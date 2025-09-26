Sõja 1311. päev: Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal

Oluline Ukraina sõjas reedel, 26. septembril kell 20.52:

- Venemaa väitis, et Zelenski ähvardus Kremlit rünnata on vastutustundetu;

- Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal;

- Smolenski oblastis paiskus rööbastelt 18 bensiinitsisterni;

- Pihkva oblastis toimus raudteel plahvatus;

- Ukraina hävitas riiki rünnanud 154 Vene droonist 128;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit.

Ukraina: Venemaa kasutab rindel uut taktikat

Vene väed on suve jooksul rindetaktikat muutnud ja saadavad välja väiksemaid diversioonigruppe, et rindest sügavale läbi murda, ütles Ukraina kõrgeim komandör.

Moskva kontrollib ligikaudu viiendikku Ukraina territooriumist, kuid viimase aasta jooksul on nad vallutanud vaid ühe protsendi riigist, selgub AFP analüüsist Sõjauuringute Instituudi andmete põhjal.

Aeglasest edasiliikumisest hoolimata on lahingutegevus rindel püsinud intensiivne ja mõlemad pooled on kandnud suuri kaotusi.

Ukraina relvajõudude ülema Oleksandr Sõrskõi sõnul on Venemaa oma rindetaktikat muutnud ja kasutab nüüd nelja- kuni kuueliikmelisi salku, mille ülesanne on Ukraina kaitseliinidesse imbuda.

"Alates suve algusest on vastase taktika muutunud," ütles reedel Sõrskõi.

"Nende peaülesanne on tungida võimalikult sügavale meie territooriumile, seejärel taganeda, ümber grupeeruda ja uuesti edasi liikuda, et rünnata sügaval tagalas asuvaid sihtmärke," selgitas Sõrskõi.

Ukraina kahtlustab Ungari spioonidroone õhuruumi rikkumises

Ukraina teatas reedel, et mitmed tõenäoliselt Ungari päritolu luuredroonid on rikkunud riigi õhuruumi, süüdistades Budapesti katses oma piirialadel spioneerida.

Ungari eitas süüdistust, kuid kahe riigi suhted on halvenenud alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

"Ukraina väed registreerisid meie õhuruumi rikkumisi tõenäoliselt Ungari päritolu luuredroonide poolt," kirjutas president Volodõmõr Zelenski sotsiaalmeediaplatvormil X.

Kaks riiki olid juba mais vastastikuste spionaažisüüdistuste tõttu saatnud kumbki välja kaks diplomaati.

Ungari on blokeerinud ka EL-i abipakette Ukrainale, ostes samal ajal Venemaa naftat ja gaasi.

Venemaa väitis, et Zelenski ähvardus Kremlit rünnata on vastutustundetu

Venemaa süüdistas reedel Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit vastutustundetutes ähvardustes, kuna too oli soovitanud kõrgetel Vene ametnikel Kremli lähedal mõni varjend leida, kui pealetungi Ukrainale ei lõpetata.

Zelenski ütles usutluses USA meediaväljaandele Axios, et Vene ametnikud peavad teadma, kus on nende pommivarjendid.

"Kui nad sõda ei peata, läheb neil neid igal juhul vaja," ütles Zelenski.

Venemaa tegi septembri algul esimest korda kolm ja pool aastat kestnud sõja jooksul rünnaku Ukraina valitsuskompleksile Kiievis.

"Zelenski jätkab ilmselgelt meeleheitlikke pingutusi... Seetõttu loobib ta vasakule ja paremale ähvardusi, mis on üsna vastutustundetu," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal

Ukraina õhurünnak tabas ööl vastu reedet Venemaa Krasnodari krais asuvat Afipski naftatöötlemistehast, mille tagajärjel peaks niigi bensiini ja diislikütuse nappuse käes kannataval Venemaal kütusega varustatus veelgi halvenema.

"Ööl vastu 26. septembrit külastasid head droonid taas Afipski naftatöötlemistehast. Kohalikud elanikud postitavad internetti värvikirevaid kaadreid rafineerimistehase territooriumilt. Kohalikud võimud vaikivad juhtunust," kirjutas väljaanne Dialog.ua artiklis, mis kandis pealkirja "Bensiini pole ega tule ka".

Dialog.ua märkis, et Ukraina droonid ilmuvad Krasnodari krai õhuruumi sageli, rünnates üht naftatöötlemistehast teise järel. Seekord võtsid droonid sihikule Afipski naftatöötlemistehase, mida viimati rünnati kuu aega tagasi.

Afipski naftatöötlemistehas kuulub Safmar Gruppi ja hakkas tööle 1963. aastal. 2022. aastal töötles rafineerimistehas umbes seitse miljoni tonni naftat. Käitis töötleb naftasaadusi, mis tarnitakse sinna Volga-Uurali ja Lääne-Siberi leiukohtadest torujuhtme kaudu.

Rafineerimistehas toodab bensiini, diislikütust, kütteõli, gaasiõli ja gaasikondensaadi destillaate. 2017. aastal võeti rafineerimistehases kasutusele kolm uut seadet. 2023. aastal plaaniti hakata seal tootma Euro-5 diislikütust.

Ukraina õhurünnakud on aga need plaanid nurjanud, märkis Dialog.ua. Rafineerimistehast tabas droon esmakordselt 2023. aasta mais. Siis haaras tulekahju 100 ruutmeetri suuruse ala ja kahjustas kütteõli destilleerimisüksust.

2024. aasta veebruaris ründasid Ukraina droonid samaaegselt kahte rafineerimistehast – Afipski ja Ilski rafineerimistehast, mis asusid teineteisest 20 kilomeetri kaugusel. Tänavu 28. augusti öösel ründasid ründas Ukraina taas droonidega Afipski naftatöötlemistehast, tekitades sellele tõsist kahju.

Dialog.ua meenutas ka, et 25. septembri öösel ründasid droonid Lõuna-Venemaa suurimat keemiatehast Beloretšenskis.

24. septembri hommikul ründasid mehitamata õhusõidukid aga Baškortostanis asuvat Gazprom Neftekhim Salavat tehast.

Smolenski oblastis paiskus rööbastelt 18 bensiinitsisterni

Venemaa transpordisektori varustatus kütusega sai veel ühe hoobi, kui Smolenski oblastis sõitis pärast kokkupõrget veoautoga rööbastelt maha 18 kütusevagunit.

Täna, 26. septembril, umbes kell 7.26 Moskva aja järgi juhtus õnnetus Moskva raudtee Rudnja ja Golõnka jaamade vahel, teatas Ukraina väljaanne Dialog.ua Vene meediat vahendades. Selle teatel otsustas veoautojuht ületada raudteeülesõidukoha, kuigi ristumiskohale lähenes kaubarong ja ohutuled juba põlesid.

BREAKING: In Smolensk, a truck knocked a freight train off the rails — the train was carrying fuel tankers



The truck driver drove onto a railway crossing in front of the approaching train. The locomotive engineer tried to apply emergency brakes, but there wasn't enough… pic.twitter.com/CtJ1QZZ961 — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2025

Venemaa meedia teatel käivitas rongijuht küll hädapiduri, kuid kokkupõrge veoauto ja rongi vahelise väikese vahemaa tõttu toimus ikkagi.

Kokkupõrkes said rongijuht ja tema abi vigastada. Veokijuhi saatusest teada ei antud.

Rööbastelt maha sõitis 18 kütusevagunit, millele järgnes ulatuslik tulekahju. Rongi- ja maanteeliiklus on peatatud.

Teadaolevalt kustutavad kohale saabunud tuletõrjujad kuut vagunit, kasutades 10 erivarustuse ühikut ja 40 spetsialisti.

Vene meedias levivad väited, et raudteeintsident võis olla sabotaaž. Meediakanali Baza teatel tunnistas rongis olnud meeskond, et veoauto sõitis tahtlikult kaubarongi ette.

Pihkva oblastis toimus raudteel plahvatus

Venemaal Pihkva oblastis toimus raudteerööbastel plahvatus, teatas oblasti kuberner Mihhail Vedernikov.

"Reedel, 26. septembril umbes kell viis toimus Pljussa jaama lähedal raudteerööbastel plahvatus," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Kuberneri sõnul plahvatus inimohvreid ei põhjustanud. Samuti ei sõitnud plahvatuse tõttu ükski rong ega vagun rööbastelt maha.

"Sündmuskohal töötavad päästeteenistused. Palun jääge rahulikuks," kutsus kuberner üles.

Ukraina hävitas riiki rünnanud 154 Vene droonist 128

Venemaa ründas ööl vastu reedet Ukrainat 154 ründedrooniga, neist hävitati 128, teatasid Ukraina õhujõud.

Õhujõudude teatel tabas 26 Vene ründedrooni sihtmärke üheksas paigas.

Vene vägi korraldas neljapäeval 59 õhurünnakut, kasutades 109 liugpommi, teatas Ukraina kindralstaap.

Eelmisel ööpäeval leidis rindel aset ka 200 lahingkokkupõrget.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 106 430 (võrdlus eelmise päevaga +940);

- tankid 11 203 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 287 (+0);

- suurtükisüsteemid 33 147 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1501 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1222 (+0);

- lennukid 427 (+0);

- kopterid 345 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 63 569 (+334);

- tiibraketid 3747 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 62 818 (+82);

- eritehnika 3975 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.