Baltic Workboatsi Saaremaa tehas ehitab riigilaevastikule uut laeva

Foto: ERR
Baltic Workboatsi (BW) laevatehas Saaremaal ehitab Eesti riigilaevastikule uue 38 meetri pikkuse biokütuse ja elektri abil tööle hakkava laeva.

Sellel nädalal jõudis Poolast Saaremaale uue laeva metallkorpus ja järgmise aasta kevadeks ehitatakse laev lõplikult valmis.

"See saab olema meile ülivajalik ja mitmeotstarbeline töölaev, mille põhifunktsioonideks on kõikvõimalik veeteede haldus, poitööd jms. Sisuliselt peab ta teenindama kogu Eesti mereteadust ja mereseiret. Lisaks on see väga oluline täiendus Eesti reostustõrje võimekusele. See saab olema kindlasti tehnoloogiliselt kõige uuem ja kaasaegsem mitmefunktsionaalne töölaev. Ka väga unikaalne, kusjuures!" ütles riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma.

Laeva oluline eripära on muidugi kütus. Põhimõtteliselt võib öelda, et see laev hakkab sõitma ka näiteks Eesti sigade ja veiste sõnnikust toodetud biometaaniga, mis sadamatesse transporditakse spetsiaalsete kassettmahutites. Ka hinna poolest on väidetavalt biometaan konkurentsivõimeline fossiilkütustega.

"See laev on minu andmetel üks esimesi, võib-olla ainuke esimene laev, mis on täielikult disainitud kasutama põhikütusena biometaani. Eesti puhul on siis tegemist kohaliku kütusega. Tal on veel eriline selline modulaarne kassettsüsteem, kus me saame kassette tõsta laeva peale ja maha, mis on surugaasiga laetud. Me võime neid kassette täita üle Eesti väga erinevates tootmiskohtades. Me saame neid liigutada täiesti tavalise maanteetranspordiga. Selle kütusekogusega peame suutma ära sõita 1000 meremiili," lisas Laasma.

Lisaks aitavad ka laevale paigaldatavad akud laeva vajadusel edasi viia. Praegune aeg ongi laevaehituses suurte väljakutsete aeg. Ka Baltic Workboats on igati ajaga kaasas ja kasutab laevaehituses innovaatilisi ja maailmas uusi lahendusi.

"Meil on vesinik, meil on hübriidlaevad, meil on biometaanlaevad ja akulaevad. Kõike seda tuleb arendada ja meile on see väga suur väljakutse," lausus Baltic Workboatsi laevatehase juht Margus Vanaselja.

BW on tänavu olnud produktiivne tööaasta ja praegu on ootamas toodangut tellijatele üle andmiseks 60 miljoni euro eest. Samas on jätkuvalt pooleli kriminaalmenetlus laevatehase suhtes.

"Ega ta nagu abiks meile kindlasti ei ole. Meile ei ole abiks ja Eesti ekspordile ta ei ole abiks!" sõnas Vanaselja.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

