Trump: kaitsen Balti riike Venemaa eest

Donald Trump pühapäeval
Donald Trump pühapäeval Autor/allikas: SCANPIX/Mandel NGAN / AFP
Välismaa

USA president Donald Trump lubas pühapäeval USA ajakirjandusele, et kaitseb Balti riike ja Poolat Venemaa eest. Pikemalt Trump Balti riikide teemal ei peatunud. Varem on ta vene hävitajate Eesti õhuruumi rikkumise kohta öelnud, et see intsident talle ei meeldi.

"Kas te kaitsete Poolat ja Balti riike Venemaa eest?" küsis pühapäeval USA ajakirjanik.

"Jah, ma kaitsen. Ma teen seda," sõnas Trump.

Trump rääkis ajakirjanikega pühapäeval enne siirdumist paremkonservatiivide eestkõneleja Charlie Kirki matustele Arizonas.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

