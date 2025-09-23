Soomes ületas enam kui 70-aastaste arv miljoni piiri

Soomes tõusis vanemate kui 70-aastaste inimeste arv esmakordselt üle miljoni, selgub statistikaameti Tilastokeskus andmetest.

Augusti lõpus oli Soomes 1 000 148 vähemalt 70-aastast inimest ning nende osakaal kogu rahvastikus on 18 protsenti.

Veel 1990. aastate alguses oli 70-aastaseid ja vanemaid Soome elanike hulgas vaid kaheksa protsenti.

Soome enam kui 70-aastaste elanike hulgas oli augusti lõpu seisuga umbes 432 000 meest ja umbes 570 000 naist.

Tilastokeskuse juhtiva statistiku Joonas Toivola sõnul räägivad andmed rahvastiku vananemisest ning sellest, et Soome sõjajärgne, kõige arvukam sugupõlv on jõudnud nüüdseks vanusesse 75–80 eluaastat.

Elanikkonda viieaastaste vanusevahemike kaupa vaadeldes on Soomes siiski kõige enam 30–34-aastaseid inimesi, kokku 6,8 protsenti kõigist elanikest.