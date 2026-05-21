Baltimaade presidendid: lükkame kategooriliselt tagasi Venemaa valeinfokampaania

Balti riikide presidendid. Autor/allikas: Raigo Pajula/Vabariigi Presidendi Kantselei
Kolme Balti riigi presidendid tegid ühisavalduse, kus mõistsid karmilt hukka Venemaal ja Valgevenest saabunud lennuvahendite piiririkkumised ning Venemaa valeinfokampaania.

Alar Karis, Edgars Rinkēvičs ja Gitanas Nausėda arutasid hiljutisi Balti riikide õhuruumi rikkumisi, mille tulemusel ületasid Venemaalt ja Valgevenest saabunud mehitamata lennuvahendid Balti riikide piire, ühtlasi rikkudes ka NATO idatiiva ning Euroopa Liidu välispiiri.

"Mõistame sellised rikkumised kõige karmimalt hukka ja lükkame kategooriliselt tagasi Venemaa Föderatsiooni jätkuva desinformatsioonikampaania meie riikide vastu. Vastutustundlike NATO liitlastena ei ole Balti riigid kunagi lubanud kasutada oma territooriumi ega õhuruumi droonirünnakuteks Venemaal asuvate sihtmärkide vastu.
Samuti lükkame tagasi ja mõistame täielikult hukka Venemaa Läti-suunalised ähvardused, mis kõlasid ÜRO julgeolekunõukogu 19. mai istungil," märkisid kolm presidenti ühisavalduses.

Presidendid lisasid, et alusetuid süüdistusi levitades püüab Venemaa juhtida rahvusvahelise üldsuse tähelepanu kõrvale oma ebaseaduslikult Ukraina-vastaselt agressioonisõjalt ja Ukraina ÜRO põhikirja artikkel 51 põhinevalt õiguselt enesekaitsele.

"Balti riigid on Ukrainaga jätkuvalt solidaarsed. Kinnitame üle, et usaldame NATO-t, kollektiivkaitset ja atlandiülest ühtsust. Rõhutame vajadust säilitada tugev ja usutav heidutus- ja kaitsehoiak, muu hulgas kestlike kaitseinvesteeringute ning koormajagamise kaudu," seisis avalduses.

Avalduses märgiti, et suveräänsete riikide ja NATO liikmetena kinnitavad kolm Balti riiki oma vankumatut valmisolekut kaitsta enda õhuruumi ning piire.

"Meie prioriteediks on investeerida õhukaitsevõimesse. Selles kontekstis rõhutame NATO turbeoperatsioonide Eastern Sentry ja Baltic Sentry olulisust, avaldame tänu NATO liitlastele Balti õhuruumi valvamise ja selle elluviimise toetamise eest ning kutsume liitlasi tugevdama oma kohalolu täiendavate sõjaliste võimetega," öeldi ühisavalduses.

Avalduses lisati , et vajalik on jätkata koostööd ning viia õigel ajal ellu projektid nagu Balti kaitseliin ja Euroopa Liidu idatiiva kaitsekoostöö algatus Eastern Flank Watch.
"Rõhutame, et kaitsevõime tugevdamine NATO idatiival on jätkuvalt prioriteetne, eriti usaldusväärse ja jõulise õhukaitsega. Seetõttu peame oluliseks liikuda õhuturbelt õhukaitsele ning suurendada liitlaste senist kohalolekut meie riikides droonitõrjevõimekusega," ütlesid presidendid.

"Kutsume taas Venemaa Föderatsiooni üles lõpetama agressioonisõda Ukraina vastu ning nõustuma viivitamatu, täieliku ja tingimusteta relvarahuga. See oleks esimene samm, mis viiks ÜRO põhikirja ning selle põhimõtetega kooskõlas oleva õiglase ja kestva rahuni," lisati avalduses.

Toimetaja: Marko Tooming

