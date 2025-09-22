X!

Pärnu rannahoone omanik soovib selle kõrvale ehitada spaahotelli

Eesti
Pärnu rannahoone (1938-1939), arhitekt Olev Siinmaa
Pärnu rannahoone (1938-1939), arhitekt Olev Siinmaa Autor/allikas: Arhitektuurimuuseum
Eesti

Pärnu rannahoonet omav ettevõte Transcom soovib hoone korrastada ning rajada selle kõrvale spaahotell. Pärnu linna nõue on, et legendaarne muinsuskaitsealune rannahoone säiliks algupärasel kujul ja et omaniku uus planeeritav spaahotell sellest kõrgem ei tuleks. Samuti peab rannapromenaad kõigile avatuks jääma.

Olev Siinmaa projekteeritud Pärnu rannahoone koos seenrõduga on kindlasti Pärnu üks maamärk. Hoonestusõigust omav ettevõte Transcom tahab rannahoone korda teha, selle kõrval asuva müügikioskite osa lammutada ja asemele ehitada spaahotelli.

"Sellel alal kehtib üks vana detailplaneering, mida nüüd siis soovitakse realiseerida ja selle planeeringu järgi soovitakse ajalooline rannarestorani hoone nii-öelda säilitada ja selle juurde ehitada n-ö kaasaegne maht, kuhu on võimalik siis paigutada spaa- ja hotellikompleks," sõnas Pärnu linnaarhitekt Siim Orav.

"Hetkeseisuga on kinnistutele Rannapuiestee 3 ja 3a ehk Pärnu rannas paiknev rannahoone ja selle kõrval asuv kinnistu, kus on hetkel müügipaviljonid ja avalik tualett, on välja kuulutatud arhitektuurikonkurss. Majutus oleks valdavas osas uushoonestuses ja rannahoone oleks hotelli vastuvõtt, aga jääks ka selliseks üleüldiseks randa teenindavaks toitlustuskohaks," lausus AS Transcom juhatuse liige Kaspar Kokk.

Praegu tegutseb rannahoones vaid suviti töötav ööklubi Sunset, kuid Koka sõnul oleksid hotell ja restoran avatud aastaringselt. Kuna tegemist on olulise ja väärika kohaga, nõudis linn avalikku arhitektuurikonkurssi.

"Loomulikult Siinma projekteeritud rannahoone peab sellisel kujul ja mahus säilima ja linna nõue on, et see maja pargis põhimõte oleks ikkagi säilitatud. Kõik need uued mahud, mis siia juurde on lubatud ehitada, peavad olema samas mahus või madalamad selle olemasoleva hoonega ehk kuni kaks korrust ja umbes kümme meetrit kõrged mahud, et siia ei saa rajada midagi suurt ja kõrget. Lahenduse puhul on väga oluline linna vaates ka see, et kõik see mere ja selle hoone vahel olev promenaadiala jääks kõigile avalikult kasutatavaks," sõnas Orav.

Kaspar Koka sõnul selgub arhitektuurikonkursi võidutöö ilmselt veebruaris ja siis otsustatakse, kas ja kuidas projektiga edasi liigutakse.

"Lõpuks see lahendus peab olema selline, et ta on ehituslikult mõistlik ja ta on opereerimise mõttes efektiivne," lisas Kokk.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:11

Naiste hokiliigas võidutsesid HC Everest ja HK Säde

19:00

Vanemuise uues lavastuses jutustab Nikolai Triik Konrad Mäe lugu

18:52

Olari Elts: nüüd on riigi kord

18:51

Riiast Eesti piirini kulgeva Rail Balticu trassi rahastusmudel ei ole veel selgunud

18:45

Lääneliitlased mõistsid ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa tegevuse hukka Uuendatud

18:44

Ebras pälvis MM-il 15. koha, Sander ei jäänud kaugele

18:40

Päevakaja (22.09.2025 18:00:00)

18:39

Eesti soovib Euroopa Komisjoniga LULUCF kliimaeesmärke arutada

18:37

Pärnu rannahoone omanik soovib selle kõrvale ehitada spaahotelli

18:35

Omavalitsused on vastu riigi plaanile liita sotsiaal- ja tervishoiusektorid

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.09

Trump: kaitsen Balti riike Venemaa eest

11:04

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

21.09

NATO hävitajad tõusid Läänemere kohal õhku Vene luurelennuki tõttu

13:33

Kreml süüdistab Eestit õhuruumi rikkumise kohta valetamises

15:34

Ida-Virumaal Pühajõel kukkus alla väikelennuk Uuendatud

21.09

Tallinnast Narva sõitnud reisirongiga juhtus õnnelik õnnetus Uuendatud

10:35

ISW: Venemaa loob sõjapidamise kõrval sõdurite strateegilist reservi

21.09

Uued kanged sünteetilised opioidid põhjustavad Eestis narkosurmi

07:05

Charlie Kirki mälestusteenistusel osalesid ka Trump ja JD Vance

21.09

Hispaania teetigu ei sobi hästi komposti ega biogaasijaama

ilmateade

loe: sport

19:11

Naiste hokiliigas võidutsesid HC Everest ja HK Säde

18:44

Ebras pälvis MM-il 15. koha, Sander ei jäänud kaugele

18:19

Harry Styles tegi Berliini maratonil muljetavaldava tulemuse

17:52

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

loe: kultuur

19:00

Vanemuise uues lavastuses jutustab Nikolai Triik Konrad Mäe lugu

18:52

Olari Elts: nüüd on riigi kord

17:23

Kaarel B. Väljamäe avaldas luulekogu "Tumeruuge tuisukuu"

17:17

Eesti keeles ilmusid Gerald Durrelli memuaarid "Mina ise ja muud loomad"

loe: eeter

17:08

ETV2 esitleb Matsalu loodusfilmide festivali pärleid

16:31

Riina Hein: oma saatuse eest ei pääse

16:23

Laura Võigemast: ma ei väsi inimestest, kes tunnevad huvi maailma vastu

13:49

Haide Männamäe: Emma sündi ootasime seitse aastat

Raadiouudised

17:35

Pärnu rannahoone omanik soovib selle kõrvale ehitada spaahotelli

17:25

Kaspar Oja: riik peaks uurima, kuidas tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas kulude kasvu peatada

15:35

Euroopa Liidu ohtlike võõrliikide nimekirja lisandusid ka Eestis tuntud pargitatar, mink ja kanada kobras

15:25

Spordiürituste korraldajad otsivad paisuva eelarve tingimustes toetajaid

15:20

Raadiouudised (22.09.2025 15:00:00)

12:20

Välisteenistust ega välisesindusi uus eelarve koomale ei tõmba

12:20

Raadiouudised (22.09.2025 12:00:00)

10:10

Macron survestab Euroopat Vene energia importi lõpetama

10:05

Eestis on kuus kriisihooldusperet, aga vaja oleks rohkem, sest sünniperedest eraldatud laste arv kasvab

09:25

Raadiouudised (22.09.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo