Saksa Bosch kärbib 13 000 töökohta

Maailma suurim autoosade tarnija võitleb kõrgete kulude ja kasvava konkurentsiga.

Firma on varem teatanud, et kavatseb võidelda iga sendi pärast, kuna nõudlus on kehv ja kaubandustõkked süvendavad keerulist majanduskeskkonda veelgi.

Bosch teatas avalduses, et soovib kulusid võimalikult kiiresti vähendada. Lisaks koondamistele soovib ettevõte vähendada tegevuskulusid ja investeeringuid.

Boschi juhatuse liige Stefan Grosch ütles, et firma peab jätkama kulude püsivat vähendamist. "See on meile väga valus, kuid kahjuks pole sellest pääsu," rääkis Grosch.

Saksamaa autotööstuse liit VDA hoiatas samuti, et kaubandustõkked tekitavad endiselt ebakindlust.

"Geopoliitilised arengud ja kaubandustõkked, näiteks tollid, toovad kaasa märkimisväärse ebakindluse. Meie, nagu kõik ettevõtted, peame sellega tegelema," ütles Boschi juhatuse liige Markus Heyn.

Boschil oli eelmisel aastal kogu maailmas umbes 418 000 töötajat.