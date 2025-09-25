X!

Saksa Bosch kärbib 13 000 töökohta

Välismaa
Saksamaa tööstusfirma Bosch
Saksamaa tööstusfirma Bosch Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Bernd Weißbrod
Välismaa

Saksamaa tööstusfirma Bosch teatas neljapäeval, et kärbib 13 000 töökohta. Kärped tabavad peamiselt Boschi autotööstuse üksust.

Maailma suurim autoosade tarnija võitleb kõrgete kulude ja kasvava konkurentsiga. 

Firma on varem teatanud, et kavatseb võidelda iga sendi pärast, kuna nõudlus on kehv ja kaubandustõkked süvendavad keerulist majanduskeskkonda veelgi. 

Bosch teatas avalduses, et soovib kulusid võimalikult kiiresti vähendada. Lisaks koondamistele soovib ettevõte vähendada tegevuskulusid ja investeeringuid. 

Boschi juhatuse liige  Stefan Grosch ütles, et firma peab jätkama kulude püsivat vähendamist. "See on meile väga valus, kuid kahjuks pole sellest pääsu," rääkis Grosch. 

Saksamaa autotööstuse liit VDA hoiatas samuti, et kaubandustõkked tekitavad endiselt ebakindlust. 

"Geopoliitilised arengud ja kaubandustõkked, näiteks tollid, toovad kaasa märkimisväärse ebakindluse. Meie, nagu kõik ettevõtted, peame sellega tegelema," ütles Boschi juhatuse liige Markus Heyn. 

Boschil oli eelmisel aastal kogu maailmas umbes 418 000 töötajat. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:40

Saksa Bosch kärbib 13 000 töökohta

19:40

Eesti saalijalgpalli meistritiitli nimel võistleb kaheksa meeskonda

19:12

Pesapalliliigas MLB sai näha maagilist verstaposti

18:57

Galerii: Kumus avati Mari Kurismaa esimene retrospektiivnäitus

18:53

Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest Uuendatud

18:49

Kultuuriministeerium lõpetab välismaal õppijatele stipendiumi jagamise

18:46

Liigniiskus ei ole veel tänavust kartulisaaki rikkunud

18:45

Baltic Workboatsi Saaremaa tehas ehitab riigilaevastikule uut laeva

18:43

Skeletoni supertehas pole Leipzigis täismahus tootmist veel alustanud

18:42

Ebras tuli MM-i U-23 grupisõidus samuti 15. kohale

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:53

Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest Uuendatud

24.09

Riigikogu esimehe abina asus tööle Desiree Mumm

13:04

Venemaa mõistis Narva muuseumi direktori tagaselja 10 aastaks vangi Uuendatud

06:51

Uimastite üledoosi tõttu surevad Eestis nii teismelised kui ka 90-aastased

12:53

Valitsus tahab keelata võõrkeelde dubleeritud filmide näitamise kinos

24.09

Rasket geenihaigust põdev laps vajab raviks 2,5 miljonit eurot

24.09

Itaallased saavad ühe töövaba päeva juurde

24.09

Vene rahandusministeerium soovib Ukraina sõja rahastamiseks käibemaksu tõstmist

18:39

Taani Aalborgi lennujaam peatas drooniohu tõttu tegevuse Uuendatud

13:36

EKRE viskas erakonna vastu kandideerivad liikmed välja

ilmateade

loe: sport

19:40

Eesti saalijalgpalli meistritiitli nimel võistleb kaheksa meeskonda

19:12

Pesapalliliigas MLB sai näha maagilist verstaposti

18:42

Ebras tuli MM-i U-23 grupisõidus samuti 15. kohale

18:14

Hispaania rattatalent Ayuso leidis uue kodumeeskonna

loe: kultuur

18:57

Galerii: Kumus avati Mari Kurismaa esimene retrospektiivnäitus

18:49

Kultuuriministeerium lõpetab välismaal õppijatele stipendiumi jagamise

18:32

Rakvere teatris tembutab Karlsson katuselt

15:51

Galerii: Brenda Purtsak avas isikunäituse "Vaiksed kihid"

loe: eeter

11:30

Patrullpolitseinik: narkokoerale peab meeldima mängida ja süüa

10:24

Taimsete lihaalternatiivide tervislikkus jätab soovida

09:37

Ramo Teder: rajud esinemised on jätnud jälje mu lemmikpillile

08:13

Vikerraadio kutsub arvama, mis keeles kõlab "Mees, kes teadis ussisõnu"

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (25.09.2025 18:00:00)

17:55

Valitsus hakkab eesti keele oskuse üle karmimalt järele valvama

17:35

Opositsioon tegi valitsuse poolt üleantud eelarve eelnõu maatasa

17:35

Kalamaja muuseumis on avatud Piret Tali uus näitus

16:00

Õdede pikad vahetused on terviseoht nii neile kui ka patsientidele

15:45

Tervisekassa puudujääk järgmistel aastatel väheneb

15:40

Taani valitsus valmistab ette drooniseadust

15:30

Raadiouudised (25.09.2025 15:00:00)

13:10

Ilm püsib sügiseselt jahe, aga üldiselt sajuta

13:10

Mesinikud on mures võltsitud mee laia leviku pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo