Trump: kaitsen Balti riike Venemaa eest

USA president Donald Trump lubas pühapäeval USA ajakirjandusele, et kaitseb Balti riike ja Poolat Venemaa eest. Pikemalt Trump Balti riikide teemal ei peatunud. Varem on ta vene hävitajate Eesti õhuruumi rikkumise kohta öelnud, et see intsident talle ei meeldi.