Pühapäev tuleb suviselt soe, seejärel hakkab ilm jahenema

Pühapäeval jõuab Põhjamerelt Skandinaaviasse uus sajune madalrõhkkond, mis seal süveneb ja paisutab oma servas meilgi tuule tugevaks. Sadu aga veel meieni ei jõua ja saame veel nautida suviselt soojemat õhku.

Öö vastu pühapäeva tuleb muutliku pilvisusega. Mõnel pool on udu ja sajab uduvihma. Puhub edela- ja lõunatuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 16 kraadi.

Hommik on pilves ja üksikute selgimistega. Peamiselt Põhja-Eestis sajab mitmel pool hoovihma ja paiguti veel udutab. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul ning sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Ennelõunal pilvisus hõreneb ja hoovihma sajab vaid üksikutes kohtades. Edela- ja lõunatuul pisut tugevneb, puhudes saartel ja läänerannikul 10 kuni 15, iiliti 20 meetrit sekundis. Veel on soe, õhutemperatuur on 20 kuni 24, rannikul kohati kuni 17 kraadi.

Ilm kisub järgmisel nädalal järk-järgult jahedamaks. Kui esmaspäeval on öine keskmine õhutemperatuur 13 kraadi, siis neljapäevaks langeb kõigest neljale kraadile. Ja kui päeva keskmine õhusoe on esmaspäeval veel 16 kraadi, siis kolmapäeval 11, neljapäev tuleb taas mõned kraadid soojem.

Ja nagu sügisele kohane, vihmast me ei pääse. Nädala alguses on hoovihmasid kohati, kolmapäeval sajab mitmel pool ning neljapäev peaks tulema vahelduseks kuivem.