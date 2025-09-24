X!

BMW juht kritiseeris sisepõlemismootori keelustamise plaani

Välismaa
Saksa autotootja BMW juht Oliver Zipse
Saksa autotootja BMW juht Oliver Zipse Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Malin Wunderlich
Välismaa

Euroopa Liidus peaks hakkama alates 2035. aastast kehtima uute sisepõlemismootoriga autode müügi keeld, kuid vastuseis plaanile Euroopa riikides kasvab. Hiljuti võttis sisepõlemismootori keelustamise vastu sõna ka Saksa autotootja BMW juht Oliver Zipse.

Saksa ajalehe Bild teatel kohtus Zipse teisipäeval Baieri liidumaa konservatiivsete poliitikutega. Ta ütles siis, et keskendumine ühele tehnoloogiale, on suur strateegiline viga. 

"Te ei saa sundida kliente midagi ostma. Klient võib öelda: Ma ei osta midagi, jätkan vana autoga sõitmist. Tulemuseks oleks innovatsiooni peatamine ja süsinikuheite vähendamise külmutamine. Teisisõnu, see oleks täpselt vastupidine sellele, mida EL-i määrused tahavad saavutada," rääkis Zipse.  

Ta kutsus Euroopa poliitikuid üles jääma avatuks kõikidele tehnoloogiatele. Ta ei kritiseerinud võitlust kliimamuutuste vastu, vaid ütles, et avatus tehnoloogiatele aitaks tootjatel heitkoguseid paremini vähendada

Oma kõnes kutsus ta veel EL-i üles langetama elektrihindu ning nimetas kõrgeid energiakulusid väga oluliseks probleemiks. 

Ka teised Euroopa autotootjad kritiseerivad üha rohkem EL-i kavandatavat sisepõlemismootorite keelustamist.

Augustis hoiatas Mercedese tegevjuht Ola Källenius Euroopa autoturu kokkuvarisemise eest, kui Euroopa Liidus hakkab alates 2035. aastast kehtima diisli- ja bensiinimootoriga uute autode müügi keeld.

"Peame tegema reaalsuskontrolli. Vastasel juhul sõidame täiskiirusel vastu seina," ütles Källenius Saksa ärilehele Hendelsblatt antud intervjuus.

Viimased uuringud viitavad, et ka enamik sakslasi ei nõustu sisepõlemismootori kasutamise lõpetamisega 2035. aastal. YouGovi hiljutisest uuringust selgub, et 44 protsenti sakslastest ei toeta sisepõlemismootoriga autode müügi keelustamist. 19 protsenti toetab tähtaja edasilükkamist, 24 protsenti oli keelu poolt.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Bild, Brüssels Signals, Welt

Samal teemal

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:46

Itaallased saavad ühe töövaba päeva juurde

17:27

Eelmise võrkpalli MM-i finalistid kohtuvad sel korral poolfinaalis

17:11

Jõesaar: meediatarbimise muutused jõuavad rahvusringhäälingu seadusesse

16:54

Linnakunstnik Elin Kard siirdub teatriliitu juhtima

16:54

Õiguskantsler: pangasaladusele ligipääsu eelnõu ei ole põhiseaduspärane

16:53

Itaalia suur olümpialootus võitleb ajaga

16:49

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust Uuendatud

16:43

Ukraina droonid ründasid Gazpromi naftatöötlemistehast Uuendatud

16:25

Sõudekoondise peatreener: saime MM-il selged suunad, mille kallal edaspidi töötada

16:18

BMW juht kritiseeris sisepõlemismootori keelustamise plaani

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.09

Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita Uuendatud

23.09

Sõja 1308. päev: Ukraina korraldas droonirünnaku Moskvale Uuendatud

23.09

Allikad: Venemaal süveneb bensiininappus

23.09

Keskerakond viskas asutajaliikme välja

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

23.09

Trump pilkas ÜRO-d ja kritiseeris Euroopa rändepoliitikat Uuendatud

23.09

Koristaja palkamine tõi ühistule kohustuse töökeskkonna spetsialist määrata

23.09

Yolo Group koondab Eestis 280 töötajat

16:43

Ukraina droonid ründasid Gazpromi naftatöötlemistehast Uuendatud

23.09

Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

ilmateade

loe: sport

17:27

Eelmise võrkpalli MM-i finalistid kohtuvad sel korral poolfinaalis

16:53

Itaalia suur olümpialootus võitleb ajaga

16:25

Sõudekoondise peatreener: saime MM-il selged suunad, mille kallal edaspidi töötada

15:59

Eesti U-15 neidude jalgpallikoondis alistas Kosovo penaltitega

loe: kultuur

16:49

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust Uuendatud

16:17

Tallinnas esinevad Plini ja Sungazer

15:40

Üheksas Tallinn Fringe festival kogus üle 10 000 külastuse

15:29

Tartu Elektriteater pühendab oktoobri muusikalistele õuduskomöödiatele

loe: eeter

16:11

Tartu mehed valmistuvad osalema maailma rängimal sõudevõistlusel üle Atlandi

14:48

Raadio 2 ja Tommy Cash osalevad üle-euroopalises tantsumuusika saates

14:04

Kaheksa küsimust klassikatähele: Karl-Martin Tombak

12:10

Klassikaraadio peatoimetaja vahetub 2026. aasta alguses

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (24.09.2025 15:00:00)

12:40

Rehabilitatsioonireform lükatakse kolmveerand aastat edasi

12:35

Portugali presidendi sõnul ei ole Palestiina tunnustamine Iisraeli-vastane samm

12:20

Raadiouudised (24.09.2025 12:00:00)

11:10

Trumpi sõnul võib Ukraina kogu oma territooriumi tagasi võita

09:20

Raadiouudised (24.09.2025 09:00:00)

23.09

Hamburgi talendifestival avas Eesti artistidele uksi Euroopasse

23.09

NATO mõistis hukka Venemaa hävitajate tungimise Eesti õhuruumi

23.09

Eesti Pank korrigeeris tänavuse majanduskasvu ootust allapoole

23.09

Päevakaja (23.09.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo