Eesti õhuruumi Uuendatud

16:26

ÖÖSEL OTSE | Erm alustab teist päeva viiendana, Garland ja Skotheim tugevad Uuendatud

19.09

Michal: hävitajate alla laskmiseks on omad parameetrid

07:03

Venemaa eitas Eesti õhuruumi rikkumist

19.09

Vene hävitajad lendasid madalalt Poola naftaplatvormi kohal

12:57

Kaitsevägi avaldas joonise õhuruumi rikkunud lennukite liikumistrajektooriga

19:52

Ukraina tabas Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

19.09

Reinsalu soovib õhupiiri rikkumise vastuseks maismaapiiri sulgemist

19.09

Maksumuudatustest võidavad suurema sissetulekuga inimesed

ilmateade

loe: sport

21:12

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse Uuendatud

20:50

Werder kaotas koduväljakul, Kane säras kübaratrikiga

20:23

Viljandi HC alustas Balti liigat kaotusega

19:46

Flora võitis Sappineni hilisest väravast Tammekat

loe: kultuur

16:07

Arvustus. "Saal biennaal" – isikliku ja kollektiivse piirimail

14:03

Olari Elts ERSO palkadest: me ei tule enam toime

13:58

Terminaatori tehnik: olen tuhande inimese ees lavaletungijaga maadelnud

13:18

Brigitta Davidjants ja Marju Raju: rõõm koorilaulust

loe: eeter

11:41

Vaiko Eplik: Koera "Pure" on minu plaatidest esimene, mille üle olen siiani uhke

10:43

Stefan uuest singlist: panin selle sisse värske armumise emotsiooni

10:13

"Rahamaast" saab seriaal

19.09

"Terevisiooni" nädala hoidis: Inge aprikoosi-kõrvitsapüree

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (20.09.2025 18:00:00)

19.09

Päevakaja (19.09.2025 18:00:00)

19.09

Narvas avati Kanada ettevõtte magnetitehas

19.09

Robotiseerimine kõigile mööblitootjatele ei sobi

19.09

Raadiouudised (19.09.2025 15:00:00)

19.09

Kaasik: riik peab lähiaastail kulusid miljardi euro jagu vähendama

19.09

Tallinn lükkab Liivalaia tänava uuendamisprojekti tutvustamise edasi

19.09

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

19.09

Raadiouudised (19.09.2025 12:00:00)

19.09

Laupäev tuleb hoovihmadega

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo