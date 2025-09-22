Lääneliitlased mõistsid ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa tegevuse hukka

X!

Esmaspäeval toimus seoses Venemaa reedese Eesti õhupiiri rikkumisega ÜRO julgeolekunõukogu erakorraline kohtumine. Lääneliitlased mõistsid Venemaa tegevuse hukka.

Kõigepealt avaldas Eestile toetust Taani välisminister  Lars Løkke Rasmussen. 

"Ma mõistan hukka Venemaa viimase Eesti suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse rikkumise. Meie toetus Eestile on vankumatu," ütles Rasmussen.

Ta kritiseeris Venemaa provokatsioone, mille eesmärk on tema sõnul hirmutada riike, et nad lõpetaksid Ukraina toetamise. 

"Venemaa tunneb selgelt, et ta võib karistamatult tegutseda Ukrainas, Läänemerel, Mustal merel, kogu Ida-Euroopas. Taani ja tema liitlased ei lase end Venemaal provotseerida. Oleme seda mänguplaani näinud enne Gruusia sissetungi, Krimmi annekteerimist, Donbassi sissetungi ja Ukraina täiemahulist sissetungi. Seetõttu ütleme täna Venemaa Föderatsioonile: astuge samm tagasi, astuge tagasi. Valige teine ​​tee. Me ei luba Euroopa julgeolekuarhitektuuri lagunemist," rääkis Rasmussen. 

Ka Suurbritannia välisminister Yvette Cooper avaldas Eestile toetust. Ta mõistis Venemaa provokatsiooni hukka. 

"Oleme valmis astuma kõiki vajalikke samme NATO õhuruumi ja territooriumi kaitsmiseks," rääkis  Cooper. 

"Venemaa imperialistlik sõjaõhutamine on oht rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule," lisas Cooper. 

Ka Prantsusmaa ja Saksamaa mõistsid Venemaa tegevuse hukka ning avaldasid Eestile toetust. 

USA suursaadik ÜRO juures Mike Waltz lubas, et USA kaitseb iga tolli NATO territooriumist. 

Ta kutsus Venemaad üles lõpetama sõda Ukrainas ja peatama tegevused, mis võivad ohustada selle eskaleerumist laiemaks konfliktiks

"USA ja meie liitlased kaitsevad iga tolli NATO territooriumist. Venemaa peab sellise ohtliku käitumise kiiresti lõpetama," ütles Waltz. 

Waltz tõi välja, et Venemaa kas tahab olukorda eskaleerida või puudub neil kontroll nende üle, kes kasutavad hävituslennukeid ja droone. Ta kutsus Venemaad üles austama oma naabrite suveräänsust ning lõpetama nende õhuruumi rikkumise.

Poola välisminister Radosław Sikorski saatis Venemaale otsekohese hoiatuse. 

"Mul on Vene valitsusele vaid üks palve, kui mõni teine rakett või lennuk siseneb meie õhuruumi ilma loata, tahtlikult või kogemata, ja see lastakse alla ning vrakk kukub NATO alale, siis palun ärge tulge siia selle üle vinguma. Teid on hoiatatud," märkis Sikorski.

Hiina esindaja rääkis "praeguse Euroopa julgeolekuolukorra keerulisest ja tundlikust olemusest." Hiina esindaja seletas, et Ukraina kriisile tuleb leida kiiresti poliitiline lahendus. Ajaleht The Guardian kirjutab, et Venemaa hukkamõistu Hiina esindaja kõnes ei olnud. 

Venemaa ÜRO suursaadiku asetäitja Dmitri Poljanski süüdistas Euroopat Venemaa vihkamises. Ta kordas Kremli varasemaid jutupunkte ning eitas Eesti õhuruumi rikkumist. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Guardian

