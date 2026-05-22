Põhja- ja Baltimaad mõistsid hukka Venemaa desinformatsioonikampaania

NATO lipp. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Põhja- ja Baltimaade välisministrid tegid reedel ühisavalduse, milles mõistsid teravalt hukka Venemaa ja Valgevene desinformatsioonikampaania ja valeväited seoses õhuruumi rikkumistega Põhja- ja Baltimaade piirkonnas.

Avalduses mõistsid välisministrid karmilt hukka Venemaa ähvardused kasutada jõudu Läti ja teiste piirkonna riikide vastu ning rõhutasid, et NATO õhuruumi sisenenud droonidega seotud juhtumid on Venemaa ebaseadusliku Ukraina-vastase agressioonisõja otsene tagajärg.

Põhja- ja Baltimaad kinnitasid, et nad ei ole oma õhuruumi ja territooriumit lubanud kasutada rünnakuteks Venemaa sihtmärkide vastu.

Avalduses seisab, et Venemaa püüab juhtida tähelepanu kõrvale sõjalt Ukrainas ning hirmutada NATO liitlasi, kuid see ei õnnestu ning selline tegevus peab viivitamatult lõppema.

Põhja- ja Baltimaade välisministrid kinnitasid jätkuvat poliitilist, diplomaatilist, sõjalist ja rahalist toetust Ukrainale, et saavutada õiglane ja kestev rahu kooskõlas ÜRO põhikirja põhimõtetega.

Avalduses rõhutati ka Ukraina õigust enesekaitsele vastavalt ÜRO põhikirja artiklile 51. NATO liitlastena kinnitasid riigid oma ühtsust alliansi territooriumi ja õhuruumi kaitsmisel ning pühendumust kollektiivkaitsele vastavalt NATO artiklile 5.

Avalduse kinnitasid Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi välisministrid.

