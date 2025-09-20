Paunvere väljanäitusel sai imetleda ka 40-kilost kõrvitsat

Nii nagu laatadel ikka müüdi ka Paunvere suurel väljanäitusel ja laadal kõike – ilusatest unistustest saunade- ja elumajadeni välja. Ostu- ja müügitehingute kõrval pälvis tähelepanu siiski ka nunnunäitus, huvitavate loodus- ja loovuse viljadega

Enim oligi nunnunäitusel eksponaate lastelt, eriti kohalikelt lasteaiarühmadelt

"Algselt mul oli lihtne idee, et kõrvitsamehike, et paneme silmad ja suu, võib-olla samblast juuksed ka pähe. Aga see ongi tore, et anda lastele materjalid ja laste loovus iseenesest hakkas tööle ja tavalisest kõrvitsamehikesest sai hoopis elevant," rääkis Palamuse lasteaia Kaarepere rühma õpetaja Mirjam.

Tundus, et ka kõige nõudlikum osa publikust hindas väljapanekul kastist välja lähenemisi. Nii jäi Lisettele ja Tanelile enim silma eksponaat "Koolibuss"

Kõige kõrgemaks vaatamisväärsuseks oli näitusel aga nelja meetri kõrgune päevalill, mis pärit sealtsamast Palamuselt Tootsi peenralt. Kõige kaugem vaatamisväärsus – 40 kilogrammi kaaluv kõrvits – pärines aga Türi linnast. Kusjuures kõrvitsa omanik kasvatas oma aias seesuguseid köögivilju tänavu teist korda elus

"Tahtsin näidata kõigile, kui ilus ta on. Mõni kõrvits on teinekord keeruka kujuga, aga tema on väga kaunis nagu modellkõrvits. Kompostihunniku peal, see on seal kasvatatud, ei mingeid väetisi, ikka enda hool ja armastus. Palju paisid, sellepärast ta ongi selline lapik, palju juua, mõni musi ka ja kõik," rääkis hiigelkõrvitsa omanik Annika.

Suur Paunvere väljanäitus ja laat Palamusel toimus tänavu 26. korda.