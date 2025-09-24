X!

Pilved Saksa majanduse kohal lähevad tumedamaks

Saksa kantsler Friedrich Merz
Saksa kantsler Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Müncheni Ifo-instituut teatas kolmapäeval, et septembris Saksamaa ettevõtjate meeleolu halvenes. Ettevõtjad muretsevad üha rohkem, et Friedrich Merzi valitsus ei suuda majandust taas käima tõmmata.

Ifo meeleolu indeks langes septembris 87,7-ni, eelmisel kuul oli see 88,9. Majandusteadlased eeldasid, et tulevaste fiskaalstiimulite tõttu näitab indeks tagasihoidlikku tõusu. 

Uuring avaldati siis, kui Saksa parlament alustas esimest suuremat arutelu 2026. aasta eelarve üle. Kantsler Merz kõne keskmes oli kaitsekulude suurendamine, samuti rääkis ta energiahindade langetamisest ja bürokraatia vähendamisest. 

"Meie riik peab nüüd tundma, et asjad lähevad paremaks," rääkis Merz. 

Ettevõtjad aga leiavad, et kõik võtab liiga kaua aega. Ifo uuring näitas, et ettevõtjad pole rahul hetkeolukorraga ning ka tulevikku nähakse tumedates toonides. 

Saksa kõmulehe Bild tellitud uuring näitas, et mitte ainult ettevõtjad pole majanduse väljavaadete suhtes üha pessimistlikumad. Ka avalikkuse usaldus võimuliidu võimesse majanduskasvu taastada on vähenemas. Mais uskus 43 protsenti küsitletutest, et valitsus suudab majanduse käima tõmmata, kuid septembri keskpaigaks oli see näitaja langenud 28 protsendini.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

