BMW juht kritiseeris sisepõlemismootori keelustamise plaani

Saksa ajalehe Bild teatel kohtus Zipse teisipäeval Baieri liidumaa konservatiivsete poliitikutega. Ta ütles siis, et keskendumine ühele tehnoloogiale, on suur strateegiline viga.

"Te ei saa sundida kliente midagi ostma. Klient võib öelda: Ma ei osta midagi, jätkan vana autoga sõitmist. Tulemuseks oleks innovatsiooni peatamine ja süsinikuheite vähendamise külmutamine. Teisisõnu, see oleks täpselt vastupidine sellele, mida EL-i määrused tahavad saavutada," rääkis Zipse.

Ta kutsus Euroopa poliitikuid üles jääma avatuks kõikidele tehnoloogiatele. Ta ei kritiseerinud võitlust kliimamuutuste vastu, vaid ütles, et avatus tehnoloogiatele aitaks tootjatel heitkoguseid paremini vähendada

Oma kõnes kutsus ta veel EL-i üles langetama elektrihindu ning nimetas kõrgeid energiakulusid väga oluliseks probleemiks.

Ka teised Euroopa autotootjad kritiseerivad üha rohkem EL-i kavandatavat sisepõlemismootorite keelustamist.

Augustis hoiatas Mercedese tegevjuht Ola Källenius Euroopa autoturu kokkuvarisemise eest, kui Euroopa Liidus hakkab alates 2035. aastast kehtima diisli- ja bensiinimootoriga uute autode müügi keeld.

"Peame tegema reaalsuskontrolli. Vastasel juhul sõidame täiskiirusel vastu seina," ütles Källenius Saksa ärilehele Hendelsblatt antud intervjuus.

Viimased uuringud viitavad, et ka enamik sakslasi ei nõustu sisepõlemismootori kasutamise lõpetamisega 2035. aastal. YouGovi hiljutisest uuringust selgub, et 44 protsenti sakslastest ei toeta sisepõlemismootoriga autode müügi keelustamist. 19 protsenti toetab tähtaja edasilükkamist, 24 protsenti oli keelu poolt.