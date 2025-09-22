Pärnu rannahoone omanik soovib selle kõrvale ehitada spaahotelli

Pärnu rannahoonet omav ettevõte Transcom soovib hoone korrastada ning rajada selle kõrvale spaahotell. Pärnu linna nõue on, et legendaarne muinsuskaitsealune rannahoone säiliks algupärasel kujul ja et omaniku uus planeeritav spaahotell sellest kõrgem ei tuleks. Samuti peab rannapromenaad kõigile avatuks jääma.

Olev Siinmaa projekteeritud Pärnu rannahoone koos seenrõduga on kindlasti Pärnu üks maamärk. Hoonestusõigust omav ettevõte Transcom tahab rannahoone korda teha, selle kõrval asuva müügikioskite osa lammutada ja asemele ehitada spaahotelli.

"Sellel alal kehtib üks vana detailplaneering, mida nüüd siis soovitakse realiseerida ja selle planeeringu järgi soovitakse ajalooline rannarestorani hoone nii-öelda säilitada ja selle juurde ehitada n-ö kaasaegne maht, kuhu on võimalik siis paigutada spaa- ja hotellikompleks," sõnas Pärnu linnaarhitekt Siim Orav.

"Hetkeseisuga on kinnistutele Rannapuiestee 3 ja 3a ehk Pärnu rannas paiknev rannahoone ja selle kõrval asuv kinnistu, kus on hetkel müügipaviljonid ja avalik tualett, on välja kuulutatud arhitektuurikonkurss. Majutus oleks valdavas osas uushoonestuses ja rannahoone oleks hotelli vastuvõtt, aga jääks ka selliseks üleüldiseks randa teenindavaks toitlustuskohaks," lausus AS Transcom juhatuse liige Kaspar Kokk.

Praegu tegutseb rannahoones vaid suviti töötav ööklubi Sunset, kuid Koka sõnul oleksid hotell ja restoran avatud aastaringselt. Kuna tegemist on olulise ja väärika kohaga, nõudis linn avalikku arhitektuurikonkurssi.

"Loomulikult Siinma projekteeritud rannahoone peab sellisel kujul ja mahus säilima ja linna nõue on, et see maja pargis põhimõte oleks ikkagi säilitatud. Kõik need uued mahud, mis siia juurde on lubatud ehitada, peavad olema samas mahus või madalamad selle olemasoleva hoonega ehk kuni kaks korrust ja umbes kümme meetrit kõrged mahud, et siia ei saa rajada midagi suurt ja kõrget. Lahenduse puhul on väga oluline linna vaates ka see, et kõik see mere ja selle hoone vahel olev promenaadiala jääks kõigile avalikult kasutatavaks," sõnas Orav.

Kaspar Koka sõnul selgub arhitektuurikonkursi võidutöö ilmselt veebruaris ja siis otsustatakse, kas ja kuidas projektiga edasi liigutakse.

"Lõpuks see lahendus peab olema selline, et ta on ehituslikult mõistlik ja ta on opereerimise mõttes efektiivne," lisas Kokk.